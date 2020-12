Independiente Santa Fe le pedirá al Tribunal Arbitral de la Dimayor que anule la expulsión de Sambueza

Fabián Sambueza. Foto cortesía de la cuenta de Twitter de Independiente Santa Fe.

Independiente Santa Fe se llevó un empate del Metropolitano de Techo, ante La Equidad, en el duelo de ida de las semifinales de la liga colombiana, pero perdió a una de sus figuras; Fabián Sambueza fue expulsado por una entrada sobre John García, que el juez Bismarks Santiago consideró suficiente para mostrarle el cartón colorado, luego de recibir el llamado del VAR.

El club capitalino le solicitará, este lunes, al Tribunal Arbitral de la Dimayor que anule la roja del futbolista argentino, ya que consideran que la decisión fue injusta, según información del periodista deportivo Diego Rueda. Los ‘albirrojos’ esperan que la sanción sea levantada, como sucedió con el jugador de Águilas Doradas, Jeisson Quiñones, unas semanas atrás.

La polémica acción fue uno de los temas álgidos del fin de semana y despertó todo tipo de reacciones de los protagonistas. El señalado manifestó su inconformidad, luego del compromiso, a través de su cuenta de Twitter. “El VAR jamás va a ver la intención de los futbolistas, pero los árbitros pueden ponerle lógica, por más que no hayan sido jugadores. Quedan expuestos y se equivocan, hasta con la herramienta. Dimayor, un poquito más que el fútbol colombiano se cae” , escribió Sambueza.

Su entrenador, Harold Rivera, habló del tema en la rueda de prensa oficial, una vez finalizó la confrontación. “Quizás no me siento tan tranquilo, porque en la expulsión estuvo presente el VAR, pero en la jugada de pena máxima, que cambiaba la historia del partido, creo que el jugador debe proteger el balón con el brazo en el pecho y no en la cara del jugador. Para nosotros hubo disciplina, para el rival no”, expresó.

El árbitro retirado, Rafael Sanabria, entregó su percepción de la jugada y consideró que la expulsión fue una decisión equivocada. “No es tarjeta roja la de Fabián Sambueza. Es una acción aparatosa pero nunca para sacarle roja. Los árbitros no entienden el juego, el jugador de La Equidad no estaba posicionado, los dos van al balón y, lo demás, es una simple consecuencia natural, sin efecto grave” , sentenció.

Las opiniones a favor de Bismarks Santiago, y el VAR, también se hicieron presentes. El analista arbitral José Borda indicó que el juez del partido expulsó bien al argentino. Sin embargo, lo cuestionó por no tener el mismo rasero en otra acción que requería la misma determinación y perjudicó a Independiente Santa Fe.

MAL BISMARKS

La cuenta especializada en estudio de las reglas del fútbol, El VAR Central, se sumó a la discusión. Emitió su concepto y le dio la mano derecha al referí. “Tarjeta roja para Fabián Sambueza por juego brusco y grave. Hay plancha del argentino y desde el VAR advirtieron a Bismarks, quien terminó tomando la decisión. Opinión: decisión acertada”, fue el dictamen.

