Caída de pelo, dientes grises y pérdida de peso: las secuelas del COVID-19 en la humorista de “Sábados Felices” Alexandra Restrepo

Alexandra Restrepo, actriz y humorista colombiana, reconocida por sus intervenciones en el programa ‘Sábados Felices’, quien actualmente vive en España, unos de los países europeos más afectados por la pandemia, fue una de las primeras celebridades nacionales en informar de su contagio con COVID-19 en el mes de abril. Ahora, en diálogo con el programa televisivo La Red, Restrepo contó que perdió pesó, se le cayó el pelo y hasta tuvo problemas dentales a causa del coronavirus.

La actriz reveló el difícil proceso de recuperación que tuvo que afrontar y las secuelas y efectos adversos que el COVID-19 le generó. La humorista reveló que perdió 12 kilos y, durante los meses de septiembre y octubre, su salud se vio seriamente afectada.

“Es muy agotador porque llega el momento en que uno dice: algo que me deje dormir, me escucho todo el tiempo como si tuviera gripa. Toso y toso y toso, sobre todo en las noches, en las mañanas es jarto porque tienes mucha congestión” , dijo Restrepo.

La colombiana generó una gran alerta entre sus conocidos porque, por lo general, el virus se aloja en el cuerpo aproximadamente 14 días. Sin embargo, Alexandra duró más de ese tiempo con el virus y solo 4 meses después de que superó el coronavirus, pudo respirar con total normalidad.

“Habían días en que no me podía levantar de lo mala que estaba, ahora gracias a Dios no me ha vuelto a pasar y también es un tema de decisión, si me tocó o si me tengo que ir, solo le pedía a Dios por mi hija y mi familia”, reveló.

La humorista, recordada por su papel de “Patricia o Patico” en la novela Vecinos de Caracol, le reveló al programa de entretenimiento que perdió grandes cantidades de pelo y los dientes se le tornaron grises porque, según le dijeron los médicos, había perdido esmalte a causa del virus.

La sobreviviente de covid asegura que después de ver todas estas graves secuelas en su cuerpo, se hizo estudios y análisis para evidenciar que no sufriera otra patología. Tras los resultados, los médicos le dijeron que esas son ‘cicatrices’ que el COVID-19 le ocasiona a algunos de los pacientes que sobreviven al virus.

Restrepo impresionó a los presentadores y sus seguidores, pues reveló que ahora debe tomar 30 pastillas diariamente para “llevar una vida normal”. Además, debe ingerir fármacos bioenergéticos que le permiten levantarse todos los días y vivir tranquila. Pese a este difícil panorama, la actriz dice que se siente agradecida con la vida y debe seguir con ella.

Restrepo planea arribar a su tierra natal, Colombia, para emprender nuevos proyectos actorales. Reviva la entrevista completa a continuación.





Conozca otras celebridades colombianas que enfrentaron el covid

El coronavirus alcanzó, en las últimas horas, más de 998 mil casos de contagiados, de los cuales hay más de 65 mil activos, 901.652 recuperados y 29.802 fallecidos en Colombia. Dentro de los casos de contagio también se encuentran aquellas celebridades que, desafortunadamente, han tenido que enfrentarse con el virus que amenaza la salud y economía mundial , algunos han sido asintomáticos o no han presentado gravedad, pero hay otros a los que el COVID-19 les puso en riesgo su vida.

DANNA GARCÍA

La actriz antioqueña fue una de las primeras celebridades contagiadas con el virus y, también, una de las que más sufrió por la enfermedad. Fue en marzo de este año cuando Danna García confirmó que tenía coronavirus y que se había contagiado en un viaje a España, esa fue la primera vez, porque, lastimosamente, la protagonista de Pasión de Gavilanes ha dado positivo para coronavirus tres veces , ahora ya está recuperada, pero la enfermedad dejó secuelas en su cuerpo.

La colombiana estuvo alejada de su hijo de tres años por más de dos meses, hasta que una prueba dio negativo y pudo regresar a verlo. A través de sus redes sociales García ha contado a sus seguidores que la vida después del COVID-19 no ha sido fácil, pues tiene secuelas como caída de pelo, dificultad para respirar y retención de líquidos.

JESSICA CEDIEL Y ¿LINA TEJEIRO?

Cediel es una de las famosas que se contagió más recientemente con coronavirus, pues la noticia la dio a conocer el pasado 22 de octubre. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, confirmó que tanto ella como su hermana Melissa, presentan síntomas comunes de la enfermedad.

Por su parte, Lina Tejeiro-que es de las mejores amigas de Cediel- confirmó en sus historias de Instagram que después del resultado positivo de Jessica ella también se realizó la prueba, ya que recientemente se habían reunido en el cumpleaños de Tejeiro. Afortunadamente, su prueba dio negativa, pero algo que sorprendió a sus seguidores es que dijo que hace varios meses se había hecho la prueba de sangre y en su organismo se detectaron anticuerpos contra el COVID-19, es decir que su cuerpo ya había tenido contacto con la enfermedad.

J BALVIN

Durante el mes de agosto, en la entrega de los Premios Juventud, el cantante paisa confirmó que estaba contagiado de coronavirus. Balvin ya está recuperado, pero a través de redes sociales compartió, durante ese momento, lo duro que fue vivir con la enfermedad para él.

Aprovechó su influencia para decirle a las personas que el COVID-19 “no es un juego”, contó que la pasó muy mal, con fiebres de más de 40 grados, escalofríos, pérdida del olfato y el gusto. El intérprete de ‘Colores’ pasó la enfermedad aislado en su casa y atendido por varios médicos a los que, luego de superar el coronavirus, agradeció con una publicación por su cuidado, además, recordó que cuando tuvo los síntomas “perdí la esperanza. Reconozco que soy vulnerable”.

KAROL G

El 12 de julio se confirmó que la cantante del género urbano había dado positivo en su prueba para coronavirus. En ese momento, personas que trabajan con ella confirmaron a los medios de comunicación que ella “no tenía idea de cómo se había contagiado, pues había sido muy cuidadosa, respetando la cuarentena y medidas de prevención”. Afortunadamente, pocos días después, la artista confirmo en sus redes sociales que había superado la enfermedad con una foto en la que solo decía “Negativo”.

CARLOS CALERO

A inicios del mes de julio, el presentador del programa matutino Día a Día confirmó que había dado positivo en la prueba de COVID-19. Permaneció aislado en una habitación de su hogar por varios días, mientras seguía compartiendo sus avances y síntomas en sus redes sociales. El 18 de julio, a través de un tierno video, en el que su familia golpea a la puerta de la habitación, donde permanecía Calero, y le piden que salga a abrazarlos, él no entiende nada hasta que le dicen que dio negativo en una segunda prueba de la enfermedad.

GIOVANNI SUÁREZ

El pasado 14 de octubre, el actor reconocido por interpretar el papel de ‘Benito’ en la popular novela de la televisión colombiana Pasión de Gavilanes, comunicó que es positivo para coronavirus y que fue internado en la UCI de la Clínica de La Sabana. En ese momento, Suárez pidió a sus seguidores que oraran por él, pues debido a su obesidad el parte médico no era muy favorable.

Sin embargo, en días recientes, el actor apareció en redes nuevamente, aseguró que aun tiene COVID, pero fue trasladado a una habitación porque su situación ha mejorado. Dijo que, aunque a veces se sentía muy deprimido y “en las últimas, sigo luchando por mis hijos”.