La ambiciosa meta que se puso MinVivienda: vender 20.000 casas mensuales en Colombia durante 2021

En Colombia 18.236.098 personas no tienen una casa propia o habitan en condiciones precarias, según el más reciente estudio del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) acerca del déficit habitacional. Tener casa propia es uno de los sueños de la mayoría de colombianos, por eso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MinVivienda) tiene expectativas altas para la comercialización de estos bienes en 2021: lograr que se vendan 20.000 casas mensualmente durante el próximo año.

El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, señaló que, incluso en medio de la pandemia, a corte de noviembre ya se habían vendido 156.173 viviendas nuevas en el país, y más de 111.000 de ellas son de tipo social. Según el ministerio el PIB de edificaciones superará el 15 por ciento anual, lo que aportaría al crecimiento del PIB de la economía nacional como un todo. Esta proyección y la cifra de ventas a pesar de la crisis por el covid-19 sustentan la meta fijada por MinVivienda.

“La pandemia exacerbó la demanda de vivienda, que, de hecho, se convirtió en el refugio de las familias. Por eso, la estrategia del Gobierno cuenta con una inversión de $11 billones, que no solo es ambiciosa en el monto, sino en la cantidad de unidades y en el tiempo en que se gestionarán: dos años”, aseguró Malagón.

Los recursos públicos se espera que subsidien viviendas de interés social (VIS) y de estrato medio (No VIS), ya que otra de las apuestas es que el otro año se entreguen 200.000 de estos subsidios. El viceministro de Vivienda, Carlos Ruiz, destacó que el ritmo de ejecución de los subsidios para hogares de interés social creció más del 70 por ciento, es decir, que actualmente hay más de 35 mil gestionados. En el segmento No VIS se pasó de 20 y 80 subsidios, a 500 y 800 por semana después de la expedición de los nuevo documentos del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y vigencias futuras. La meta en el 2021 es que sean 900 semanales para viviendas No VIS.

Además, Ruíz se refirió a la expedición de 16 decretos que buscaban garantizar la mejora de viviendas, agua potable y saneamiento básico para que las familias enfrentarán la contingencia del covid-19 en condiciones dignas. Además recordó la Ley de Vivienda y Hábitat que está próxima a ser sancionada por el presidente para impulsar la consecución y mejoramiento de las viviendas rurales.

Otra noticia que destaca MInVivienda es la ampliación del plazo de entrega de subsidios rurales y comunitarios hasta el 30 de junio del 2021. Según el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Jorge Luis Acero, esto es una ventaja que permitirá ayudar a más colombianos a que accedan a servicios de acueducto y saneamiento y las fuentes de abastecimiento.

“Aunque la cobertura es del 92 por ciento de la población, para dar el salto al 100 por ciento debemos cerrar brechas y llevar solucionar a los territorios más rezagados, a las áreas rurales y a los sectores informales”, aseguró Acero y añadió que por primera vez en el país más de 1,4 millones de habitantes se han beneficiado con los servicios de agua y saneamiento.

Así mismo se destacaron programas como Agua al Campo y Agua al Barrio, a los que se suman las Conexiones Intradomiciliarias y el programa SABER. También es clave el programa Guajira Azul, que se consolidó como uno de los programas banderas del Gobierno Duque y se espera que la iniciativa beneficie en dos años a más de 480.000 personas con 13 proyectos que contaron con inversiones que superaron los 86.000 millones.

Para finalizar, MinVivienda agregó que le apunta a tener un millón de trabajadores vinculados al sector edificador, con proyecciones de llegar a 1,3 millones en 2021.”Tenemos grandes desafíos para contrarrestar la caída de las ventas y las iniciaciones, la reactivación de la productividad fue evidente, y en menos de dos meses recuperamos casi medio millón de empleos”, recordó Ruiz.

