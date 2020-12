Medidas contra el COVID-19 que rigen en las principales ciudades de Colombia durante las fiestas decembrinas

A family wearing face masks walks in a park lit up for the Christmas season, amidst the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Bogota, Colombia, December 17, 2020. Picture taken December 17, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

Este viertes 18 de diciembre, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia reportó 13.277 nuevos casos de covid-19 y 232 fallecidos a causa del coronavirus en las últimas 24 horas, por tal razón algunas de las capitales y municipios del país anunciaron el endurecimiento en las medidas de seguridad para las fiestas decembrinas.

Luego del progresivo aumento de casos que se han presentado en distintas regiones de Colombia y con el fin de evitar declaraciones de alerta roja en el territorio nacional, algunas alcaldías locales y gobernaciones departamentales han decretado distintas medidas como toques de queda o ley seca con el fin de controlar los contagios.

Esto, especialmente luego de la celebración de festividades como el Día de las velitas y las novenas de aguinaldos que se acostumbran a celebrar entre familiares, amigos o vecinos que representan un riesgo en el aumento de casos positivos.

Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció el 15 de diciembre las ocho medidas contenidas en el decreto 276 de 2020 para garantizar que las celebraciones de navidad y año nuevo no eleven los indicadores contagio de coronavirus.

La mandataria explicó que la primera opción para celebrar novenas, Navidad y Año Nuevo es a través de reuniones virtuales. La segunda alternativa es sólo reunirse el 24 y 31, teniendo en cuenta que en los encuentros no deben estar más de diez personas. Además, recordó que si se identifica una reunión que incumpla las normas, esta se puede reportar al 123.

Medellín

Este jueves 17 de noviembre la Alcaldía de Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia, confirmó las medidas para las mediadas para las fiestas de fin de año con lo que no se descartó la posibilidad de decretar nuevas medidas en los días siguientes.

El alcalde de esta ciudad, Daniel Quintero, informó a los ciudadanos de la capital antioqueña que se decretó toque de queda los días 24, 25 y 26 de diciembre desde la media noche hasta las 6:00 de la mañana, en una medida que también se aplicará para el 31, 1 y 2 de enero.

“Recomendación, no visitar familiares, no compartir copas, no dar abrazos a vecinos” , informó el mandatario local.

Cartagena

Esta semana la administración local de la ciudad amurallada comunicó a los cartageneros que el aislamiento preventivo e individual se extenderá a partir del 16 de diciembre de 2020 a las 00:00 horas, hasta el 16 de enero de 2021.

Con el decreto 1585 también quedaron prohibidas las reuniones sociales en salones de conjuntos cerrados, centros comerciales o recorridos barriales. Los ciudadanos que realicen reuniones en sus hogares solo tendrán permitido un aforo máximo de 10 personas, y se les recomendó que compartan con miembros de la familia con los que conviven, y eviten invitar a personas externas.

El mayor número de contagios lo tuvo el país el 19 de agosto, cuando hubo 13.056. En cuanto a los muertos, los 204 de hoy son la mayor desde el 30 de octubre cuando hubo 209. EFE/ Pablo Rodríguez/Archivo

Cali

La capital del Valle, donde la ocupación de las UCIs de algunos hospitales está cerca del 100 por ciento según el alcalde Jorge Iván Ospina, entró en alerta roja.

Por tal razón, la Alcaldía determinó el regreso el ‘pico y cédula’ a la capital de Valle del Cauca para ingresar a los establecimientos comerciales y se extendió el toque de queda que rige en la ciudad hasta el próximo 27 de diciembre, que tendrá el horario de 1:00 a 5:00 de la mañana.

Con el anuncio de alerta roja quedaría prohibido el ingreso de hinchas para contemplar la final del torneo de fútbol colombiano entre América de Cali y Santa Fe, el domingo 20 de diciembre, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Barranquilla

En la capital del departamento del Atlántico no se anunciaron medidas restrictivas de movilidad, sin embargo, desde la Alcaldía local se hicieron una serie de recomendaciones a los ciudadanos para las celebraciones de la Navidad y el Fin de año.

“El llamado es a los encuentros, si se tienen que hacer, de pocas personas. Preferiblemente virtuales. Entiendo perfectamente que en estos momentos necesitamos ver a algunos seres queridos, entonces hagámoslo en grupos pequeños”, señaló la secretaria de Salud del departamento, Alma Solano, en declaraciones recogidas por El Tiempo.

Del total de venezolanos que viven en Colombia 770.246 están en condición de regulares (45 %), mientras que 947.106 están como irregulares (55 %). EFE/ Mario Caicedo/Archivo

Cúcuta

La Gobernación de Norte de Santander le propuso al Ministerio de Salud que a partir de mañana 19 de diciembre se adopte la medida de ‘pico y género’ en todo el departamento debido al número de contagios que presenta la región fronteriza.

De igual forma, se decretó restricción de movilidad de 7 de la noche a 5 de la mañana de lunes a viernes, con restricción completa de circulación de personas y vehículos.

Los días 25, 26 y 27 de diciembre, así como entre el 31 y el 3 la Gobernación determinó restricción de movilidad durante todo el día para evitar que empeore la situación.

Manizales

Este jueves 17 de noviembre la capital del departamento de Caldas, Manizales, tomó las medidas de ley seca y toque de queda con el fin de evitar un rebrote de contagios por covid-19.

“Habrá toque de queda los días 25 de diciembre y 1 de enero desde la 1:00 de la mañana hasta las 10:00 de la mañana, acompañado por la prohibición de venta y consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y privados” , informó la secretaria de Gobierno municipal, Diana Mejía Grand.

Las autoridades igualmente señalaron que a partir de este 18 de diciembre hasta el 02 de enero de 2021 no se podrán realizar reuniones de más de 10 personas en las viviendas, de preferencia que se hagan solo con miembros de la familia con los que se convivan en el mismo hogar, ni en las calles, ni tampoco se podrán realizar fiestas o comidas comunitarias.

