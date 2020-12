Contraloría de Santander advirtió el hallazgo de 65 elefantes blancos que sobrepasarían los $679.000 millones

Una de las obras que está inconclusa es la primera fase de las obras de adecuación de tierras del proyecto San Isidro del municipio de Gramalote. Foto: Contraloría General de la República.

La Contraloría de Santander informó sobre 10 hallazgos “con responsabilidad fiscal”, que fueron detectados hasta el 30 de octubre de 2020. Según información de Blu Radio, el ente de control identificó “65 obras por 679.000 millones de pesos clasificados como elefantes blancos, obras inconclusas o proyectos críticos”.

“Sobre el Contrato PAE Santander debemos decir que producto de denuncia ciudadana contra el municipio de Bucaramanga, por valor de $ 99.120.760, por presuntas irregularidades del contrato PAE No. 001 de 2017 celebrado entre el Municipio de Bucaramanga y la Unión Temporal Bucaramanga Social, encontramos que en el reporte del SIMAT se registró un número superior de los estudiantes vinculados en las instituciones educativas”, manifestó en la emisora nacional, María Clara Niño Gómez, gerente de la Contraloría en Santander.

Niño Gómez también aseguró en Caracol Radio que los municipios con más obras inconclusas, clasificados como elefantes blancos son: Piedecuesta con 12 proyectos; Floridablanca, donde se reportaron 10; Bucaramanga, con 5 obras; Girón con 6; y Barrancabermeja, en donde se hallaron 4.

La Contraloría dio a conocer que entre los casos más graves, está una obra ubicada en el municipio del Hato, Santander. Allí hallaron “un proceso de responsabilidad fiscal contra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”, que alcanzaría cifras superiores a los $2.610 millones por procesos irregulares en un proyecto que tuvo como objetivo “la construcción del distrito de riego de las veredas Paramito, Centro, Roncancio y Santo Domingo del municipio de Hato-Santander”.

Además del caso del Hato, la Contraloría citó que otro de los hallazgos fue el proyecto de la central de urgencias del Hospital Universitario de Santander, la reposición de la ESE Hospital de San Gil y la reposición de la ESE Hospital San Pedro Claver de Mogotes.

También se encontró el portal de Metrolínea de Papi Quiero Piña, en Floridablanca, y la ESE Las Nieves, ubicada en el municipio de Los Santos.

Hospital San Vicente de Paul, que muestra un avance físico del 97% y un avance financiero del 81%. Foto: Contraloría General de la República.

Además, también se mencionó que finalmente el proyecto de la clínica Materno Infantil de Floridablanca ya está en el 100% y que el Hospital San juan de Dios de Barichara está terminado, pero le falta el 50% de dotación.

El contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, visitó el pasado 12 de diciembre, dos obras inconclusas y con riesgo de convertirse en elefantes blancos en el municipio de Gramalote, Santander: el Hospital San Vicente de Paul y un proyecto de construcción de 988 viviendas, de las cuales faltan 128.

La Contraloría informó que Córdoba visitó la zona como parte del compromiso de hacer seguimiento a 26 proyectos por $178 mil millones que se desarrollan en el departamento, con el fin de que se puedan terminar con éxito y no terminen convirtiéndose en elefantes blancos.

“Venimos a hacer seguimiento a estos proyectos que no queremos que queden inconclusos, de los cuales solamente en el nuevo Gramalote hay obras por unos $97 mil millones… necesitamos con urgencia que todas estas obras a las cuales se le han entregado recursos púbicos, se terminen rápidamente. No es posible que las estén haciendo desde el año 2015 y hoy, en el año 2020, no se hayan terminado”, aseguró el contralor.

