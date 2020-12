Colombia inicia semana con una leve reducción en el número de contagios: 10.845 casos nuevos de COVID-19

FILE PHOTO: People wearing face masks shop in the commercial sector of San Victorino during the Christmas sales season as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues in Bogota, Colombia December 5, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este lunes 21 de diciembre, 10.845 casos nuevos de coronavirus en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 47.447 pruebas de las cuales son: PCR: 28.584 y antígenos: 18.863.

El reporte también señala que, en las últimas 24 horas se presentaron 205 fallecidos a causa de la enfermedad. De esta manera, el país llega a un total de 40.680 muertes desde que el virus llegó al territorio nacional.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 1.518.067 contagiados de los cuales 90.945 son casos activos y 1.382.340 corresponden a casos positivos que ya lograron superar el coronavirus.

En cuanto a las regiones con más casos reportados el día de hoy, Antioquia lidera la lista con 2.011 nuevos contagios, le sigue Bogotá con 1.217 y Valle del Cauca con 860.

Hay 2.197 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia (Ituango), Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía.

“No queríamos dar noticias especulativas”: Minsalud

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez se refirió a esta tarde a los motivos por los que el país tuvo que esperar tanto para la confirmación de la llegada de la vacuna contra el covid-19 , argumentando que durante todo el proceso de adquisición de vacunas se mantuvieron los acuerdos de confidencialidad porque no se le querían dar noticias especulativas

“Nuestro propósito era anunciar esto al país tan pronto estuvieran firmados los respectivos convenios, tuvieran la firma de la contraparte y tan pronto tuviéramos la absoluta certeza de que iba a ser así”, indicó el titular de la cartera a través de un comunicado.

Ruiz explicó que desde hace más de 90 días se vienen haciendo las negociaciones con diferentes firmas farmacéuticas y que no fue sino hasta el último mes que se estuvo avanzando tanto con Pfizer como con AstraZeneca, en negociaciones que se concretaron el 16 y 17 de diciembre.

“Tan pronto se dio se le comunicó al país. No era secretismo, era realmente una decisión frente a la expectativa que tenían los colombianos en la cual queríamos salir a decir ya hay estos convenios , están firmados, las vacunas llegan en estas fechas y con toda claridad y certeza ya podemos decirlo” aseguró el ministro.

Recordó que frente a la información que circuló en meses anteriores que el plan de vacunación llegaría a Colombia en el año 2023, le hizo mucho daño al país y que en ese momento no se tenía el argumento para salir a decir que eso no era así “la única forma que desde el Gobierno se podía decir que eso no es así era con hechos concretos, con ejecuciones, con los contratos y eso generó una presión muy grande sobre toda la sociedad”.

En cuanto a la aplicación de las vacunas, señaló que se va a hacer directamente en las IPS como actualmente se hace con el programa permanente de vacunación y reiteró que Colombia cuenta con uno de los Programas Ampliados de Inmunizaciones más robustos de la región.

Por otra parte, el jefe de la cartera de salud recordó que las vacunas contra covid-19 estarán en el país por dos mecanismos: vía COVAX y de laboratorio.

Al respecto hizo un llamado para que los ciudadanos completen las dos dosis de la vacuna de forma que no se pierda ningún recurso, ni la oportunidad de que más colombianos sean inmunizados.

Lee también: “El contagio no crece en el centro de Bogotá”: Claudia López sobre San Victorino