Duque sanciona la Ley de Vacunas

29/05/2020 El presidente de Colombia, Iván Duque. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID INTERNACIONAL PRESIDENCIA COLOMBIA

Durante el programa de Prevención y Acción el presidente Iván Duque anunció que sancionó la Ley de Vacunas, que ya había sido aprobada por el Congreso de la República.

Más temprano, el mandatario invitó a los alcaldes y gobernadores a continuar con la política de articulación, frente a lo cual planteó la realización de una mesa de trabajo entre mandatarios locales y Gobierno Nacional, tomando en cuenta que declara de interés general la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra el COVID-19.

Lo que propongo, como es un tema que ya está planteado aquí, es que, con el ministro Fernando Ruiz, hagamos ya la mesa de trabajo, toda vez que tenemos el comité de expertos, toda vez que tenemos la política y que hoy, además, vamos a sancionar la Ley de vacunas, que fue aprobada por el Congreso de la República y que nos da, como nación, herramientas para lidiar con una circunstancia particular como esta, donde el Estado tiene que hacer inversiones de riesgo.

Sobre la llegada de la vacuna

Este miércoles 9 de diciembre, el presidente Iván Duque se refirió a la llegada de la vacuna contra el covid-19 a Colombia y aseguró que habrá “atención oportuna” para quienes quieran recibir el biológico.

Durante la Cumbre de Asocapitales que se realizó en Ibagué, Tolima, el mandatario aseguró que “aquí nadie se va a quedar sin una atención oportuna en el sistema de vacunación” y dijo que en el primer trimestre de 2021 iniciará el proceso de vacunación.

Indicó además que, su Gobierno espera adquirir la vacuna, no solo por medio de mecanismos multilaterales, sino de negociaciones bilaterales. “La razón por la cual nosotros no estamos haciendo alarde es porque hasta que no esté cerrada al ciento por ciento cada negociación, no la vamos a divulgar porque muchas de estas conversaciones se tranzan a través de acuerdos de confidencialidad”.

Duque insistió en que el mensaje es “vacunación financiada por parte del Estado” y contó que el Gobierno tiene que hacer inversiones de riesgo. Sobre esto, el mandatario recordó que ya sancionó la ley de vacunas, que le da al Gobierno herramientas para la situación particular, recoge El Tiempo. Recordó también que las “vacunas son voluntarias” y destacó que la mejor opción para que la gente se vacune es la pedagogía y la logística

“El avance que esperamos es el año entrante, en la medida de lo posible, en el primer trimestre empezar los ciclos de vacunación en el país” , concluyó.

¿Cuántas dosis tendrá Colombia de la vacuna en un principio?

El Ministerio de Hacienda dio a conocer la resolución No. 2327 de 2020, con la que se oficializa la compra a la multinacional Pfizer de 10 millones de dosis de su vacuna a un precio de 12 dólares cada una.

El Ministerio de Hacienda ya trasladó $437.138 millones a una cuenta de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres para la compra de las vacunas.

El Gobierno, a parte de esta opción, cuenta con la participación en el mecanismo Covax-Gavi para obtener otras vacunas que se aprueben a futuro. En esto invirtió $427.000 millones que, sumados al rubro que está en el UGRD suma $864.000 millones hasta el momento y falta revelar el precio de la negociación con Astrazeneca.

Las vacunas a través de Covax cubrirán a 10 millones de habitantes y la de Pfizer a otros 5 millones de personas.

Además, según Semana la fecha de llegada de vacuna al país sería marzo de 2021. Incluso el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo en su momento que el país tiene dese hace algunos meses “planes de vacunación que cubrirán primero a trabajadores de la salud, mayores de 60 años y personas con comorbilidades” e insistió en que esto ocurriría “el primer semestre del 2021”. Para el resto de los colombianos el acceso solo llegaría hasta 2022.

Los grupos prioritarios son: los trabajadores de la salud (800.000 personas), los mayores de 60 años (6,8 millones de personas) y la población con comorbilidades como hipertensión, diabetes, deficiencias renales y enfermedades cardiacas (6,4 millones).

Ni las E.P.S. ni las farmacéuticas responderán por posibles efectos adversos de vacunas contra el covid-19.

Mientras en varias partes del mundo se comienzan a programar las primeras jornadas de vacunación contra el covid-19, en Colombia hay varias polémicas alrededor del tema. En entrevista con CM&, el vocero de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, Gustavo Morales Cobo, anunció que las EPS no responderán por los efectos secundarios que se puedan presentar después de la aplicación de la vacuna contra el covid-19. Adicionalmente, las asociaciones científicas del país mostraron su desacuerdo por un artículo del recientemente aprobado proyecto de ley que exime de cualquier responsabilidad a las farmacéuticas que proveerán la vacuna en Colombia.

Le puede interesar

Crean líneas para denunciar corrupción dentro de las cárceles del país

Alerta en Cali por tres clínicas que han reportado ocupación del 100% en UCI por COVID-19