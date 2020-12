Dos jueces y un fiscal de Barranquilla, capturados por el caso en el que estaría involucrado el exsenador Eduardo Pulgar

Capturados por caso que involucra a Eduardo Pulgar. Foto: Policía Nacional

El pasado 1 de diciembre el exsenador por el partido de La U Eduardo Pulgar, fue detenido por un grupo de agentes del CTI que lo abordaron en el Aeropuerto El Dorado, de Bogotá. La orden la emitió la Corte Suprema de Justicia por presunta comisión del delito de tráfico de influencias. Quince días después, se conoce de la captura de tres personas, presuntamente involucradas con el accionar del hoy excongresista, en un caso que se conecta con la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

Según la información que dio a conocer el periódico El Tiempo este 15 de diciembre, los nuevos capturados son: Alberto Oyaga Machado, juez penal municipal con función de control de Garantías de Barranquilla; Rafael de Jesús Uribe Henriquez, juez penal municipal con función de control de Garantías de Barranquilla, y Gustavo Adolfo Orozco Pertuz, fiscal Seccional de Barranquilla.

Lea también: Wilfrido Murcia, el vigilante asesinado en un asalto a un SITP en el Tunal

El medio nacional dio a conocer que “los capturados habrían tomado medidas contrarias a la ley en contra de la familia Acosta Bendek, que se enfrenta a sus primos por el manejo de esa institución (Universidad Metropolitana de Barranquilla) y del Hospital Metropolitano”.

Cabe recordar, que uno de los argumentos que hoy tienen preso a Pulgar en la cárcel La Picota de Bogotá, es que presuntamente “intentó favorecer a los Acosta Bendek ofreciéndole 200 barras al juez Andrés Rodríguez Caes”.

El caso se destapó gracias a varias columnas que escribió el periodista Daniel Coronell y que fueron publicadas en el portal Los Danieles. La primera se tituló ‘Pulgarcito’ y allí Coronell aseguró que un senador le habría ofrecido un soborno a un juez con el fin de ayudar a sus patrocinadores.

Adicionalmente, este 15 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia rechazó la petición que hizo la defensa del senador para que fuera cobijado con detención domiciliaria, argumentando que se encuentra enfermo. Después de estudiar la petición, el alto tribunal concluyó que su condición no impide que esté detenido en una cárcel.

Andrés Rodríguez Caez, el exjuex de la República que rechazó el soborno de ’200 barras’ que le ofreció Pulgar

Andrés Rodríguez Caez, habló sobre el soborno de ’200 barras’ que le ofreció el entonces senador Eduardo Pulgar para que favoreciera a su amigo Luis Fernando Acosta Osío, en un conflicto para quedarse con el control de la Universidad Metropolitana.

Rodríguez fue entrevistado por el activista político Beto Coral, quien le preguntó si sintió que la invitación al apartamento de Pulgar en 2017 tenía algo que ver con un soborno. “Uno siempre tiene su malicia indígena, como dicen las abuelas”. Esto se sustenta porque la grabación, difundida por el periodista Daniel Coronell en el portal Los Danieles, fue grabada por el exjuez ese día.

“Yo tenía esa precaución de tener la grabación conmigo porque había sido denunciado al tener la competencia de la audiencia”, refiriéndose a la diligencia por la cual Pulgar lo citó.

Rodríguez afirmó en la entrevista que la acción judicial la interpuso uno de los implicados de dicho proceso, sin confirmar quién. Agregó que entre febrero y marzo se conoció como “información de pasillo” que a todos los funcionarios que habían conocido el caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, les iban a librar orden de captura, entre esos estaba el juez de Usiacurí y algunos jueces de control de garantías de la capital del Atlántico, además de los fiscales seccionales.

En los audios revelados por Coronell se escucha a Pulgar decirle al exjuez que le ayude porque “esos manes a mí me ayudan con becas, me dan puestecitos (...) cuando llega la campaña me tiran un billetico” y que hay “200 barras’, a lo que Rodríguez Caez, después de escucharlo, se niega a aceptar.

“A ver, senador, yo en principio acepté la reunión esta mañana aquí pues por intermedio del alcalde Ronald, pero yo soy un hombre muy serio. Usted me está hablando de negocios, yo para eso si no. Déjeme que le haga la audiencia; déjeme explicarle primero por qué supuestamente llega allá. Ronald (alcalde de Uscuarí y quien lo llevó ante Pulgar) me abordaba esta tarde y me decía ¿doctor, pero por qué Usiacurí? Ronald, usted sabe que Usiacurí ha venido moviéndose, ha manejado casos delicados de garantías, yo allá he manejado casos delicados”, le respondió el abogado.

El exjuez llegó al cargo en Usiacurí en septiembre de 2014 y permaneció en el puesto hasta octubre de 2018. Rodríguez había laborado en la rama judicial de Neiva, donde ocupó cargos como secretario de despacho, auxiliar judicial, escribiente y auxiliar mayor.

También le puede interesar:

Comisión de Acusaciones citó al expresidente de la Corte José Luis Barceló, por la supuesta “chuzada” accidental contra Álvaro Uribe

Exdirector del IDRD Orlando Molano, es el nuevo director de Parques Nacionales Naturales