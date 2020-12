La explosión de polvorerías en Tolima y Santander deja 2 muertos y más de 15 heridos

Cortesía Noticias Caracol

En el municipio de Líbano, Tolima, se escuchó un fuerte estruendo en la tarde de este jueves, cuando estalló un negocio donde fabrican pólvora. Así mismo ocurrió en Girón Santander.

Según Noticias Caracol, en Líbano un joven de 17 años murió debido a la detonación, mientras que otras 15 personas resultaron heridas . Varios de los lesionados fueron llevados a centros asistenciales de otros departamentos.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, rechazó los hechos y aseguró que varios afectados tendrán que ser trasladados a Bogotá.

“Es inconcebible que después de todas las campañas y llamados de atención de ICBF y MinSalud tengamos que trasladar a Bogotá 18 heridos del estallido de una polvorería en Líbano, Tolima. Hasta donde llega la insensatez” , dijo el jefe de esa cartera.

“Yo estaba pasando cerca de la polvorería cuando escuché un ruido muy fuerte, pero no me imaginé que algo tan grave iba a suceder, después vi que la gente corría, otros gritaban, otros se quejaban, hasta que empezamos a ayudar a las personas que habían resultado afectadas. Alcancé a ver como dos o tres niños quemados y ahora aquí dicen que uno de ellos falleció, esto es lamentable y no debería suceder en el pueblo, pobre gente y pobres niños, fueron llevados para el hospital, pero había algunos que tenían quemaduras fuertes”, señaló Luis, uno de los pobladores de Líbano a la emisora Alerta Tolima.

Por la temporada navideña y tras resultar quemado un menor de 4 años, el alcalde de este municipio había prohibido el uso y la venta de pólvora.

“Ante los lamentables hechos con un menor de edad, decidimos prohibir estas actividades en los niños y jóvenes, lo que buscamos es celebrar, pero con responsabilidad, no queremos que se presenten más casos y por eso tomamos esta medida”, dijo el mandatario en su momento.

Pese a la medida, hoy se vuelve a registrar un accidente que involucra la manipulación de pólvora en Líbano.

Polvorería ilegal explotó en Girón, Santander

Mientras que en Girón, las autoridades confirmaron la muerte de un hombre de 80 años por la explosión que ocurrió en el sector de Acapulco.

Según las primeras versiones, la emergencia se habría presentado sobre las 5:30 p. m. de este jueves, en una fábrica ilegal de pólvora conocida como ‘Don Pablo’.

El secretario del Interior de Girón, Juan Carlos Pinto, señaló que en ese lugar se habían adelantado operativos recientemente y se les había advertido a la comunidad sobre la prohibición de la fabricación y comercialización de pólvora.