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Yeison Jiménez y Blessd, los más escuchados en Colombia durante el segundo trimestre de 2026

Los artistas superaron la barrera de los 150 millones de reproducciones y encabezaron el ranking Colombia Songs de Billboard

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Yeison Jimenez y Blessd fueron los artistas más escuchados en Colombia durante el segundo trimestre de 2026 - crédito @yeison_jimenez/Instagram y cortesía Blessd
Yeison Jimenez y Blessd fueron los artistas más escuchados en Colombia durante el segundo trimestre de 2026 - crédito @yeison_jimenez/Instagram y cortesía Blessd

El segundo trimestre de 2026 cerró con Blessd y Yeison Jiménez como los artistas colombianos más reproducidos en plataformas de streaming entre abril y junio, con 174 y 158 millones de reproducciones respectivamente, según datos de Luminate, la empresa líder mundial en datos e información sobre la industria del entretenimiento.

De acuerdo con el ranking trimestral de Colombia Songs publicado por Billboard —realizado con base en los datos de Luminate—, el periodo acumuló 1.608.120.886 reproducciones entre las 100 canciones de mejor desempeño, en un mercado que creció 7,93% frente al mismo lapso de 2025 para llegar a los 24,4 billones de reproducciones totales entre plataformas gratuitas y de pago.

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'El Peor Hombre del Mundo' le permitió a Blessd posicionarse como el artista más sonado en Colombia - crédito Prensa Blessd

Blessd encabezó el conteo individual con diez canciones en el listado y 174.092.388 streams. Su mayor aporte fue YOGURCITO REMIX (feat. Kris R., ROA), que se ubicó en el puesto 7.

El liderazgo del paisa llega respaldado por el desempeño de su álbum El Peor Hombre del Mundo (E.P.H.D.M.), que en su semana de lanzamiento ocupó los cinco primeros lugares del Top 50 de Spotify en Colombia, colocó 9 de las 10 canciones más escuchadas en Apple Music y sumó 53 entradas en rankings internacionales.

El álbum también se posicionó entre los más escuchados de Latinoamérica en las principales plataformas digitales. Todo esto ocurre mientras el artista enfrenta un proceso judicial por acusaciones que se remontan a 2022 por un presunto caso de secuestro extorsivo.

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Por su parte, Yeison Jiménez ocupó el segundo lugar entre los artistas colombianos más reproducidos del trimestre con diez canciones posicionadas y 158.478.935 de reproducciones totales, una cifra que adquiere una dimensión particular a la luz de su muerte en un accidente aéreo en Boyacá en enero de 2026.

La millonaria cifra de 2.500 a 3.000 millones de pesos destaca el valor comercial para adquirir la historia de Yeison Jiménez - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Yeison Jiménez coló 10 des su canciones entre las más escuchadas por los colombianos en las listas Billboard - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El cantautor caldense, uno de los principales exponentes de la música popular —o regional colombiano, como él mismo prefería denominarlo—, falleció junto a cuatro acompañantes y el piloto de la aeronave, y su deceso generó una ola de consumo masivo de su catálogo en plataformas digitales.

A inicios de 2026, Luminate registró el impacto de ese fenómeno con precisión: en la semana posterior al accidente, las reproducciones del artista crecieron un 888%, para alcanzar 3.211 millones de reproducciones. Las escuchas en cuentas premium y con publicidad se dispararon un 1.089%, superando los 80,6 millones de interacciones, mientras que las ventas de sus canciones subieron un 4.900%, con 100 pistas vendidas en ese periodo. El contraste con los días previos al accidente es marcado: entre el 2 y el 8 de enero de 2026, su música había sumado apenas 3,2 millones de reproducciones equivalentes, con una caída del 35% respecto a la semana anterior.

Caballo de Yeison Jiménez sorprendió con su reacción al oírlo cantar

Al parecer, el animal habría reaccionado al escuchar la música de Yeison Jiménez, lo que causó toda una conversación digital - crédito toyo_4x4 / Instagram

Un video viral tiene sorprendidos a los seguidores de Yeison Jiménez, pues allí se ve a Capricho, uno de los caballos del cantante, en el preciso momento en el que reaccionó de una forma muy curiosa mientras sonaban canciones del artista.

El material fue grabado, al parecer, por un allegado que estaba en la finca escuchando sus canciones, en el momento en el que el animal se movió de la misma manera que lo hacía cuando Jiménez cabalgaba junto a él en vida.

En el clip se vio al animal dando pasos mientras sonaban canciones de Yeison, lo que llevó a muchos a hablar del supuesto vínculo entre el cantante y el animal.

Entre los comentarios que más se repitieron en las redes sociales se encuentran frases como: “Sintió la energía del papá”, “Los animales siempre recuerdan a los que aman”, “Dios mío hasta su caballito lo extraña”, “Qué triste el fallecimiento de Yeison”, “Los animales nunca se olvidan de los dueños”, “Como se le explica a un ser tan maravilloso, que su papá nunca más lo volverá a montar” y “Se puso contento al escuchar a su amo, Yeison”.

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