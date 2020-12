Procuraduría intervendrá para modificar fallo que exige pruebas PCR a viajeros

Después de semanas de confusión al no saber si es o no obligatorio presentar pruebas PCR negativas para ingresar al país, la Procuraduría General de la República intervino para solicitar la modulación del fallo de tutela que obliga a los viajeros a presentar la prueba. El procurador general, Fernando Carrillo, designó a un procurador judicial para modificar la decisión que fue emitida el pasado 26 de noviembre por el juez Giovanni Humberto Legro del Juzgado 11 Administrativo de Bogotá.

Según las autoridades, el objetivo de cambiar el fallo es proponer una solución que sea posible de cumplir para el Gobierno Nacional y en el que se tengan en cuenta las recomendaciones dadas por entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las medidas que ya se han venido adoptando en el país para enfrentar el covid-19.

La idea es que se modifique el fallo y se tenga en cuenta la opinión de expertos y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que aseguran que exigir este tipo de pruebas no tiene mucho sentido en esta etapa de transmisión del virus. “En viajes internacionales exigir una prueba negativa de covid-19 no es una garantía de seguridad”, afirmó Gina Tambini, representante de la OPS en Colombia.

La decisión de la Procuraduría fue tomada en la tarde del 9 de diciembre a través de una videoconferencia, en la que participó la entidad junto con el Ministerio de Salud (MinSalud) en cabeza de Fernando Ruíz, y Alberto González Mebara, abogado que interpuso la tutela sobre la que falló Legro, juez que también estuvo en la reunión virtual.

La llamada transcurrió en calma, con un ambiente conciliador en el que las partes coincidieron en que esta es una situación extraordinaria que requiere medidas que puedan ir siendo ajustadas con el tiempo.

Cronología de dos semanas de confusión

Todo el enredo alrededor de la exigencia de pruebas PCR a viajeros inició el 26 de noviembre, con un fallo del juez Legro sobre una tutela interpuesta por el abogado González Mebara. Esa decisión no fue clara para MinSalud y pidió resolver algunas inquietudes planteadas. “El fallo de tutela no está aún en firme. Este lunes a las cuatro de la tarde hice una solicitud de aclaración al señor juez con unas preguntas que me parecieron muy importantes”, dijo el ministro de Salud, Fernando Ruíz, el lunes 30 de noviembre.

Legro volvió a pronunciarse para responder las inquietudes de la entidad y aclaró que la prueba sí debía exigirse a los viajeros y que la única excepción se aplicaría a los menores de dos años. Además, el fallo también se refirió al aislamiento preventivo de los viajeros, quienes tendrían que cumplir con una cuarentena de dos semanas al llegar al país.

El juez aseguró que la decisión estaría vigente hasta que se dieran tres condiciones principales:

1. Iniciar la distribución y aplicación de una vacuna segura y eficaz en el país.

2. Se controlen los brotes de covid-19 tanto en Colombia como en el país de origen del viajero.

3. El gobierno decrete la terminación de la emergencia sanitaria en el territorio nacional y se garanticen las condiciones epidemiológicas y de bioseguridad en la población.

Cuando MinSalud recibió la aclaración del fallo dijo que había una “imposibilidad de cumplimiento” ya que las medidas van en contra de las recomendaciones de la OMS. “Las órdenes emitidas por el juez ponen al Ministerio en una imposibilidad de cumplimiento. La afectación que la orden produce sobre las estrategias que hemos adoptado durante todo el año para enfrentar pandemia y las limitaciones que genera sobre la autoridad sanitaria nos llevan a tomar esta decisión”, afirmó Ruiz durante el programa ‘Prevención y Acción’, del Gobierno Nacional el pasado 3 diciembre.

El presidente Iván Duque apoyó la decisión de MinSalud y desde entonces se ha tratado de llegar a un acuerdo que permita que los viajeros no presenten pruebas PCR al ingresar a Colombia ni que deban cumplir con la cuarentena de catorce días, siempre teniendo en cuenta qué es lo más conveniente para no disparar los contagios de covid-19 en el país.





