Julián, el colombiano se quedó en Wuhan, es el personaje del año favorito de las redes sociales

Julián Vélez Grisales, un colombiano que está estudiando en China, fue tendencia en febrero de este año, antes de que llegara el primer caso de coronavirus a Colombia, porque en ese momento al país estaban llegando vuelos de repatriación con colombianos que ante la incertidumbre que generaba el nuevo virus decidían regresar a su país natal, pero ese no fue el caso de este joven de 20 años.

Aunque se encontraba en Wuhan, China, la ciudad en la que se originó la pandemia, Vélez sorprendió a los colombianos cuando aseguró al país y a los medios de comunicación que no se iba a subir a un vuelo hacia Colombia. Esa decisión, hoy por hoy, lo hizo merecedor de la admiración y felicitaciones de muchos usuarios en redes sociales que creen que él tomó la decisión más inteligente de su vida.

En febrero, el Gobierno colombiano hizo una especie de “Operación Regreso a Casa”, prepararon un avión con la mejor tripulación y encargados de la Cruz Roja y les avisaron a 15 colombianos que estaban viviendo en Wuhan, epicentro del desconocido enemigo microscópico, que no tuvieran pánico, que iban por ellos para salvarlos , ya que consideraban que estaban en alto riesgo. La operación fue exitosa, 14 colombianos regresaron al país, mientras Vélez aseguró que prefería quedarse en China.

Vélez le dijo a El Tiempo, en ese entonces, que quedarse en Wuhan era su aporte para evitar la propagación del coronavirus, pero también admitió que, en esa ciudad recibía todo, “además de los elementos necesarios para educarme, la vivienda, los servicios médicos y un subsidio para la manutención, y en estos momentos las medidas que he recibido para protegerme de la infección han sido completas y permanentes”.

<i><b>No quiero contagiarme y considero que si el virus llega a Colombia sería un problema muchísimos más grave de lo que es ahora en China. Acá me siento muchísimo más seguro. (...) Los diagnósticos están muchísimo más avanzados, los tratamientos son mucho más efectivos. - Vélez citado por Voragine.co</b></i>

Al caleño, que estudia Negocios Internacionales en Zhongnan University of Economics and Law, lo han llamado “visionario” todo el año, porque efectivamente en Wuhan el coronavirus ya no está causando problemas, de hecho en muchos de sus diálogos con los medios de comunicación colombianos Vélez siempre destacó que los chinos daban un gran ejemplo con su comportamiento, utilizando tapabocas, guardando distanciamiento y evitando salir de sus casas, aunque no fueran normas obligatorias.

Wuhan fue tendencia en las últimas horas en Twitter Colombia, no se trataba de un nuevo caso de COVID-19, ni de una nueva fiesta multitudinaria en la ciudad como la que realizaron en agosto, todo era por Julián Vélez.

Ante la portada de la revista Time, en la que eligieron a las ‘personas del año’, en la que colocaron a Joe Biden y Kamala Harris, surgieron memes en redes sociales sobre quién era la ‘persona del año’ para los colombianos. Sin embargo, alguien se arriesgó con esta imagen que fue replicada por cientos de usuarios, lo que estableció casi que de común acuerdo entre los tuiteros de Colombia que “el pelao que se quedó en Wuhan” es el personaje del año.

“¡Ídolo de ídolos!”, “¿Cierto que el colombiano que se quedó en Wuhan ya debe estar vacunado?”, “El pelao que se quedó en Wuhan, China debe ser el personaje del año. Ya debe estar vacunado hasta con la vacuna Sputnik V y la vacuna china” , son algunos de los trinos que los colombianos realizaron asegurando que, mientras en Colombia se cree que los ciudadanos que no pertenecen a las poblaciones en riesgo recibirán la vacuna contra el coronavirus en 2022, Vélez ya debe estar vacunado.

Personaje del año? Pues el colombiano que se quedó en Wuhan pic.twitter.com/iEk0AbWkuA — Amy (@amysmassiri) December 12, 2020

El pelao que se quedó en Wuhan, China debe ser el personaje del año. Ya debe estar vacunado hasta con la vacuna Sputnik V y la vacuna china. Mientras que en Colombia debemos esperar hasta el 2022. pic.twitter.com/Nkuth4GfSB — Tweet 1A (@Tweet1A) December 12, 2020

En Wuhan también se perdieron miles de vidas a causa del COVID-19, pero el virus hoy está prácticamente erradicado del territorio, mientras en el mundo sigue causando estragos. Por esa razón los colombianos aplauden la decisión de Vélez, quien en agosto habló con La FM y aseguró no arrepentirse de su decisión.

“Si me preguntan si tomaría la decisión de nuevo, lo haría sin pensarlo dos veces. En estos momentos me encuentro bien, estoy viviendo una vida normal dentro de las posibilidades y lo que obliga una pandemia, pero no me arrepiento para nada”, dijo hace cuatro meses el colombiano a la emisora.

