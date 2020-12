Con una foto, Claudia López revela que su mamá está hospitalizada

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reveló este viernes el estado de salud en el que se encuentra de su mamá, María del Carmen Hernández. A través de una fotografía que subió la mandataria a Twitter, se puede observar que la mujer adulta está en un hospital.

“De todas las pruebas que me ha puesto la vida este año tener a mi mamá enferma es la más difícil. Meses sin verla para tener que verla en un hospital me parte el alma. Afortunadamente no es Covid y con todos los cuidados seguro saldrá adelante. Dios dame fortaleza y sabiduría” , se lee en la publicación de López.

Hace unos días, la alcaldesa incluso aplazó un encuentro con medios de comunicación en donde iba a revelar nuevas medidas para la ciudad en diciembre, como la restricción en la venta de alcohol y la suspensión de procedimientos quirúrgicos no esenciales, debido al aumento de casos de covid-19.

Horas después del aplazamiento de ese evento, Claudia López afirmó que aunque su mamá era atendida en un hospital, se había descartado un contagio de coronavirus.

Según un perfil que elaboró Revista Semana, la madre de la alcaldesa de Bogotá, es una mujer a la que le ha tocado guerrear en la vida. Nació en Bogotá a finales de los años 40 y fue la primera de su familia en tener un título universitario. Fue maestra del Distrito por 40 años, sindicalista por 35 y simpatizante de las ideas del M-19. La vocación sindical la llevó a recibir amenazas cuando fue directora en un colegio de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Las ocho medidas de Claudia López para enfrentar la pandemia en Bogotá durante diciembre

El decreto emitido por la Alcaldía de Bogotá contempló este estudio y las recomendaciones del Gobierno Nacional para dictar ocho órdenes específicas:

1. Se decreta el aislamiento selectivo individual voluntario de ocho días.

2. Del 15 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021 se suspenden los procedimientos quirúrgicos de baja y mediana complejidad.

3. Mientras la ocupación de UCI general esté por encima del 70 por ciento, la venta de bebidas alcohólicas en bares y restaurantes sólo podrá hacerse hasta las 10:00 p.m.

4. Reitera a la población la necesidad del autocuidado: usar tapabocas, lavarse las manos, evitar aglomeraciones y mantener la distancia social.

5. No promover reuniones sociales masivas.

6. Seguir estrictamente el protocolo de la estrategia DAR (Detectar síntomas, Aislarse de inmediato junto con su grupo familiar y Reportar el caso a sus contactos, EPS y a CoronApp para seguimiento).

7. Garantizar el aislamiento con el núcleo familiar.

8. Reiterar a los establecimientos comerciales las medidas de prevención vigentes. “Pedimos al comercio formal e informal que por favor no relajen los controles de aforo, controlar cuántas personas están al mismo tiempo en un centro comercial, que tenga tapabocas y posibilidad de lavado de manos constante, es crucial”, dijo López.