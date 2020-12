La gloria fue para José Tito Hernández, ganó el Clásico RCN

Foto cortesía del Team Medellín.

Con un cuarto de siglo encima y varios kilómetros en las piernas, José Tito Hernández alzó las manos para alcanzar la gloria en la edición número 60 del Clásico RCN. El ciclista del Team Medellín cruzó la meta de la última etapa del evento, un trazado de 130,6 kilómetros entre la capital antioqueña y Concepción, con la camiseta de líder y se quedó con el trofeo; registró un total de 21 horas, 39 minutos y 37 segundos en las carreteras.

“El triunfo es el resultado del trabajo del equipo, que me respaldó desde que asumí el comando de la competencia, después de la quinta a etapa. Gracias a eso pude sostenerme hasta el final” , expresó el campeón ante los medios, luego del cierre de la competencia, ayer, domingo.

El podio de la carrera lo completaron Óscar Sevilla, cuatro veces campeón, quien finalizó a 21 segundos de diferencia y Didier Merchán, del equipo Colombia Tierra de Atletas, quien se quedó con el tercer puesto, a 28 segundos.

“Voy aprender, estoy joven y sé que Sevilla es un gran líder, por eso había que ayudarlo. Cuando entré al equipo, encontré una armonía gigante; vi la calidad de persona que es Óscar y eso me motivó a respaldarlo. Él me dijo que quería que me quedara con el triunfo. Estoy recién llegado en el equipo y ver todo lo que pasó me da mucha confianza y alegría” , le confesó Hernández a El Espectador, sobre su compañero y capo de escuadra.

El hijo del municipio de El Carmen de Viboral conquistó la octava etapa de la Vuelta a Colombia, entre Manizales y Belalcázar, el pasado 20 de noviembre. En marzo de este año también se quedó con el título del Gran Premio de la Patagonia, en Chile. En 2010, conquistó la Vuelta del Futuro y, en 2012, se erigió como el ganador de la Vuelta del Porvenir.

José Tito Hernández tuvo la oportunidad de competir con el GM Cycling Team, durante dos años; los resultados no lo acompañaron y regresó a Colombia, en 2016, para cosechar triunfos y darle más fuerza a los sueños con los que partió al ‘viejo continente’. “Me gustaría ganar una de las tres grandes del ciclismo” , expresó cuando se vinculó al conjunto italiano.

