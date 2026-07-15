‘MasterChef Celebrity Colombia’ ya tiene fecha de estreno para su octava temporada: todo lo que debe saber

Tras meses de espera, rumores sobre el desarrollo del rodaje y hasta situaciones detrás de cámaras que se dieron a conocer durante el primer semestre, MasterChef Celebrity Colombia ya tiene fecha de regreso a la televisión colombiana.
El programa, uno de los más emblemáticos en la historia reciente del Canal RCN, anunció su regreso el próximo martes 21 de julio de 2026 a las 8:00 p. m., con una octava temporada que reúne a 25 celebridades dispuestas a demostrar sus habilidades o a desarrollarlas bajo la atenta mirada del jurado.
De este modo, tal y como se venía especulando en las semanas previas, el formato dará inicio una vez finalice la transmisión del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el próximo domingo 19 de julio con la gran final del certamen.
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El formato, que desde 2018 convoca a figuras del entretenimiento, el deporte y las redes sociales, vuelve con una nómina que abarca actores, comediantes, periodistas, deportistas e influenciadores. La mezcla de personalidades en un entorno ajeno a su cotidianidad ha sido, edición tras edición, el motor de la audiencia que el programa ha sostenido en el horario prime de la señal privada.
La conducción estará, una vez más, a cargo de Claudia Bahamón, presentadora que ha acompañado el reality desde su primera entrega. El jurado lo conforman los chefs Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, quienes también son figuras habituales del programa, junto a la chef mexicana Belén Alonso, manteniéndose así la alineación de la temporada 2025.
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Frente a lo que pueden esperar los televidentes, Jorge Rausch hizo una advertencia en la cuenta oficial de Instagram del reality de cocina, pues aseguró que a partir de esta temporada recibir el acostumbrado “cachete” que le brinda a los participantes por presentar platillos excepcionales será prácticamente imposible, dando a entender que se tratará de una edición más exigente de lo habitual.
Otro de los videos difundidos durante las últimas semanas muestra a Claudia Bahamón haciendo un llamado de atención a los participantes por no estudiar antes de entrar a la cocina en claro tono de comedia.
“Yo les dije que esto no iba a ser fácil...Que estudiaran, que se prepararan, que los retos cada vez son más difíciles. Que ustedes pensaban que acá son celebridades... No, ustedes llegan aquí y dejan de ser celebridades, los tratan común y corriente. Les dije: ‘Esta va a ser la temporada más difícil de todas’“, afirmó la presentadora en la pieza.
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Lista completa de los famosos que estarán en ‘MasterChef Celebrity 2026′
- Milena López – Presentadora y empresaria.
- Sebastián Villalobos – Creador de Contenido, actor y presentador.
- Iván Marín – Comediante, actor y escritor.
- Mariana Mozo – Actriz.
- Tavo Bernate – Comediante, locutor y actor.
- Lina Tejeiro – Actriz, empresaria y creadora de contenido.
- Emmanuel Restrepo – Actor.
- Marcela Carvajal – Actriz.
- Robert Farah – Tenista profesional.
- Verónica Orozco – Actriz y cantante.
- Angélica Blandón – Actriz.
- Diana Mina – Presentadora y periodista.
- Luciano D’Alessandro – Actor.
- Julieta Piñeres – Periodista y presentadora.
- Emiro Navarro – Creador de Contenido.
- Jimmy Vásquez – Actor.
- Víctor Tarazona – Actor.
- Hugo Gómez – Actor.
- Martha Restrepo – Actriz.
- Sebastián Vega – Actor.
- Pautips – Creadora de Contenido.
- Virgina Lizcano – Comediante.
- Luisa Vergara – Actriz y comediante.
- Tuto Patiño – Actor.
Ganadores de las temporadas anteriores
La más reciente ganadora del formato fue la modelo y presentadora Violeta Bergonzi, que superó en la gran final a Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Valentina Taguado.
Esta es la lista completa de ganadores del formato:
- Temporada 1 (2018): Piter Albeiro
- Temporada 2 (2019-2020): Adriana Lucía
- Temporada 3 (2021): Carla Giraldo
- Temporada 4 (2022): Ramiro Meneses
- Temporada 5 (2023): Carolina Acevedo
- Temporada 6 (2024): Paola Rey
- Temporada 7 (2025): Violeta Bergonzi
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