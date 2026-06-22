Colombia

Gustavo Petro cuestionó la legitimidad del triunfo opositor y señaló presunta manipulación del voto en el exterior: “Situación política inestable”

El jefe de Estado alertó sobre la posible manipulación de los formularios E14 y subrayó la importancia de los testigos digitales para identificar presuntas alteraciones en los resultados electorales

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Gustavo Petro señaló que la eliminación de controles digitales facilita alteraciones en el conteo de votos - crédito Juan David Duque/REUTERS
Gustavo Petro señaló que la eliminación de controles digitales facilita alteraciones en el conteo de votos - crédito Juan David Duque/REUTERS

Una denuncia pública del defensor de derechos humanos Luis Guillermo Pérez en la red social X encendió una nueva alerta sobre presuntas anomalías electorales en Turbo, Antioquia, tras conocerse los resultados electorales donde el abogado Abelardo de la Espriella se convirtió en el nuevo presidente electo de Colombia.

Según el defensor, existe “evidencia de fraude número 19” en el proceso de conteo de votos, concretamente en la zona 03, puesto 02, mesa 001.

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Pérez aseguró que, en los registros iniciales, el candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, sumaba 159 votos y de la Espriella contabilizaba 84. Sin embargo, afirmó que el acta E14 fue supuestamente alterada. “Le quitan a Iván Cepeda 100 votos, dejándolo en 59, y le agregan un 1 a de la Espriella para aumentarle 100 votos y dejarlo en 184”, escribió el defensor en X.

A este señalamiento se sumó la respuesta del presidente Gustavo Petro, quien consideró que estas situaciones solo pueden detectarse gracias a la labor de los testigos digitales. En su mensaje, Petro sostuvo que “para esto son los testigos digitales, para determinar transformaciones de los E14 una vez puestos”.

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El mandatario advirtió que estos controles pueden realizarse desde “las oficinas de los hermanos Bautista paralelas a la registraduría, porque el registrador permitió quitar previamente dos algoritmos: el llamado ‘estampilla del tiempo’ y el ‘candado Hash’”.

El mandatario agregó que “es una situación política inestable, porque la base del poder se encuentra al interior del territorio colombiano”. Respecto a los comicios fuera del país, Petro señaló que “en la votación en el exterior también hay un cuestionamiento que hoy debe resolverse en escrutinio”.

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