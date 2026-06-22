Se presentaron fuertes disturbios en Cali luego de la victoria electoral de Abelardo de la Espriella: un muerto, dos capturas y daños materiales

Los disturbios en el oriente de Cali tras la segunda vuelta presidencial dejaron daños en infraestructura pública, afectaciones al MIO, cuatro lesionados y una persona fallecida - crédito Colombia Oscura/X

La jornada electoral tras la segunda vuelta presidencial en Colombia dejó una persona fallecida, múltiples daños urbanos y tensión en el oriente de Cali.

Los disturbios, que comenzaron en Puerto Rellena y se propagaron a varios barrios, afectaron la infraestructura pública y el sistema de transporte MIO, además de provocar lesiones a varios ciudadanos.

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El saldo inmediato incluyó la destrucción de 15 cámaras de fotodetección, de las cuales tres —o posiblemente cuatro según videos difundidos— fueron derribadas.

También resultaron afectadas cuatro estaciones y un bus del MIO, junto con motocicletas de la Secretaría de Movilidad y un cajero automático. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavidez, detalló estas cifras y confirmó la captura de dos presuntos responsables por los actos vandálicos.

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En medio de los enfrentamientos, resultaron lesionadas cuatro personas: tres miembros de la Policía y una agente de tránsito. Una de las situaciones más críticas se vivió en Puerto Rellena, donde un ciudadano resultó herido. La Policía aclaró que, según sus primeras investigaciones, este hecho obedecería a un accidente vial y no a una acción directa de las fuerzas de control.

La Policía Metropolitana de Cali informó que 15 cámaras de fotodetección resultaron afectadas y tres fueron derribadas durante los disturbios - crédito Captura de video

¿Qué dijo el alcalde de Cali?

La administración local indicó que la situación se logró controlar hacia las 2:05 a. m. del lunes 22 de junio. El alcalde Alejandro Eder afirmó que la intervención policial permitió evitar que los disturbios se propagaran a otros sectores de la ciudad.

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“Siendo las 2:05 de la mañana, podemos declarar que ha sido controlada la situación de orden público en Cali. Desafortunadamente, hacia finales de la tarde, hubo una gran concentración en la zona de Puerto Rellena y ahí algunas personas, algunos desadaptados, empezaron a confrontarse con la Fuerza Pública e intentaron vandalizar bienes públicos. Afectaron en este proceso alrededor de quince cámaras de movilidad de la ciudad de Cali, derribaron tres de estas cámaras, pero logramos contener la situación y logramos, además, mantenerlos en el mismo sector protegiendo a Cali. Es muy lamentable este actuar, sobre todo porque nuestra ciudad tuvo un comportamiento ejemplar en la jornada electoral. Hubo una votación histórica, números nunca alcanzados antes, con una participación superior al s-sesenta por ciento y la mayoría de Cali estuvo en paz”.

En una entrevista con Mañanas Blu, el mandatario local detalló: “Anoche capturamos a dos inicialmente. Aparentemente ya tenemos a dos más. Estoy esperando que me confirmen”. Eder precisó que las acciones judiciales ya dejaron resultados, mientras la identificación de otros responsables continúa en marcha.

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Los primeros desórdenes comenzaron en Puerto Rellena y luego se extendieron a Nuevo Latir, Alfonso López, La Luna y la Autopista Suroriental - crédito Colombia Oscura/X

El gobierno local activó un plan de choque económico y de inteligencia para acelerar la captura de los responsables de los daños. El alcalde puntualizó: “Desde anoche mismo, anunciamos una bolsa de recompensas por 200 millones de pesos y esperamos en las próximas horas estar publicando fotos y afiches de las personas que estamos buscando”. La administración aseguró que no habrá impunidad para quienes atentaron contra la infraestructura urbana.

A pesar de la concentración de unas cuatro mil personas en Puerto Rellena, la mayoría mantuvo un comportamiento pacífico, según el balance de las autoridades. Fue un grupo estimado entre 100 y 150 individuos el que inició los ataques contra bienes públicos. La respuesta oficial incluyó la intervención rápida de la fuerza pública, que según Eder, evitó una expansión de los disturbios: calificó a los agentes como “unos berracos, la verdad, muy valientes, muy en la jugada”.

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Durante los hechos, se reportaron daños en 15 cámaras de seguridad, de las cuales solo tres fueron derribadas y ya están recuperadas. También resultaron afectadas tres estaciones del sistema de transporte MIO y un bus, cuyo parabrisas fue destruido durante los disturbios.

Además, una fuerte explosión alertó a los habitantes que transitaban por la Carrera 8 con calle 70 cerca de las 10:30 p. m. del domingo. Las redes sociales rápidamente se llenaron de mensajes sobre un nuevo ataque contra el cajero automático ubicado en esa intersección.

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Los ataques en Cali también causaron daños en cuatro estaciones del MIO, un bus, dos motocicletas de la Secretaría de Movilidad y un cajero automático - crédito @manchaamarilla/X

Testigos informaron que el estruendo se escuchó a varias cuadras a la redonda. El hecho revive el recuerdo de lo ocurrido el 28 de abril de 2021, cuando ese mismo punto fue escenario de un ataque similar que afectó no solo el cajero, sino también la sede bancaria, la cual debió ser trasladada posteriormente.

Las autoridades han reforzado los ocho puntos críticos de la ciudad con mil policías adicionales y varios centenares de soldados. Los disturbios en Cali tras las elecciones se concentraron en sectores específicos del oriente de la ciudad, con daños a infraestructura pública y varios detenidos. El alcalde Alejandro Eder informó que la mayoría de la población participó de manera pacífica y que la respuesta de la fuerza pública y las acciones judiciales han permitido controlar rápidamente la situación.

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