Nuevos detalles del asesinato del periodista Andrés Felipe Guevara: retrato del presunto asesino y aumentan recompensa

Andrés Felipe Guevara murió a sus 27 años, era Comunicador Social y Periodista egresado de la Universidad Autónoma de Occidente. En el periódico Q' Hubo de Cali cubría temas judiciales / (Twitter: @FLIP_org).

Tras conocerse el fallecimiento del periodista judicial Andrés Felipe Guevara en Cali este 23 de diciembre durante la víspera de Navidad, las autoridades comenzaron con las pesquisas para determinar las razones por las que le dispararon a Guevara en el barrio Mariano Ramos. Así mismo, se conoció el retrato hablado del presunto asesino del joven de 27 años.

De acuerdo a lo informado por Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, el homicidio se cometió con arma de fuego de fabricación industrial. Esta hipótesis fue ratificada por la fuerza pública e investigadores del CTI de la Fiscalía quienes aseguraron que el crimen fue planeado con varios días de antelación.

La Policía también evalúa la posibilidad de que el joven fuera asesinado por la violencia que azota al barrio donde se cometieron los hechos y en el que vivía Andrés Felipe. Es importante mencionar que Guevara había regresado a vivir al vecindario Mariano Ramos, luego de que se fuera porque lo tenían amenazado , así lo confirmó en diálogo con Blu Radio, Oswaldo Páez, diseñador y reportero gráfico y amigo del periodista asesinado.

“Se ensañaron con él, le descargaron ocho tiros”, denunció Páez en la cadena radial, quien añadió que su amigo se tuvo que ir a vivir a Jamundí cuando lo amenazaron la primera vez, pese a que quería mucho el lugar donde vivía. “Ahora último estaba viviendo con su novia en la casa de los abuelos”, contó el amigo de Andrés Felipe quien asegura que él le contó “que lo estaban amenazando”.

Por su parte, el alcalde de la capital vallecaucana aseguró que las autoridades no descartan esa posibilidad y dijo que tendrá en cuenta todos los relatos y testimonios para dar con el paradero del responsable del joven comunicador.

“Él comentó alguna vez que -lo tenían amenazado por- cuestiones de haber sacado algunos informes en el periódico de algunas pandillas o algo así”, declaró Páez a Blu Radio.

De hecho, en un principio se anunció que se ofrecían 20 millones de pesos para dar con el paradero del asesino, pero ahora, la Alcaldía caleña aumento a 50 millones la recompensa por quienes den información sobre este lamentable caso que enluta a los colombianos.

Con el anuncio del aumento de la recompensa, también se conoció el retrato hablado del presunto criminal que asesinó a Andrés Felipe. La imagen fue publicada por la Fiscalía, seccional de Cali y segín informaron, los rasgos físicos del sujeto son del hombre que le quitó la vida al periodista que fungía su profesión en el diario Q’hubo.

Retrato hablado del presunto asesino de Felipe Guevara. Foto: CTI seccional Cali, Fiscalía General de la Nación





Organizaciones de derechos humanos rechazaron el asesinato

Luego de que el porta portal QHuboCali.com confirmara la noticia del deceso de Guevara, el medio envió un mensaje de solidaridad para los familiares de la víctima del fatal hecho:

Desde Q’hubo lamentamos profundamente la partida de nuestro colega y amigo. Es un vacío enorme que hoy nos invade. Enviamos a su familia fortaleza en estos momentos difíciles.

En cuestión de minutos comenzaron a pronunciarse organizaciones defensoras de la libertad de prensa, de derechos humanos y de la paz en Colombia.

La primera en replicar la información y rechazar lo sucedido fue la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (Flip), que además de enviar un sentido mensaje de acompañamiento a los familiares de la víctima, exigieron a las autoridades celeridad e imparcialidad en la investigación para que se haga justicia y confirmen las razones del ataque contra el comunicador:

La Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (Flip) exigió justicia ante el asesinato del periodista judicial Andrés Felipe Guevara / (Twitter: @FLIP_org).

