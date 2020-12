Mati Khalifa, la hermana de Mia que sigue sus pasos en OnlyFans

Mati Khalifa es hermana de la exactriz porno Mia Khalifa, y ahora está tratando de abrirse camino en la industria para adultos. La joven publicó una fotografía muy sensual en sus redes sociales mostrando que no tiene nada que envidiarle a su familiar.

Mati Khalifa, quien hasta ahora cumplió la mayoría de edad, abrió su cuenta de OnlyFans, donde comparte material erótico, al igual que su hermana.

Mati Khalifa cuenta con muy pocos seguidores en sus redes sociales, en comparación con su hermana Mia, quien ya cuenta con más de 22.2 millones de seguidores en Instagram. Sin embargo, espera conseguir el mismo nivel de fama que su hermana mayor.

Mia Khalifa confesó que por culpa de una cirugía sacrificó una parte de su cuerpo

Mia Khalifa reveló que no es posible tener todos los deseos cumplidos al mismo tiempo, pues una de las consecuencias de haber tenido una rinoplastia para mejorar su aspecto, fue el tener que abandonar el ejercicio por un tiempo.

A través de su cuenta de Instagram, la ahora youtuber, compartió una imagen en la que se le ve posando con un sujetador deportivo y su fuerte y marcado abdomen al descubierto. Ahí explicó que para poder recuperarse del procedimiento en el cual le intervinieron la nariz, tuvo que dejar de poner atención a sus ejercicios de abdomen por unas cuantas semanas.

“Tuve que sacrificar estos abdominales por una nariz más linda durante la recuperación, pero volverán” , comentó la modelo de 27 años.

Aunado a esta confesión, pidió a su entrenador profesional ayuda para poder seguir haciendo su intensa rutina, así como al gimnasio que frecuenta, para que pueda volver a la acción

De acuerdo con TMZ, la cronista de deportes se sometió a una operación que costó aproximadamente USD 15,000 hace poco más de un mes. Y, de acuerdo con fuentes cercanas a la libanesa, la decisión que tomó no fue reciente. Según el portal, Khalifa quería esta operación desde que tenía 14 años, ya que era una de sus más grandes inseguridades.

Mia Khalifa (Foto: Instagram@miakhalifa)

A través de su red social la exactriz porno mantuvo actualizados a sus seguidores y explicó que aunque la cirugía es algo que deseaba desde hace mucho tiempo, no quería perder del todo su esencia y la nariz prominente que la ha caracterizado. Esto debido a que es uno de los rasgos propios de su país de origen, por lo que sólo busco una apariencia más suave y refinada.

“Lo que me encantó de @scarlessnose fue que el Dr. Dugar y yo estábamos en la misma página sobre el mantenimiento de mi fuerte nariz del Medio Oriente, simplemente suavizándola para que fuera más femenina. No puedo esperar para mostrarles el resultado!! #ScarlessNose #NotHidingBehindATree” , comentó

A pesar de todo, Khalifa expresó que desea que sus seguidores no se hagan expectativas irreales sobre el físico de las mujeres que ven en las redes e incluso comparó su propio físico con el de un utensilio de cocina, en un esfuerzo por disuadir a sus seguidoras respecto a una futura intervención quirúrgica con fines estéticos:

“Por cierto, ser transparente sobre esto nunca fue una pregunta. No hay que idolatrar a las mujeres que ves en las redes sociales y basar tu autoestima en comparaciones que no sean realistas. Si alguna vez has mirado mis tetas y deseas que las tuyas se vean así, por favor recuerda que las mías están hechas del mismo material que la espátula en el cajón de tu cocina”, agregó.

Previamente, Khalifa había hablado sobre la inseguridad que tenía por su peso. Todas estas juntas fueron algo que la empujaron hacia la industria de la pornografía, ya que recibió validación por la gente que ahí laboraba.

“Creo que la razón por la que entré es porque tenía una autoestima muy baja. Cuando comencé a recibir alguna validación de las personas que trabajaban allí, sentí que tenía que hacer todo lo posible para aferrarme a eso, por eso lo hice más de una vez como si no fuera solo un video”, dijo a la revista Evie.

