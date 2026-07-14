EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

La llegada de Franco Armani a Atlético Nacional, de Jhomier Guerrero en Millonarios y la negociación de Marino Hinestroza con el Deportivo Cali son algunas de las novedades más destacadas de la temporada de fichajes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Bienvenidos al minuto a minuto donde podrán enterarse de todas las novedades del mercado de fichajes del fútbol colombiano a 10 días de que inicie el segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2026.

Millonarios es uno de los que más ha agitado la bolsa de jugadores, mientras que Deportivo Cali quiere dar un golpe en la mesa con la repatriación de Marino Hinestroza y Franco Armani confirmó su llegada a Atlético Nacional.

Altas y bajas de los equipos de la Liga BetPlay 2026

Llaneros FC

Salidas: Erik Bodencer, Jhonier Blanco, Brian Benítez, Kevin Caicedo, Miguel Ortega.

Llegadas: Daniel Quiñones, Juan Castilla, Joel Contreras, Yorleys Mena

Deportivo Pereira

Sin novedades confirmadas.

Deportes Tolima

Salidas : Lucas González (DT), Juan Pablo Nieto, Juan Pablo Torres.

Llegadas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Ortega, Jorge Hurtado, Luis Sánchez

Junior FC

Salidas: Sin novedades confirmadas

Llegadas: Francisco Fydriszewski, Pablo Ortíz.

Deportivo Cali

Salidas : Marco Espíndola, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela, Andrés Colorado, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Correa, Felipe Aguilar.

Llegadas: Kalazan Suárez, Edwin Velasco, Leyser Chaverra, Nicolás Benedetti, José Moya.

Jaguares FC

Salidas: Jhonier Viveros, Bladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Yairo Moreno, Jhon Barrios, Khaiser Lenis.

Llegadas: Jerson Malagón, Andrés Alfonso, Juan Pablo Arcila, Faber Gil, Carlos Cantillo, Nicolás Giraldo, Edwin Martínez, Juan Esteban Franco.

Internacional de Bogotá

Salidas: Dereck Moncada, Kalazan Suárez, Ian Poveda.

Llegadas: Cristian Dájome, Miguel Pernía, Sebastián Girado, Diego Duarte, Yojan Garces.

América de Cali

Salidas: Jorge Soto, Yojan Gacés, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia.

Llegadas: Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Juan Pablo Montoya, Yani Quintero, Yhormar Hurtado.

Boyacá Chicó

sin novedades confirmadas

Atlético Nacional

Salidas: Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Bauza, Dayron Asprilla, Robinson García, Fabio Martínez, Harlem Castillo.

Llegadas: Lucas González (DT).

Águilas Doradas

Salidas: Juan David Niño (DT), Jorge Rivaldo, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Urueña, Cristian Cañozales, Hernán Lopes, Joaquín Varela, Diego Hernández.

Llegadas: Flavio Robatto (DT), Antony Vásquez, Andrés Mosquera Guardia, Junior Noguera, Iván Rojas, Jhon Ontaneda.

Independiente Santa Fe

Sin novedades confirmadas.

Independiente Medellín

Salidas: Alejandro Restrepo (DT), José Ortiz, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Leyser Chaverra, Francisco Chaverra.

Llegadas: Luis Amaranto Perea (DT), Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, Juan José Córdoba.

Deportivo Pasto

Salidas: José Bernal, Wilson Morelo, Edwin Velasco, Andrey Estupiñán, Iago Herrerín, Johan Caicedo

Llegadas: Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones, Jhon Méndez.

Alianza FC

Salidas: Carlos Lucumí.

Llegadas: Leyner Palacios, Israel Alba, Deinner Quiñones.

Fortaleza FC

Salidas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Pernía, Andrés Arroyo.

Llegadas: Jhonier Blanco, Diego Arias (DT), Andrés Copete, Italo Montaño.

Millonarios FC

Salidas: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas, Nicolás Giraldo.

Llegadas: Daniel Ruiz, Francisco Chaverra, Andrey Estupiñán, James Aguirre, Javier Burrai.

Atlético Bucaramanga

Salidas: Leonel Álvarez (DT), Jéfferson Mena, Fáber Gil, Israel Alba, Gléyfer Medina, Carlos de las Salas.

Llegadas: Pablo Peirano (DT), Ómar Albornoz, Cristopher Fiermarín, José Ortiz.

Once Caldas

Salidas: Deinner Quiñones, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo, Luis Sánchez, Esteban Beltrán, James Aguirre, Iván Rojas.

Llegadas: Andrés Correa, Juan Pablo Nieto, Edwin Torres, Daniel Londoño

Cúcuta Deportivo

Salidas: Brayan Córdoba, Ómar Albornoz.

Llegadas: Marlon Carabalí.