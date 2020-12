De inmamable e impuesta, así califican algunos famosos las celebraciones navideñas

Martha Isabel Bolaños, Instagram y Andrés Parra, Twitter.

Algunos famosos colombianos han expresado que, contrario a la mayoría, ellos no ven diciembre con emoción o emotividad por las festividades. Aquí algunos de sus motivos:

El actor Andrés Parra, reconocido internacionalmente por su rol del jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, en la serie Escobar, el Patrón del Mal, dijo que para él la Navidad siempre fueron regalos, “nada más. La familia estaba junta todo el año, no había necesidad de volvernos a juntar sin regalos. Tuvo sentido nuevamente cuando me disfrazaba para mi hijo de Papá Noel y le llevaba regalos, pero esa magia se perdió cuando supo que las botas de Santa y las mías eran iguales”, citó Pulzo.

Andrés Parra como Pablo Escobar y como Hugo Chávez

Uno de los ‘grinch’ más conocidos es el periodista Pirry, quien rechaza la época navideña por la inseguridad que se presenta en Bogotá y porque la ciudad se pone “inmamable”, además dice que todo se basa en una decepción con la religión católica porque humilla a “los más pobres” con la ola publicitaria.

El actor de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, John Alex Toro le dijo a KienyKe que se considera un ‘grinch’ porque no está de acuerdo con que los regalos sean lo más importante “y ese elemento de alegría impuesta es detestable”, afirmó. Sin embargo, le explicó al portal que ese sentimiento ha cambiado desde que nació su hija.

En 2018, la actriz María Auxilio Vélez le dijo al programa La Red que sus navidades bonitas fueron cuando estuvieron sus papás vivos y que ahora, para ella, lo mejor de la Navidad “es que se acabe ligero”.

Para la actriz Marta Isabel Bolaños, la recordada “Pupuchurra”, que ahora interpreta al conocido personaje caleño Amparo Arrebato, dijo en su momento al programa de Caracol que tampoco celebraba Navidad. “Yo no hago pesebre, yo no armo árbol y en mi casa, por alguna razón, no celebramos el 24, pero el 31 sí”. De hecho, en sus historias de Instagram compartió que la “cena” de este 2020 fueron unos cholados y, agregó, que siempre se va de playa y llega el 2 de enero cuando ya ha pasado todo.

Martha Isabel Bolaños ha trabajado en producciones famosas como Doña Bárbara, La Tormenta y Pasión de Gavilanes, entre otras

Esta idea la apoya también la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco, quien dijo en un blog en El Tiempo que la Navidad era una “histeria comercial” y que no decora su casa. Ella cree que las reuniones familiares se pueden presentar todo el año, no solo en diciembre. La actriz es recordaba nacionalmente por su papel de Gaviota en Café con Aroma de Mujer y por eso hace unos días fue noticia, ya que redes sociales algunos usuarios dijeron que preferían a la ‘Mencha’ de vuelta en el remake que se prepara.

Margarita Rosa de Francisco

La novela original fue protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker mientras que en esta ocasión será estelarizada por Laura Londoño, William Levy y Carmen Villalobos como su antagonista.

En el tráiler revelado por RCN los fans de la novela pudieron ver a Gaviota y a Sebastián verse por primera vez en medio de los espesos cafetales del Quindío, además de otros personajes.

Si bien muchos usuarios de las redes sociales se mostraron bastante emocionados con el primer vistazo de esta producción, hubo muchos más quienes manifestaron su inconformidad y decepción.

“Muy lindos todos los actores , pero mala la novela, nada como Margarita Rosa de Francisco cantando”; “No es, igual que la, original,.. Nada que ver”; “No me acaba de convencer esta actriz como protagonista.. definitivamente remplazar a la Mencha es muy difícil”; son algunos comentarios en Instagram donde este primer vistazo de la novela se difundió.

El personaje de Gaviota, que interpretó Margarita Rosa de Francisco en la versión original, será encarnado por Laura Londoño, conocida por su participación en La Ley del Corazón, Narcos y Comando Élite; su pareja y eterno amor será encarnado en la pantalla por el cubano William Levy, reemplazando a Guy Ecker, quien interpretó a Sebastián Vallejo en la primera versión.

Lea más

Estos son los festivos que tendrá Colombia en 2021: tres puentes menos que este año

Gremios rechazan plan para aumentar precio de peajes en vía al Llano

Recomendaciones para evitar el guayabo o hacerlo menos doloroso