La primera hipótesis que corresponde a la labor del periodista en Cali y a la que hace referencia la Flip en su hilo de Twitter, obedece a posibles amenazas de muerte que Guevara habría recibido, considerando su trabajo como reportero judicial, motivo por el que, al no haber sido atendidas oportunamente, el sicariato le arrebató la vida al colombiano.

Andrés Guevara sufrió el atentado mientras compartía con un amigo en una terraza de una casa del barrio Mariano Ramos de Cali, posteriormente recibió dos impactos de bala en su estómago sin mediar palabra alguna, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro médico al sur de la capital vallecaucana. No pudo resistir la gravedad de las lesiones y finalmente falleció.

Del mismo modo se pronunció la Organización de Naciones Unidas: Derechos Humanos Colombia, que argumentó que este hecho debilita la democracia en el país, por lo que también envió sus condolencias a los familiares y pidieron con urgencia dar con la sanción de los responsables del homicidio:

La Organización de Naciones Unidas: Derechos Humanos Colombia también rechazó contundentemente el asesinato del periodista judicial Andrés Felipe Guevara / (Twitter: @ONUHumanRights).

Finalmente, el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) mostró su solidaridad con la familia del comunicador caleño y añadió que desde que se firmaron los acuerdos de paz en 2016, ocho periodistas han sido asesinados en Colombia, de acuerdo con la Flip:

El Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) dio a conocer que, desde la firma del acuerdo de paz con las Farc en 2016, 8 periodistas han sido asesinados en Colombia, según la Flip / (Twitter: @Indepaz).

Guevara fue baleado junto a su amigo Jorge Andrés Arbeláez López el pasado 21 de diciembre, en Cali. La Policía Metropolitana de esa ciudad ofreció una recompensa de $ 20 millones, a quien dé información que permita capturar a los responsable del atentado.

Así habría ocurrido la muerte del periodista caleño

Sucedió en el barrio Mariano Ramos, a eso de las 9 de la noche del pasado lunes. Mientras el periodista, de 27 años, y su amigo, de 37, caminaban por una vía del sector, fueron víctimas de un atentado sicarial. A Andrés Felipe Guevara, quien cubría la fuente judicial en la casa periodística de la cual hace parte, le propinaron cinco disparos, en estómago, tórax y una pierna.

El graduado de la Universidad Autónoma del Valle como comunicador social, fue trasladado a la Clínica Valle de Lili, donde se le practicaron dos cirugías y falleció debido a la gravedad de las lesiones. Su amigo está un en centro asistencial de Cali, con pronóstico reservado.

El brigadier general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, ofreció $ 20 millones por información que permita dar con los autores del delito, quienes se movilizaban en motocicleta.

“Preliminarmente, desvirtuamos que este suceso esté relacionado con su profesión. Sin embargo, organizamos un equipo especializado junto con la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Cali”, afirmó el comandante Vázquez a los medios.

Que las autoridades desvirtúen que el hecho esté relacionado con los quehaceres de su labor como periodista estaría fundamentado en que Andrés Guevara estaba en vacaciones y, además, no hubiera notificado amenazas de algún tipo. No obstante, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) les pidió no descartar esa teoría.

“Guevara cubre temas judiciales para Q’Hubo Cali. Colegas y otras fuentes han manifestado que por su trabajo periodístico había recibido amenazas desde hace un par de años”, denunció la FLIP en su cuenta en Twitter. Y concluyó: “La Policía descartó desde un inicio que el atentado en su contra se relacione con su trabajo. Esto nos preocupa”.

Los testimonios de los colegas de Andrés Felipe Guevara, a los que la FLIP hace referencia, fueron compartidos por distintos periodistas del Valle del Cauca, mediante el hashtag #FuerzaFelipe. Uno de ellos dice: “Exigimos que su labor como reportero no se descarte como línea de investigación, pues, en su trabajo, Felipe ha cubierto temas complejos como capturas de bandas sicariales y homicidios”.

El gremio de periodistas, además de pedir celeridad en las investigaciones de lo ocurrido, ha enviado mensajes de solidaridad a la familia de Guevara.

Ver más:

“Me tocó pegarle su balazo”, les dijo El Calvo a sus cómplices sobre el asesinato de Wilfrido Murcia

Este es el valor de los bienes entregados por las extintas Farc al estado colombiano