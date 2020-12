Elizabeth Loaiza confirma que tiene COVID-19

Este 7 de diciembre, la modelo paisa Elizabeth Loaiza reveló que dio positivo a covid-19, sumándose a su diagnóstico de cáncer, por lo que teme por su salud.

La noticia la reveló la propia modelo en su cuenta de Instagram, donde ya tiene más de dos millones de seguidores, que día a día le envían mensajes de aliento y ánimo frente a su enfermedad.

“Este virus me ha dolido más que cualquier quimioterapia y sobre todo me he preocupado por lo del aislamiento preventivo porque es una época donde debo trabajar muchísimo y pues todo es muy difícil a control remoto” , dijo la también influencer en sus historias de Instagram.

Estas son las celebridades colombianas que se han contagiado de covid-19

DANNA GARCÍA

Danna García dio algunos detalles sobre su estado de salud (IG: dannagarciao)

La actriz antioqueña fue una de las primeras celebridades contagiadas con el virus y, también, una de las que más sufrió por la enfermedad. Fue en marzo de este año cuando García confirmó que tenía coronavirus y que se había contagiado en un viaje a España, esa fue la primera vez, porque, lastimosamente, la protagonista de Pasión de Gavilanes dio positivo para coronavirus tres veces, ahora ya está recuperada, pero la enfermedad dejó secuelas en su cuerpo.

La colombiana estuvo alejada de su hijo de tres años por más de dos meses, hasta que una prueba dio negativo y pudo regresar a verlo. A través de sus redes sociales, García ha contado a sus seguidores que la vida después del covid-19 no ha sido fácil, pues tiene secuelas como caída de pelo, dificultad para respirar y retención de líquidos.

JESSICA CEDIEL Y ¿LINA TEJEIRO?

Jessica Cediel y Lina Tejeiro (fotos de redes sociales)

Cediel es una de las famosas que se contagió más recientemente con coronavirus, pues la noticia la dio a conocer el pasado 22 de octubre. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, confirmó que tanto ella como su hermana Melissa, presentaron síntomas comunes de la enfermedad.

Por su parte, Lina Tejeiro-que es de las mejores amigas de Cediel- confirmó en sus historias de Instagram que después del resultado positivo de Jessica ella también se realizó la prueba . Afortunadamente, su prueba dio negativa, pero algo que sorprendió a sus seguidores es que dijo que hace varios meses se había hecho la prueba de sangre y en su organismo se detectaron anticuerpos contra el covid-19, es decir, que su cuerpo ya había tenido contacto con la enfermedad.

J BALVIN

Foto de archivo de J Balvin en la Semana de la Moda Masculina en París. Ene 16, 2020. REUTERS/Charles Platiau

Durante agosto, en la entrega de los Premios Juventud, el cantante paisa confirmó que estaba contagiado de coronavirus. Balvin ya está recuperado, pero a través de redes sociales compartió, durante ese momento, lo duro que fue vivir con la enfermedad para él.

Aprovechó su influencia para decirle a las personas que el covid-19 “no es un juego”, contó que la pasó muy mal, con fiebres de más de 40 grados, escalofríos, pérdida del olfato y el gusto. El intérprete de Colores pasó la enfermedad aislado en su casa y atendido por varios médicos a los que, luego de superar el coronavirus, agradeció con una publicación por su cuidado, además, recordó que cuando tuvo los síntomas “perdí la esperanza. Reconozco que soy vulnerable”.

KAROL G

Karol G accepts the win for Best Latin at the MTV EMA's 2020 in this screengrab image released on November 8, 2020. Courtesy of MTV/ via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NO NEW USES OF THE CONTENT SHALL BE MADE AFTER SATURDAY, DECEMBER 5, 2020.

El 12 de julio se confirmó que la cantante del género urbano había dado positivo en su prueba para coronavirus. En ese momento, personas que trabajan con ella confirmaron a los medios de comunicación que ella “no tenía idea de cómo se había contagiado, pues había sido muy cuidadosa, respetando la cuarentena y medidas de prevención”. Afortunadamente, pocos días después, la artista confirmo en sus redes sociales que había superado la enfermedad con una foto en la que solo decía “Negativo”.

CARLOS CALERO

Carlos Calero @carloscalero29

A inicios del mes de julio, el presentador del programa matutino Día a Día confirmó que había dado positivo en la prueba de covid-19. Permaneció aislado en una habitación de su hogar por varios días, mientras seguía compartiendo sus avances y síntomas en sus redes sociales. El 18 de julio, a través de un tierno video, en el que su familia golpea a la puerta de la habitación, donde permanecía Calero, y le piden que salga a abrazarlos, él no entiende nada hasta que le dicen que dio negativo en una segunda prueba de la enfermedad.

GIOVANNI SUÁREZ

El pasado 14 de octubre, el actor reconocido por interpretar el papel de ‘Benito’ en la popular novela de la televisión colombiana Pasión de Gavilanes, comunicó que era positivo para coronavirus y que fue internado en la UCI de la Clínica de La Sabana. En ese momento, Suárez pidió a sus seguidores que oraran por él, pues debido a su obesidad el parte médico no era muy favorable.

Sin embargo, en días recientes, el actor reapareció en redes y aseguró que aún tiene covid-19, pero fue trasladado a una habitación porque su situación ha mejorado. Dijo que, aunque a veces se sentía muy deprimido y “en las últimas, sigo luchando por mis hijos”.

ALEXANDRA RESTREPO

Alexandra Restrepo. Foto: instagram @alexarestrepo

Esta actriz y humorista, actualmente vive en España, unos de los países europeos más afectados por la pandemia. Restrepo fue una de las primeras celebridades en informar de su contagio, en el mes de abril, estuvo varios días aislada en su propia casa, tratando de estar lo más alejada de sus familiares. Restrepo contó a la prensa Colombia que le costaba mucho respirar y había perdido el gusto y el olfato; sin embargo, en el mes de junio avisó a sus seguidores que ya había superado la enfermedad.

Como ellos, hay otros famosos que se han contagiado con el virus que afecta al mundo: el cantante urbano Llane, el integrante de la banda Morat, Juan Pablo Villamil, las Hermanitas Calle, y la actriz Consuelo Luzardo.

