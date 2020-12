“Me tocó pegarle su balazo”, les dijo El Calvo a sus cómplices sobre el asesinato de Wilfrido Murcia

El 15 de diciembre, el vigilante de 54 años Wilfrido Murcia fue asesinado en un bus del Sitp por Jackson Javier Castiblanco, alias ‘El Calvo’, luego de oponer resistencia al asalto masivo que había sido planeado un día antes. Junto a Castiblanco, otros dos hombres, que se movilizaban en motocicleta, lo acompañaban. Uno de ellos, conocido como Julián, relató los detalles de cómo se planeó el robo y aseguró que alias ‘El Calvo’ cometía delitos diariamente en la ciudad.

La fiscal del caso, con información de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) y las autoridades, aseguró durante la audiencia, en la que se legalizó la captura de alias El Calvo’ que todo fue planeado un día antes, a las 7:00 p. m, cuando Julian, Jackson y Estiben se reunieron en una casa en el barrio Molinos, al sur de Bogotá.

Julian aseguró que conoce a El Calvo desde que eran niños y afirmó que “estuvo en la cárcel por delitos de homicidio y tentativa de homicidio”, señaló Blu Radio. Pero, a Estiben se lo presentaron hace menos de cuatro meses. Durante el encuentro, desarrollaron el plan del robo masivo al Sitp. La fiscal, según la cadena radical, relató que Jackson le propuso a Julian cometer el delito, ya que, en reiteradas veces, había ejecutado robos similares y aseguró que podían conseguir entre dos y tres millones de pesos provenientes del robo de ocho o nueve celulares. Posteriormente, cada uno definió su papel: Estiben viajaría en su moto, Julian en el automóvil de su madre y Jackson sería el encargado de perpetrar el hurto.

La fiscal aseguró que Julián, luego de conocer la propuesta, aceptó “porque le pareció muy tentativa y fácil”, citó Blu Radio, pues solo debía transportar a Jackson hasta el lugar de los hechos y esperarlo para huir. Acordaron reunirse a las 4:15 a. m en el barrio Molinos, frente a un supermercado. Según el relato detallado por la fiscal, Julian se despertó a las 4:00 a. m y llamó a alias El Calvo para confirmar si pasaba por él.

Jackson llevó consigo un revolver calibre 38 que Julián guardó en la guantera del automóvil. Luego de unos minutos, llegó Estiben. Los tres hombres se dirigieron hacia el lugar de los hechos, en la carrera 10 con calle 51 sur, atravesaron la avenida Caracas y el barrio San Carlos hasta el Tunal. Allí, Jackson se quedó y le pidió a sus cómplices que lo esperaran en una bahía. Luego, Julian hizo una llamada en conferencia para que los tres estuvieran en constante comunicación.

Entonces, Julián tomó la carrera 24 hacia el norte y se estacionó antes de un semáforo. Después de unos minutos, escuchó que Jackson dijo: “este sí fue” y se subió al bus. Julián estaba pendiente de los movimientos de Jackson y escuchaba todo lo que estaba pasando, igual que Estiben. Cuando vio que alias El Calvo forcejeó con uno de los usuarios del Sitp, decidió adelantar al bus. Le preguntó insistentemente dónde estaba, pero “él no contestaba, la llamada estaba conectada y se escuchaba corriendo”, citó la fiscal.

Luego de insistir, Jackson contestó y aseguró que estaba a unas cuadras. Julián le dijo que Estiben iría por él en la moto. Escuchó que se saludaron. Posteriormente, se encontraron en el CAI del Claret y se dirigieron a la vivienda en la que se planeó el robo. Según el testimonio de Julián, revelado por la cadena radial, Jackson aseguró:

“Todo se me salió de control, el viejo no quiso “copear” y se me mandó con un palo y yo le decía que lo soltara, que no se hiciera disparar y me metió un palazo en la cabeza. Sacó un cuchillo y se me mandó encima y me tocó pegarle su balazo”.