El COVID-19 no da tregua: Se registran 7.523 casos nuevos y 150 muertos en Colombia

Los principales focos de la pandemia en Colombia son Bogotá (294.032), Antioquia (139.833), Valle del Cauca (72.400), Atlántico (69.442), Cundinamarca (37.954), Santander (36.902), Bolívar (31.122), Córdoba (25.364) y Cesar (23.272). EFE/Mario Caicedo

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este miércoles 9 de diciembre, 7.523 casos nuevos de coronavirus en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 40.240 pruebas, de las cuales 30.902 son PCR y 9.338 son antígenos.

El reporte también señala que el número de fallecidos es de 150 . Este miércoles, el país alcanza un total de 38.308 muertos desde que llegó el virus a territorio nacional.

Colombia llegó a 1′287.597 contagiados de los cuales 62.909 son casos activos y 1′287.597 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.

Reporte de coronavirus en Colombia - Miércoles 9 de diciembre de 2020 / (Ministerio de Salud y Protección Social).

En cuanto a los contagios de COVID-19 por ciudades y departamentos del país, Bogotá y Antioquia continúan llevando la delantera.

Discrimado de casos de contagio en Colombia por ciudades - 9 de diciembre de 2020 / (Ministerio de Salud y Protección Social).

Hay 2.022 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia (Ituango), Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía.

Minsalud entregó recomendaciones a la ciudadanía para vivir las fiestas con responsabilidad social y autocuidado

En Colombia, el último bimestre del año es una época de integración en la que se acostumbra a celebrar diferentes tradiciones en reuniones familiares, empresariales, así como con vecinos y amigos, compartiendo alimentos y bebidas, regalos, entre otros. Por ello, el Ministerio de Salud y Protección Social entregó orientaciones de cuidado y protección para minimizar los factores de riesgo al contagio por covid-19.

De acuerdo con Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio, las fechas de fin de año requieren mayor atención teniendo en cuenta la cantidad de reencuentros entre familiares:

La temporada decembrina es una fecha en la que normalmente nos reencontramos y compartimos con nuestros seres queridos, pero en medio de esta situación de pandemia debemos ser más disciplinados y cuidarnos mutuamente. El covid-19 sigue presente, por lo tanto debemos seguir manteniendo las medidas de bioseguridad establecidas e incorporar otras estrategias para prevenir, disminuir y mitigar el contagio del virus

Con estas recomendaciones se busca proteger especialmente a las personas adultas mayores y con comorbilidades, así como a toda la familia. Ante las posibles reuniones de Navidad y Año Nuevo (7, 8, 24, 25, 31 de diciembre, 1 y 6 de enero), es importante tener en cuenta que “cuidarnos en casa es el mejor acto de protección y afecto”, apuntó Bermont.

Asimismo, concertar con familiares o personas cercanas la importancia de cuidarse y protegerse al no programar o propiciar encuentros presenciales en estas fechas con aquellos que no viven en la misma casa. El director de Promoción y Prevención señaló que “la mejor expresión de afecto es el cuidado consciente; el distanciamiento físico no significa distanciamiento afectivo. Una buena comunicación hace la diferencia; permanecer en contacto con familiares y amigos de manera virtual, usando palabras amorosas con las cuales transmitan cuidado y amor, es la mejor alternativa para estar cerca estando lejos”.

Por otro lado, los administradores de propiedad horizontal pueden establecer estrategias colectivas (novenas, velitas) cumpliendo los protocolos de bioseguridad, en áreas abiertas y ventiladas, y evitando aglomeraciones.

Mientras que para las actividades en espacio público se deben cumplir con los protocolos establecidos por parte de los organizadores y administradores de centros de comercio.

“Adquirir con anticipación alimentos, insumos y regalos para las fechas especiales es la mejor medida de protección, así se evitan aglomeraciones. Cuando esté en un establecimiento recuerde respetar los distanciamientos, usar el tapabocas y cumplir con las medidas establecidas, es por su bienestar”, finalizó Bermont.

Ver más:

El único peligro no es el covid-19; enfermedades crónicas, primera causa de muerte en Colombia

Residentes de Bogotá desconfían de las medidas de bioseguridad que toman sus conciudadanos