Si usted no es adulto mayor, padece comorbilidades o pertenece al sector de la salud, lo vacunarán en el 2022

José Daniel López, representante a la Cámara por Cambio Radical, recibió respuesta al derecho de petición que elevó al Ministerio de Salud. Entre las explicaciones de la cartera encargada de gestionar la pandemia del Coronavirus se encontraron datos reveladores, que esclarecen el complejo proceso que el Gobierno nacional emprende en búsqueda de vacunas para el COVID-19.

Según el ministerio, encabezado por Fernando Ruiz, se espera vacunar entre 15 y 20 millones de personas durante 2021, para lo cual se calcula que entrarán al país entre 30 y 40 millones de dosis en este periodo. Según el mismo documento, la idea es cubrir los requerimientos del fármaco por medio del mecanismo COVAX, para lo cual se han reservado 211 millones de dólares. En comparación con las dosis que se están negociando con las empresas farmacéuticas, el mecanismo multilateral enviaría las drogas de forma tardía, al parecer para el segundo semestre del 2021.

Según el documento, durante el próximo año solo se podrá inmunizar a los adultos mayores de 60 años, personas con comorbilidades y el personal de salud. En un dato inédito, se confirmó que la gran mayoría de los habitantes, cerca del 70% de la población colombiana, no podrá recibir la vacuna contra el COVID-19 en el 2021. Por lo cual, según el representante, no existe un plan establecido, ni tampoco recursos destinados para poder inmunizar a los colombianos en su totalidad.

“Personal sanitario que participa en la prestación de servicios de inmunización, personal docente, otro personal escolar de alta prioridad y finalmente otros trabajadores esenciales no pertenecientes a los sectores de la salud, educación, mujeres embarazadas, personal sanitario de riesgo bajo o moderado, personal necesario para la producción de vacunas y otro personal de laboratorio de alto riesgo”, explicó el ministerio, en respuesta al congresista López.

Según sintetiza el congresista, en un video difundido por Twitter, “si usted no es del personal de la salud, no tiene comorbilidades y no es mayor de 60 años le tocaría esperar por lo menos hasta el año 2022 para acceder a una vacuna contra el COVID-19″.

Incluso, agrega que otros países de la región, entre ellos México, vacunarán a la población no prioritaria entre abril y octubre de 2021. “De verdad que la improvisación está empezando a mostrar resultados o más bien falta de ellos”, sentenció el legislador.

El aforado espera que “el Gobierno nacional, en la mayor brevedad, rectifique el rumbo y que no nos vaya a condenar a una pandemia más larga como consecuencia de su falta de planeación.”

Las dudas que genera Colombia

En las últimas semanas, se conoció la Resolución 2327 del 25 de noviembre del 2020, en la que el Ministerio de Hacienda dispone de $437.188.800.000, cerca de 123 millones de dólares, para adquirir 10 millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. Si bien está el dinero, no se ha confirmado el cierre de la negociación con esta ni con ninguna empresa. Ante el silencio del Gobierno y de las compañías, crecen las dudas por la gestión de la administración duque.

Las dudas al rededor de las dosis que vendrán a Colombia aparecen a raíz de la adelantada gestión de otros países de la región. México y Brasil son los líderes en este frente, con 160 y 196 millones de vacunas cada uno.

Chile pudo pactar la entrega de 84 millones de vacunas por medio de negociación directa con farmacéuticas. Por otro lado, Argentina logró 47 millones, Perú 10 millones y Ecuador 9 millones. Los países que consiguieron las dosis en menor proporción pueden cubrir en mayor cantidad a su población, ya que en el caso de Perú cuentan con 31 millones de personas y Ecuador 17 millones de habitantes.

Por su parte, Colombia se ha visto titubeante en el proceso y, según varias fuentes, no registra entre los países que tienen acuerdos directos con farmacéuticas y en varias ocasiones se ha escuchado al ministro Ruiz, basarse en las posibles dosis que se conseguirán por medio del mecanismo multilateral COVAX.

Según el diario El País de España, en un análisis de los planes de vacunación en América Latina, al corte del 4 de diciembre de 2020, Colombia no registra compras bilaterales y tampoco se registra como aquellos que tendrían acceso preferencial a los fármacos bajo el mecanismo COVAX, lo que prometería vacunas para el segundo semestre de 2021. Además, el diario reporta que los detalles que se le ha dado a la población acerca del proceso son limitados, a comparación con otros países.

