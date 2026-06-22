Colombia

Segunda vuelta presidencial 2026: video captó grupo de personas frente a la casa de Gustavo Petro en Chía tras la victoria de Abelardo de la Espriella

La congestión se presentó en ambos sentidos, a la altura del sector Tres Esquinas, por una concentración en el Conjunto Residencial Santa Ana Chía II, donde el jefe de Estado tiene su vivienda

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Un grupo de personas se concentró en el Conjunto Residencial Santa Ana Chía II, en Chía, donde Gustavo Petro tiene su casa - crédito Captura de video
Un grupo de personas se concentró en el Conjunto Residencial Santa Ana Chía II, en Chía, donde Gustavo Petro tiene su casa - crédito Captura de video

El Conjunto Residencial Santa Ana Chía II se convirtió en uno de los focos de celebración tras la confirmación del triunfo de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial el domingo 21 de junio de 2026.

La zona, ubicada en el sector Tres esquinas sobre la vía Chía-Cajicá, experimentó un tráfico denso durante varias horas, debido a la presencia de manifestantes y simpatizantes.

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Testigos que transitaban por la autopista se encontraron con una larga caravana de vehículos y personas ondeando la bandera de Colombia, muchos de ellos vestidos con la camiseta nacional. Los videos compartidos en redes sociales mostraron la magnitud del festejo frente a la vivienda del presidente Gustavo Petro, quien reside en ese conjunto residencial.

La movilización surgió como reacción directa a los resultados de la elección, que definieron a Abelardo de la Espriella como presidente electo frente a Iván Cepeda. Los seguidores del candidato ganador decidieron manifestar su alegría en un punto simbólico: la residencia del mandatario saliente.

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