Video | Aumenta a tres el número de víctimas de explosión de una polvorería en Tolima

Tres personas muertas y 16 heridas fue el saldo de una fuerte explosión sucedida en la finca ‘La Alegría’ del municipio de Líbano, Tolima . El hecho ocurrió en la tarde del jueves 17 de diciembre y los daños del estruendo quedaron registrados en video mientras bomberos, organismos de seguridad y comunidad socorrían a las víctimas.

El impacto del estallido fue tal, que hasta las copas de los árboles de la finca llegaron pedazos de tejas y materiales de construcción de la vivienda donde se alojaban los explosivos. Medicina Legal llegó en la noche del jueves a trasladar el cuerpo del menor muerto, que quedó atrapado entre madera, ladrillos y restos de pólvora.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), las víctimas fatales de la explosión son ciudadanos de 13, 23 y 67 años, y debido a la gravedad de las heridas y quemaduras, algunos heridos tuvieron que ser trasladados al Hospital Simón Bolívar de Bogotá mientras otros fueron atendidos por urgencias en el Hospital Alfonso Jaramillo de Líbano.

Así quedaron registrados en video los daños que dejó el estallido de pólvora en la finca y la reacción de la comunidad, para asistir y salvar a las personas con vida del lugar. Atención, imágenes sensibles :

Ambos centros médicos confirmaron las identidades de los ciudadanos damnificados. En el Hospital Alfonso Jaramillo se encuentran:

Jairo David Olaya Sierra, Julián Andrés Guevara Arango, Carlos Alberto Soler Muñoz, Soelma Quintero Vanegas, Andrea del Pilar Soler Cardona, Nubia Yaneth Londoño Arteaga, Luis Alberto Zuluaga Soto, Víctor Danilo Valencia Sánchez y Darlin Luciana Villanueva Aguirre.

Las autoridades de salud prevén que sigan llegando más heridos por quemaduras en caso de complicaciones que sean difíciles de tratar en Tolima mientras tanto, los nombres de ciudadanos confirmados que están siendo atendidos en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá son:

Carlos Stiven Potosí Ortegón, Guillermo Andrés Castellano Castillo y Jhon Janner Martínez Robayo.

Además de los anteriores sobrevivientes, el ciudadano Luis Eduardo Velandia Arcila, fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Alfonso Jaramillo de Líbano.

En declaraciones entregadas al periódico El Tiempo en Ibagué, el gerente de la emisora La Veterana, Afranio Franco, contó que con la camioneta del medio de comunicación ayudaron a trasladar a los heridos al centro asistencial municipal. Además reveló que, en febrero de 2019 se había presentado una explosión en esta misma polvorería, propiedad de la familia Soler, en el barrio Las Ferias de Líbano :

Fue tan grande la explosión que el Líbano se sacudió. Hasta este momento es imposible decir el nombre del menor de edad, pero ya está confirmado que tiene 13 años y perdió la vida en este lamentable suceso. La familia tradicional en el Líbano, los Soler, han vivido de la pólvora, no hace mucho tuvieron un percance parecido a este pero no de esta magnitud

José Manuel Soler Muñoz, de 67 años, fue justamente una de las víctimas fatales de este accidente pirotécnico . Ambulancias, carros de bomberos, Policía y hasta la camioneta móvil de la emisora La Veterana, llegaron con los heridos a urgencias del Hospital Alfonso Jaramillo para asistirlo, pero perdió la vida al intentar llegar a Bogotá para su atención.

De acuerdo con Jorge Bolívar, secretario de Salud de Tolima, entre los 16 heridos habían tres menores de edad. Dos de los menores, una mujer y un hombre tuvieron que ser trasladados al Hospital Simón Bolívar de Bogotá, centro médico donde tienen atención prioritaria desde la madrugada del viernes 18 de diciembre, pues presentan quemaduras de grado 1, 2 y 3, traumas contundentes y laceraciones .

En la mañana del viernes 18 de diciembre el periodista de Noticias Caracol, Héctor Rojas, confirmó que siete heridos del accidente permanecen el piso sexto de la unidad de quemados del hospital ubicado al norte de Bogotá.

El secretario anunció que dentro de las medidas de contención contemplan la posibilidad de evacuar algunas víctimas al hospital Federico Lleras de Ibagué. Unidades de quemados en Bogotá y Manizales podrían servir para asistir a más víctimas de la tragedia.

En declaraciones al diario regional Alerta Tolima, ‘Luis’, poblador de Líbano, contó cómo sucedió y se sintió el pánico por el fuerte estallido de la polvorería:

Yo estaba pasando cerca de la polvorería cuando escuché un ruido muy fuerte, pero no me imaginé que algo tan grave iba a suceder, después vi que la gente corría, otros gritaban, otros se quejaban, hasta que empezamos a ayudar a las personas que habían resultado afectadas. Alcancé a ver como dos o tres niños quemados y ahora aquí dicen que uno de ellos falleció, esto es lamentable y no debería suceder en el pueblo, pobre gente y pobres niños, fueron llevados para el hospital, pero había algunos que tenían quemaduras fuertes