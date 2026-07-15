Le llueven críticas a Luisa Fernanda W tras aparecer cantando en redes sociales: “Borre eso”

Un video compartido en TikTok mostró a la empresaria antioqueña cantando el tema llevado al estilo popular, una interpretación que desató una lluvia de reacciones entre seguidores divididos por su desempeño - crédito marilynoquendo / Tiktok

La figura de Luisa Fernanda W, reconocida por su impacto en el entretenimiento colombiano y su presencia en redes sociales, se convirtió nuevamente en tendencia tras la difusión de un video donde interpreta Pero me acuerdo de ti, tema popularizado por Christina Aguilera.

El registro, compartido por la influenciadora y cantante Marilyn Oquendo a través de su cuenta de TikTok, expone a la antioqueña en una colaboración en la que opta por una versión con tintes de música popular, estilo característico de su pareja, Pipe Bueno.

Según la publicación, la grabación captó la atención de cientos de usuarios, que no tardaron en expresar su opinión respecto a la capacidad vocal de la empresaria paisa.

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“Cómo desveo esto”, “Yo no sé por qué todos los disparates me salen es a mí”, “Amo a Luisa pero aquí no la dio”, “Jajajaja no puedo, parece parodia”, “No amiga léase 100 años de seriedad”, “Luisa es muy talentosa amo su carrera, pero definitivamente en el canto no”, “No mami borre eso”, fueron algunos de los comentarios destacados por los seguidores.

Luisa Fernanda W volvió a ser tendencia por un video en TikTok en el que interpreta Pero me acuerdo de ti, canción popularizada por Christina Aguilera - crédito marilynoquendo / Tiktok

El vínculo entre la música y la vida de Luisa Fernanda W

El interés de Luisa Fernanda W por la música no es reciente. Durante años, la creadora de contenido ha manifestado su deseo de explorar el ámbito musical, motivación que se dio inicialmente durante su relación con el fallecido cantante Legarda. Ambos protagonizaron videoclips que alcanzaron notoriedad en su momento y que marcaron una etapa relevante en la vida personal y profesional de la influenciadora.

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Tras el deceso del cantante de música urbana en 2019, la mediática antioqueña continuó desarrollando su carrera en redes sociales y negocios, sin dejar de lado su inclinación artística. La motivación por la música se ha mantenido presente, según ha declarado en distintas entrevistas, reflejando que su sueño artístico sigue vigente pese a los debates y críticas.

Críticas recurrentes y desafíos personales

No es la primera vez que Luisa Fernanda W enfrenta cuestionamientos sobre su voz o sus aptitudes musicales. Durante una entrevista concedida a la presentadora Eva Rey, la artista relató las dificultades que afronta al cantar en vivo, admitiendo inseguridad frente al público.

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A la influenciadora le pidieron cantar en vivo durante una entrevista y la reacción sorprendió a los espectadores - crédito des_coneva / Instagram

“Debo vencer el miedo a cantar en vivo, es algo con lo que he estado luchando durante mucho tiempo. No es que crea que lo hago mal, porque ya lo he hecho, pero es una inseguridad que no he logrado superar”, afirmó la empresaria.

Este episodio generó una oleada de comentarios divididos en redes sociales. Mientras algunos seguidores expresaron empatía, otros reiteraron sus dudas sobre la autenticidad y el talento de la artista en el canto.

“¡Hasta ahora me entero de que ella canta!”, “Parece que no quiere hacer el ridículo”, “¿Cuál es el miedo?”, “Probablemente porque no puede usar Auto-Tune en vivo”, figuran entre los mensajes.

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Entre la exposición y la búsqueda de nuevos horizontes

El video de Luisa Fernanda W generó comentarios en redes sociales sobre su capacidad vocal y su desempeño en el canto - crédito luisafernandaw / Instagram

A pesar de la controversia, Luisa Fernanda W continúa mostrando interés en diversificar su carrera. Es de mencionar que la influenciadora incursionó nuevamente en la música con una colaboración junto a la cantante venezolana Ittza Primera, hecho que provocó reacciones mixtas entre sus seguidores y reavivó la discusión sobre su papel en la industria del entretenimiento.

El caso de Luisa Fernanda W refleja los retos que enfrentan las figuras públicas al exponer nuevos talentos o facetas ante audiencias exigentes y polarizadas. La discusión sobre la autenticidad, la preparación y el derecho a experimentar artísticamente persiste en el debate digital, mientras la empresaria mantiene su presencia activa en redes sociales y el recuerdo de Legarda sigue ocupando un lugar relevante en su vida y en la percepción pública.

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