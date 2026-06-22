Jorge Cárdenas desató diversas reacciones con una teoría sobre las mesas de votación y una posible maniobra irregular en la segunda vuelta electoral

El actor aseguró que, de hacer el movimiento que tiene planeado la izquierda, lograrían el objetivo de llegar a la presidencia - crédito @letengoelchisme/IG

El actor Jorge Cárdenas advirtió en redes sociales sobre una posible maniobra electoral tras el anuncio de impugnar 33.000 mesas de votación por parte de los sectores que respaldaron la candidatura de Iván Cepeda, del Pacto Histórico, en la consulta interpartidista de Colombia.

En el video, Cárdenas señaló que el número de mesas anunciado llama la atención por su precisión: “Dicen que van a impugnar y dan ya un número cerrado, es decir, como si ya supieran cuáles son las mesas que no van a reconocer”.

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Desde su lugar de residencia en Estados Unidos, el famoso planteó un escenario en el que los responsables de esas mesas habrían actuado deliberadamente en forma irregular para facilitar su posterior impugnación. “Digamos que esos treinta y tres mil que estaban en esas mesas sabían que no debían firmar o que debían hacer algo raro con esas mesas para que al final pudieran ser impugnadas”, afirmó Cárdenas en la publicación.

Por qué los 250.000 votos son el centro del debate

Ana Lucía Domínguez y su pareja Jorge Cárdenas / Foto: Instagram @analuciado

El eje del razonamiento es aritmético. Si las 33.000 mesas impugnadas se concentraran en zonas del centro del país, el volumen de votos anulados podría alcanzar o quizá superar los 250.000 votos con los que De la Espriella logró superar al candidato de la izquierda.

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Bajo esa premisa que explicó Cárdenas en su publicación, de resultar exitosa la impugnación de los votos conseguidos por el abogado en las urnas, eliminaría la diferencia actual y alteraría el resultado.

“Aunque ganaran por un voto, dirían que ahí se queda”, advirtió el actor. Cárdenas fue explícito en que su planteamiento es especulativo, pero no por eso lo descartó: “Piensa mal y Dios quiera que esta vez no acertemos”.

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Los comentarios en la publicación que replicó las declaraciones de Jorge Cárdenas no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Dios está con Colombia, no van a poder igual que pasó en la primera vuelta”; “Ojo, las mesas se pueden impugnar durante la jornada electoral; después de cerradas las mesas, nada que hacer”; “Que si quieren impugnar, la revisión sea completa, sin sesgos”, entre otros.

Foto: IG @cardenasjorgee