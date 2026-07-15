Colombia

Karina García y Kris R respondieron inquietudes relacionadas con su bebé: revelaron si mostrarán su rostro en redes sociales

Durante una transmisión en vivo, la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ y el cantante confirmaron que ya viven juntos y hasta revelaron si querían un niño o una niña

Guardar
Google icon

La pareja pasó un momento con su fanaticada en el que, entre risas y verdades, contaron detalles sobre el embarazo de la influenciadora y los posibles nombres para su bebé @megaclipskick/TikTok

Karina García y el cantante Kris R se transformaron en una de las parejas del momento en la farándula colombiana. Luego del sonado final de su relación con Andrés Altafulla, la influenciadora paisa y exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló que estaba iniciando una nueva relación con el cantante Kris R, siendo vista con el artista en público por primera vez durante los conciertos de Bad Bunny en Medellín, en enero de 2026.

Apenas unos meses después, a finales de junio, la pareja anunció a través de sus redes sociales que Karina se encontraba embarazada. “Nuestro sueño más bonito viene en camino”, escribieron en dicha publicación.

PUBLICIDAD

Karina García y Kris R anunciaron que esperaban su primer hijo a finales de junio de 2026 - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram
Karina García y Kris R anunciaron que esperaban su primer hijo a finales de junio de 2026 - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

La pareja realizó una transmisión en vivo a través de Kick en la que respondieron inquietudes de sus seguidores de manera abierta y con cierta dosis de comedia. Uno de los ejemplos más claros se vio cuando la propia Karina confirmó que fecundó luego de su segundo intento con el artista, en un momento donde se encontraba en proceso de retomar la planificación.

“La segunda vez que él y yo estuvimos juntos, me embarazó. Confírmelo” dijo Karina, a lo que el cantante respondió afirmativamente. Luego, cuando Karina le preguntó qué tomaba en esos días para que fuera tan efectivo, él respondió: “Vitafer” y bromeó sobre los efectos: “Estaba endemoniado”, afirmó con una sonrisa.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido aseguró que fue en el segundo encuentro con su pareja quedó embarazada - crédito @rechismes @rastreandofamosos/IG

Otra de las preguntas que despejaron durante la transmisión en vivo se relacionó con la tendencia de ciertas figuras públicas que, bien podían mostrar el rostro de su bebé en plataformas digitales sin reparos, y quienes optaban por esconderlos de las miradas del público. Ante esto, Karina y Kris R confirmaron no expondrán a su bebé en redes sociales al menos en los primeros meses tras el nacimiento, una decisión que generó reacciones divididas entre sus millones de seguidores.

“Kris no quiere por el tema de la energía”, señaló la influenciadora. El cantante amplió la razón con sus propias palabras: “Yo lo quiero mantener más... Pues disfrutarnos nosotros esos primeros meses”, afirmó Kris R, quien subrayó que prefiere vivir esa etapa sin opiniones externas que interfieran.

La pareja confirmó que no iba a mostrar el rostro de su bebé, al menos durante los primeros meses de nacido - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram
La pareja confirmó que no iba a mostrar el rostro de su bebé, al menos durante los primeros meses de nacido - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

La pareja también dejó claro que las decisiones sobre el bebé las toman como frente unido, motivo por el que ya comenzaron a vivir juntos como pareja. “Le queremos dar una familia a nuestro bebé. Queremos que crezca con su mamá, con su papá. Queremos estar felices, queremos estar juntos“, expresó García, quien indicó que responde por los dos ante sus fanáticos. También aseguraron que la mamá de Kris R ha estado muy pendiente del embarazo de la creadora de contenido.

Las reacciones de los seguidores fueron mixtas: hubo quienes celebraron la decisión, mientras que otros les pidieron que no los privaran de conocer al bebé. En medio de la transmisión, los fanáticos también intentaron proponer nombres para el recién nacido, lo que arrancó risas de la pareja. “¡Ay, la gente es tan ahuevada!”, respondió García entre carcajadas al ver las sugerencias del chat, puesto que una de ellas mencionaba el nombre de Pirlo, haciendo alusión al artista vallecaucano con el que Kris R protagonizó una “tiradera” a finales de 2025.

Sobre el sexo del bebé, la pareja reveló que aún no lo conoce, pero cada uno tiene sus preferencias. Mientras Kris R apostó que sería un niño, Karina dejó ver que tiene otro tipo de presentimiento: “Yo he soñado mucho con una bebé cachetona, blanca, cabezoncita y de colitas”, contó la influenciadora, quien aseguró que pronto harán la revelación oficial con sus seguidores.

Cabe recordar que Karina tiene dos hijos de relaciones anteriores, Isabella y Valentino, quienes acompañan a la pareja por estos días en un viaje por Europa.

Temas Relacionados

Karina GarcíaKris RColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El drama de una joven que fue golpeada por su tío: la Policía confirmó la captura del agresor

La intervención de los agentes ocurrió tras una alerta emitida por los vecinos. La víctima fue trasladada a un centro asistencial

El drama de una joven que fue golpeada por su tío: la Policía confirmó la captura del agresor

Gobierno Petro culpó al Congreso y a las altas cortes de asfixiarlo y del déficit de más de $60 billones para el presupuesto

Germán Ávila, ministro de Hacienda, detalló el impacto de medidas legislativas y judiciales en el balance de cierre, y anunció una nueva ley para abordar el desafío estructural de ingresos que enfrenta la administración entrante

Gobierno Petro culpó al Congreso y a las altas cortes de asfixiarlo y del déficit de más de $60 billones para el presupuesto

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

El inicio de la Liga BetPlay Dimayor II-2026 está programado para el 24 de julio, por lo que los clubes de la primera división cuentan con poco tiempo para terminar de diseñar sus nóminas

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

Un colombiano que nunca debutó en primera división llegará al Sporting de Lisboa: se verá con Luis Javier Suárez

Un joven pereirano dará un gran salto en su trayectoria profesional por su fichaje con el conjunto portugués y buscará oportunidades en el fútbol europeo

Un colombiano que nunca debutó en primera división llegará al Sporting de Lisboa: se verá con Luis Javier Suárez

Los destinos más buscados y vuelos baratos para viajar en el puente del 20 de julio: opciones ideales para colombianos en el festivo patrio

Bogotá, Medellín y Cali aparecen entre las opciones más económicas del análisis, mientras Cúcuta registra la mayor baja anual en tarifas y abre una oportunidad de ahorro en julio

Los destinos más buscados y vuelos baratos para viajar en el puente del 20 de julio: opciones ideales para colombianos en el festivo patrio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Jhon Alex Castaño recordó el día en que Darío Gómez cambió su historia en un salón de clases

Jhon Alex Castaño recordó el día en que Darío Gómez cambió su historia en un salón de clases

Alejandro Estrada despejó las dudas de sus fans: desde el premio de ‘La casa de los famosos Colombia’ hasta su situación sentimental

Greeicy fue confirmada como artista invitada de Karol G en el ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’

Shakira confirmó invitado especial para su próximo concierto de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’: colaboró en uno de sus grandes éxitos

Caballo de Yeison Jiménez sorprendió con su reacción al oírlo cantar: sus fans dicen que sintió su presencia

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

Un colombiano que nunca debutó en primera división llegará al Sporting de Lisboa: se verá con Luis Javier Suárez

Resultados del Panamericano de Velocidad 2026: el patinaje sigue siendo el deporte que más alegrías le da a Colombia

Colombia avanza a la siguiente ronda del Mundial Sub-17 de la FIBA como mejor tercera

La Selección Colombia tendría un premio de consolación en el Mundial 2026: esta es la razón