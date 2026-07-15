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Jhomier Guerrero se pronunció tras su salida de Junior y su camino para llegar a uno de los equipos de Bogotá: “No ha sido fácil”

El lateral barranquillero asume el reto de dejar su antiguo club en medio de polémica con los hinchas y firmar contrato con los bogotanos para la Liga BetPlay

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Jhomier Guerrero dio un cambio radical en su carrera porque dejó al Junior de Barranquilla y aceptó la oferta de Millonarios - crédito Luisa González/REUTERS
Jhomier Guerrero dio un cambio radical en su carrera porque dejó al Junior de Barranquilla y aceptó la oferta de Millonarios - crédito Luisa González/REUTERS

Millonarios dio uno de los golpes más llamativos del mercado de fichajes de la Liga BetPlay, ya que se quedó con nada menos que Jhomier Guerrero, lateral derecho que acaba de salir campeón con el Junior de Barranquilla, el cual decidió venderlo ante la presión del futbolista.

El defensor se encuentra en Bogotá y rompió su silencio tras despedirse del Tiburón, del cual abrió polémica porque los hinchas no esperaban que reforzara a los embajadores, además de que era uno de los jugadores con mayor proyección de los rojiblancos para el futuro.

De esta manera, si pasa los exámenes médicos, Guerrero hará parte del amistoso contra Colo Colo y estrenará la nueva camiseta alternativa, además de ponerse a punto para afrontar la Liga BetPlay y la Copa Colombia.

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“Todo es por un bien para mí”

La llegada de Jhomier Guerrero a Bogotá para someterse a exámenes médicos dejó encaminada su vinculación con Millonarios, aunque el lateral aclaró que el acuerdo aún no está cerrado. “No ha sido fácil, pero bueno, todo es por un bien para mí”, dijo sobre su salida de Junior, en declaraciones recogidas por Camerino Deportes.

El jugador explicó que “todavía no hay nada, apenas vamos a hacernos los exámenes médicos”, aunque la asume como una oportunidad para su carrera. También evitó dar por hecha la operación al afirmar que todavía faltan pasos para concretarla, lo que se confirmará en las próximas horas.

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jhomier Guerrero comenzó su carrera en el Junior de Barranquilla y después de quedar dos veces campeón sería nuevo jugador de Millonarios - crédito Dimayor
jhomier Guerrero comenzó su carrera en el Junior de Barranquilla y después de quedar dos veces campeón sería nuevo jugador de Millonarios - crédito Dimayor

El futbolista habló sobre su salida del cuadro de Barranquilla, donde dejó un gran recuerdo por su aporte para el bicampeonato de la Liga BetPlay, pero bajo polémica porque eligió a los azules y no una oferta del exterior.

Consultado por lo que puede ofrecer en su nuevo equipo, en especial porque está necesitado de un lateral derecho con buenas condiciones, Guerrero resumió así su perfil: “En mí van a encontrar un jugador con carácter, muy bueno y que puede dar mucho”.

Jhomier Guerrero jugó más de 70 partidos con la camiseta del Junior de Barranquilla - crédito Colprensa
Jhomier Guerrero jugó más de 70 partidos con la camiseta del Junior de Barranquilla - crédito Colprensa

El lateral debutó como profesional en 2022 con Barranquilla FC en la Primera B, pasó por Patriotas en 2024 y después llegó a Junior. En ese club logró consolidarse con el entrenador Alfredo Arias y fue clave para ganar la Liga BetPlay en 2025 y 2026. En su mensaje final sobre su etapa anterior, el defensor expresó agradecimiento por el respaldo que recibió de la afición de Junior durante su paso por el club, según el medio.

El contexto de Millonarios antes del posible fichaje

Mientras se define la situación de Guerrero, Millonarios sigue con su pretemporada para la Liga BetPlay 2026-II, así como los octavos de la Copa Colombia, y el equipo del técnico Fabián Bustos jugará un amistoso ante Colo-Colo el sábado 18 de julio en El Campín.

Ese partido hará parte de la llamada Noche Embajadora por los 80 años del club. La jornada abrirá sus puertas a las 4:00 p. m. con la presentación oficial de la plantilla para el segundo semestre de 2026, con los tres refuerzos ya confirmados, los regresos de Daniel Ruiz y Darwin Cortés, y el posible fichaje de Jhomier Guerrero.

Millonarios
Este es el anuncio sobre la nueva camiseta que Millonarios presentará a los hinchas el 18 de julio ante Colo Colo - crédito Millonarios FC

Después de ese acto, la programación incluirá un show musical de The Mills y fuegos artificiales, así como una camiseta alterna conmemorativa por las ocho décadas de fundación, será de color blanco y creada por la marca Adidas, bajo su concepto Originals como las escuadras del Mundial 2026.

Con este partido, Millonarios terminará su pretemporada y alistará el encuentro frente al Atlético Bucaramanga del sábado 25 de julio, en El Campín, para iniciar el camino hacia la estrella 17 en el fútbol colombiano y obtener el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

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