‘MasterChef Celebrity Colombia’ ya tiene fecha de estreno para su octava temporada: todo lo que debe saber

'Masterchef Celebrity Colombia' ya tiene fecha de estreno para su octava temporada en la televisión nacional - crédito @masterchefcelebrityco/Instagram

Tras meses de espera, rumores sobre el desarrollo del rodaje y hasta situaciones detrás de cámaras que se dieron a conocer durante el primer semestre, MasterChef Celebrity Colombia ya tiene fecha de regreso a la televisión colombiana.

El programa, uno de los más emblemáticos en la historia reciente del Canal RCN, anunció su regreso el próximo martes 21 de julio de 2026 a las 8:00 p. m., con una octava temporada que reúne a 25 celebridades dispuestas a demostrar sus habilidades o a desarrollarlas bajo la atenta mirada del jurado.

De este modo, tal y como se venía especulando en las semanas previas, el formato dará inicio una vez finalice la transmisión del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el próximo domingo 19 de julio con la gran final del certamen.

PUBLICIDAD

El formato, que desde 2018 convoca a figuras del entretenimiento, el deporte y las redes sociales, vuelve con una nómina que abarca actores, comediantes, periodistas, deportistas e influenciadores. La mezcla de personalidades en un entorno ajeno a su cotidianidad ha sido, edición tras edición, el motor de la audiencia que el programa ha sostenido en el horario prime de la señal privada.

La conducción estará, una vez más, a cargo de Claudia Bahamón, presentadora que ha acompañado el reality desde su primera entrega. El jurado lo conforman los chefs Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, quienes también son figuras habituales del programa, junto a la chef mexicana Belén Alonso, manteniéndose así la alineación de la temporada 2025.

PUBLICIDAD

Así lo confirmó la producción a través de sus redes sociales con un divertido video - crédito @masterchefcelebrityco/IG

Frente a lo que pueden esperar los televidentes, Jorge Rausch hizo una advertencia en la cuenta oficial de Instagram del reality de cocina, pues aseguró que a partir de esta temporada recibir el acostumbrado “cachete” que le brinda a los participantes por presentar platillos excepcionales será prácticamente imposible, dando a entender que se tratará de una edición más exigente de lo habitual.

Otro de los videos difundidos durante las últimas semanas muestra a Claudia Bahamón haciendo un llamado de atención a los participantes por no estudiar antes de entrar a la cocina en claro tono de comedia.

Los participantes se llevaron una sorpresa al ver los retos que tuvieron en esta nueva temporada - crédito Canal WhatsApp RCN

“Yo les dije que esto no iba a ser fácil...Que estudiaran, que se prepararan, que los retos cada vez son más difíciles. Que ustedes pensaban que acá son celebridades... No, ustedes llegan aquí y dejan de ser celebridades, los tratan común y corriente. Les dije: ‘Esta va a ser la temporada más difícil de todas’“, afirmó la presentadora en la pieza.

PUBLICIDAD

Lista completa de los famosos que estarán en ‘MasterChef Celebrity 2026′

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 presume elenco variado y ambiente de camaradería - crédito @laveronicaorozco/IG

Milena López – Presentadora y empresaria.

Sebastián Villalobos – Creador de Contenido, actor y presentador.

Iván Marín – Comediante, actor y escritor.

Mariana Mozo – Actriz.

Tavo Bernate – Comediante, locutor y actor.

Lina Tejeiro – Actriz, empresaria y creadora de contenido.

Emmanuel Restrepo – Actor.

Marcela Carvajal – Actriz.

Robert Farah – Tenista profesional.

Verónica Orozco – Actriz y cantante.

Angélica Blandón – Actriz.

Diana Mina – Presentadora y periodista.

Luciano D’Alessandro – Actor.

Julieta Piñeres – Periodista y presentadora.

Emiro Navarro – Creador de Contenido.

Jimmy Vásquez – Actor.

Víctor Tarazona – Actor.

Hugo Gómez – Actor.

Martha Restrepo – Actriz.

Sebastián Vega – Actor.

Pautips – Creadora de Contenido.

Virgina Lizcano – Comediante.

Luisa Vergara – Actriz y comediante.

Tuto Patiño – Actor.

Ganadores de las temporadas anteriores

La presentadora se llevó la victoria en el reality de cocina en 2025 tras conquistar a los jurados con sus tres preparaciones - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

La más reciente ganadora del formato fue la modelo y presentadora Violeta Bergonzi, que superó en la gran final a Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Valentina Taguado.

Esta es la lista completa de ganadores del formato:

Temporada 1 (2018): Piter Albeiro

Temporada 2 (2019-2020): Adriana Lucía

Temporada 3 (2021): Carla Giraldo

Temporada 4 (2022): Ramiro Meneses

Temporada 5 (2023): Carolina Acevedo

Temporada 6 (2024): Paola Rey

Temporada 7 (2025): Violeta Bergonzi