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Partidos del Mundial 2026, hoy miércoles 15 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo la semifinal Inglaterra vs. Argentina

Mientras la selección Argentina busca su segunda final de la Copa del Mundo consecutiva, la selección de Inglaterra va por su segunda conquista en el torneo de selecciones más importante del mundo

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Estadio de fútbol lleno de gente, cancha de césped, balón de fútbol blanco y de colores, bandera de Inglaterra, bandera de Argentina, fuegos artificiales, pantallas gigantes.
Inglaterra y Argentina definirán uno de los dos finalistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 define su segundo finalista este miércoles 15 de julio con el partido entre la selección de Argentina y el partido de la selección de Inglaterra que se jugará en el estadio de Atlanta ante 71.000 personas.

Inglaterra será el rival de Argentina en la semifinal del Mundial 2026 después de una campaña irregular, con 13 goles a favor y seis en contra. El equipo dirigido por Thomas Tuchel llegó a la próxima instancia como líder del grupo L con siete puntos y luego necesitó respuestas individuales para superar tres cruces de eliminación directa que lo exigieron hasta el final.

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El conjunto europeo abrió su participación con un 4-2 ante Croacia en un partido más trabajado de lo previsto. El doblete inicial de Harry Kane no alcanzó para resolverlo rápido y recién en el segundo tiempo logró destrabar el desarrollo frente al equipo de Luka Modric.

La segunda presentación expuso la paridad que marcó el torneo: Inglaterra igualó 0-0 con Ghana en un encuentro muy disputado, con opciones para ambos y dificultades para romper la defensa africana. En la última acción, Kane desperdició una oportunidad clara dentro del área chica.

Cerró la fase de grupos con un 2-0 sobre Panamá y aseguró el primer puesto de la zona. Ese tramo inicial dejó una imagen ambivalente: resultados suficientes para avanzar, pero sin una línea de juego estable.

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El primer partido eliminatorio fue un llamado de atención. La República Democrática del Congo se puso en ventaja a los siete minutos con un gol de Brian Cipenga y obligó a Inglaterra a jugar bajo presión durante buena parte del encuentro.

La reacción llegó recién a falta de 15 minutos, cuando Kane marcó dos goles y rescató a su selección. El delantero del Bayern Munich, capitán y principal referencia del equipo, volvió a aparecer en el momento de mayor urgencia.

En octavos de final, México dominó el juego en el comienzo y volvió a exponer a los ingleses. Esta vez el desahogo llegó por medio de Jude Bellingham, volante del Real Madrid, que marcó un doblete a los 36 y 38 minutos del primer tiempo.

El seleccionado local descontó y llevó el resultado hasta un 2-3, lo que obligó a Inglaterra a defender la ventaja durante la última media hora.

Para llegar a la semifinal con la selección Argentina, Inglaterra necesitó tiempo extra ante Noruega. El conjunto nórdico empezó arriba con un gol de Andreas Schjelderup, extremo del Benfica, y tuvo un mejor segundo tiempo, aunque no consiguió romper la igualdad después de la reacción inglesa.

Bellingham volvió a ser decisivo. Ya en el alargue, aprovechó un error del arquero noruego y convirtió el 2-1 que clasificó a su equipo, en un cierre que no estuvo exento de polémicas, por el supuesto contacto del balón con uno de los cables que sostiene la Spidercam.

Argentina avanzó a semifinales del Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Suiza en tiempo extra, y el pase reactivó el debate por un dato inédito: llegó a esta instancia sin enfrentar a selecciones. En los 90 minutos reglamentarios, Alexis Mac Allister fue el encargado de abrir el marcador a favor de la albiceleste. En el segundo tiempo fue Dan Ndoye el que forzó el empate.

La expulsión de Breel Embolo favoreció a Argentina que en el minuto 112 gracias a Julián Álvarez marcó el 2-1 y liquidó la serie con el gol de Lautaro Martínez al minuto 120+1.

El equipo de Lionel Scaloni se convirtió en el primero en la historia de la Copa del Mundo en alcanzar esa ronda sin cruzarse con rivales de la élite del escalafón. En su recorrido, la Albiceleste derrotó en fase de grupos a Argelia 3-0, todos obra de Lionel Messi; luego superó a Austria con un doblete nuevamente del jugador del Inter Miami y cerró con victoria ante Jordania, 3-1, los goles obra de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

En eliminación directa superó en dieciseisavos de final a Cabo Verde, primer susto para la selección sudamericana que necesitó del tiempo extra para firmr el 3-2 con goles de Messi, Lisandro Martínez y un autogol de Diney. Previo al duelo ante Suiza repitió el marcador, con una emocionante remontada tras ir 2-0 abajo. Los goles fueron del “Cuti” Romero, de Lionel Messi, que firmó su octava anotación en la actual edición, y de Enzo Fernández al 90+3.

Hora y estadio del partido entre Inglaterra vs. Argentina en el Mundial 2026

Hora: 21:00 (España) / 16:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 15:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 14:00 (Ecuador, Colombia, Perú, Panamá) / 13:00 (México, Costa Rica, El Salvador, Honduras).

Estadio: Atlanta, Atlanta.

Cómo ver el partido entre Inglaterra vs. Argentina del Mundial 2026

Televisación: TVE y DAZN (España), Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+ y DSports), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7) y Estados Unidos (FS1 y Telemundo).

Llaves de la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

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