Alcalde de Baranoa dice que no violó el toque de queda porque llegó a la fiesta después de las 5:00 a.m.

No paran las críticas al alcalde de Baranoa (Atlántico), Roberto Celedón, después de que se conociera un video en el que se ve al mandatario en una fiesta el pasado 8 de diciembre, cuando se suponía que el municipio tenía toque de queda. El alcalde ya salió a defenderse y aseguró que no incumplió la ley porque llegó a la fiesta a las 5:10 a.m y la restricción solo iba hasta las 5:00 a.m.

“Tengo evidencia de que llegué después de cinco a la fiesta. Está el chat donde me invitan a la fiesta y se ve la hora y también están las fotos con mi esposa, en mi casa, prendiendo velitas a las cuatro de la mañana” - dijo Celedón.

En un comunicado emitido por el alcalde aseguró que llegó “a eso de las 5:10 a.m.” al lugar y que ahí fue recibido por unos amigos. Celedón explica que la fiesta a la que asistió no infringía ninguna ley porque el toque de queda no permitía la circulación de personas y vehículos en el municipio, pero no impedía que se realizarán fiestas privadas. Además, los demás asistentes llegaron antes de que iniciara el toque de queda y él, como ya ha explicado, llegó después. “El toque de queda prohibía la circulación de las personas, de vehículos, en el periodo comprendido entre las 10:00 de la noche, del 7, hasta las 5:00 de la mañana hasta el día 8. Las fiestas privadas no estaban prohibidas. No había ley seca, no había prohibición de fiestas privadas”, justificó el alcalde.

Los habitantes del municipio están molestos por el comportamiento del mandatario y muchos no creen que de verdad haya salido de su casa después de que finalizara el toque de queda. La razón de este juicio es que, según el comunicado de prensa, la fiesta fue realizada en una finca en Campeche, corregimiento de Baranoa, un lugar que se encuentra a aproximadamente trece minutos de la cabecera municipal, por lo que es muy apresurado haber llegado y estar completamente instalado en la fiesta, tal como se le ve al alcalde en los videos, a las 5:10 a.m.

Otra de las críticas es que al alcalde se le ve rodeado de varias personas y ninguno estaba respetando las medidas de bioseguridad. Los asistentes al evento no estaban haciendo uso del tapabocas y tampoco estaban guardando la distancia social, por el contrario, se ve como entre ellos se abrazan y se hablan muy de cerca.

Celedón dice que la fiesta no violó ninguna ley porque en el lugar no habían más de 50 personas, es decir, el aforo máximo permitido por el Gobierno Nacional para la realización de eventos. Con respecto al incumplimiento de las medidas de bioseguridad, el alcalde admitió que fue “una falla” , pero aseguró que siempre es cuidadoso para no contagiarse de covid-19. “Sí, no tenía tapabocas, fue una falla, lo reconozco. Yo estoy seguro que muchos no usan el tapabocas las 24 horas y yo en ese momento no lo tenía. Pero créeme que ando con mi spray antibacterial en el bolsillo”, dijo Celedón.





