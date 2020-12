Cirujano de Yina Calderón aclaró su relación con la muerte de la ‘Kim Kardashian mexicana’

Tras rumores por su supuesta relación con la muerte de Josey Cano, más conocida como la ‘Kim Kardashian mexicana’, El cirujano Carlos Ramos aclaró los rumores.

Cabe recordar que la modelo mexicana murió, el pasado 7 de diciembre, tras someterse a una cirugía de levantamiento de glúteos en Colombia.

Por su parte el cirujano, que se ha encargado de operar a varias celebridades colombianas como Yina Calderón y la youtuber Luisa Castro, publicó en sus historias de Instagram unos videos en los que se refiere a los rumores.

“Quiero hacer una aclaración por algo que me acaban de mandar varias personas. Es totalmente falso, yo no he operado a esta paciente, a mí no se me murió”, manifestó el cirujano.

Asimismo, el reconocido cirujano aprovechó para enviarle sus condolencias a los familiares de la mujer e incluso al mismo cirujano, expresando que eso le puede ocurrir a cualquier medico.

“A cualquier médico se le puede morir un paciente y no quiere decir que sea un mal cirujano. Mis condolencias a los familiares y al colega que le sucedió, se debe estar sintiendo horrible”, añadió Ramos.

Cirujano de Yina Calderón aclara rumores sobre su vinculo con la muerte de Kim Kardashian mexicana

Por otro lado, el especialista, que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, sacó su lado más generoso, regalándole una cirugía a una mujer llamada Katherine, quien la necesitaba por razones de salud y estética.

A través de las redes sociales, el cirujano plástico publicó el video donde evidencia todo el proceso de Katherine y el impresionante cambio al que logró someterse.

Aunque la publicación la hizo el pasado lunes 13 de diciembre, el caso se presentó en julio de este año.

En el inicio del video se explica: “Esta es la historia de Katherine. Ella no es la ganadora del concurso realizado por el doctor Carlos Ramos. Pero ante la necesidad de que le realizaran la cirugía, tanto por su salud como estéticamente, el doctor decide dársela como regalo”.

Asimismo, Ramos explicó los riesgos de la operación para eliminar la grasa del abdomen y cómo se tuvo que realizar para minimizarlos.

“No cualquier cirujano se anima a hacer esta operación a ella, porque hay un poquito más de riesgo que en un paciente más delgado (...) la operación debió cumplirse en dos tiempos quirúrgicos para evitar una descompensación”, explicó el médico.

Por su parte, la mujer a quien el doctor “le cambió la vida”, como lo afirma su madre, expresó en el video su agradecimiento y lo que anhelaba esta cirugía.

“En mi vida pensé pagar por esto. Solo lo tenía en el corazón y Dios lo sabe”, expresó la paciente.

Asimismo la madre relató el momento en el que se entera que su hija iba a ser operada.

“Yo lloraba y lloraba, porque ver a la niña de uno así (...) Ya no le va a volver a doler su columna, que se va a sentir bien con ella misma. Yo no paraba de llorar, las enfermeras no me paraban de decir lo bonita que estaba”, expresó la madre de la mujer, refiriéndose a los dolores por los que pasaba su hija antes de ser operada.

Al final del video, se aprecia a Katherine llegando con un look totalmente nuevo a encontrarse con su familia, en pocas palabras, teniendo un final feliz.

