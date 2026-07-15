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En video: polémica entre hinchas por la sede del Inter de Bogotá: algunos la calificaron como superior a la de Millonarios y Santa Fe

El periodista colombiano Hernán Peláez afirmó que la sede del joven club bogotano es la mejor de la ciudad, otros defendieron a los clubes tradicionales

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Esta es la sede de entrenamiento de Internacional de Bogotá, que se inauguró cuando el club se llamaba La Equidad, y algunos califican como la mejor de la ciudad - crédito Internacional de Bogotá

El futbolista de las divisiones menores de Internacional de Bogotá, Alejandro Polo, hizo una publicación en sus redes sociales en la que mostró la sede de entrenamiento del club, que fue fundado en diciembre de 2025, hace menos de un año. A raíz de la publicación, algunos usuarios de las redes sociales reaccionaron afirmando que era la mejor de la ciudad, superior a los equipos de Millonarios e Independiente Santa Fe, que tienen mucha más tradición en el FPC que Inter; otros, defendieron cómo se han mantenido las sedes de azules y rojos.

Uno de los firmantes de la sede de Internacional de Bogotá como la mejor de la capital, fue Hernán Peláez Restrepo, periodista de La FM: “Vi esa sede y me pareció la mejor de la ciudad. ¿Cómo te parece? Superior a la de Millonarios y Santa Fe“, dijo en su programa De Peláez y De Francisco.

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Los comentarios de los usuarios de redes sociales encendieron la polémica

Fueron más los comentarios que apoyaron la idea de la sede de Internacional de Bogotá, que quienes defendieron la de Millonarios y Santa Fe. Algunos de los comentarios en redes sociales al respecto fueron:

Ojalá me equivoqué pero el futuro del fútbol bogotano está en Fortaleza e Inter, es muy triste el manejo que se le dan a los equipos tradicionales (Santa fe y Millonarios). Por lo menos Santa fe solo tiene un dueño y es más probable q vendan el equipo, Millonarios está jodido”, escribió el usuario @Lancelot1741.

Por la misma línea fue el de @Mishamm6, que aseguró a través de X: “Honestamente, el Inter es lo mejor que le puede pasar al FPC, va a obligar a todo el resto a dejar de ser ratas y empezar a invertir si les quieren competir a futuro”.

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Y es que fue solamente en X donde se generó el debate. “Parce inter lleva menos de un año y ya tiene sede deportiva. Y nosotros mamando en XCOLI”, fue otro de los comentarios al respecto, esta vez del usuario @Juandix22, y es que es Xcoli donde queda ubicada la sede de entrenamiento de Millonarios.

Estos fueron los comentarios que puso la gente en X sobre la polémica de cuál equipo en Bogotá tiene mejor sede de entrenamiento - crédito X
Estos fueron los comentarios que puso la gente en X sobre la polémica de cuál equipo en Bogotá tiene mejor sede de entrenamiento - crédito X

Incluso, uno mencionó al Junior de Barranquilla en el debate. Fue @SamuelR59647749, quien escribió: “@JuniorClubSA, incluso un equipo que no tiene hinchas tiene mejor sede de entrenamientos que nosotros ojalá que el próximo proyecto de junior sea ya la sede que llevamos años perdiéndola como equipo grande que somos inútiles”.

En contrargumento, el usuario de X con el nombre de ‘Embajadorisisimo’ aseguró que no era así, y que Millonarios tiene la mejor sede de entrenamiento en Bogotá: "La de Millonarios, es la que tiene mayor inversión, mejores instalaciones“, aseguró en un comentario.

La sede de entrenamiento de Millonarios, estrenada hace siete años, y que sigue igual en la actualidad. Está ubicada al norte de Bogotá y es donde entrenan todas las divisiones menores del club y el plantel profesional - crédito Millonarios

Sede de entrenamiento de Millonarios

El equipo profesional de Millonarios entrena en su propia Sede Deportiva. Esta se ubica al norte de Bogotá, en el sector de Guaymaral, cerca del Club Campestre Los Arrayanes. Cuenta con una extensión de 12 hectáreas y funciona como el punto principal de concentración para los jugadores.

La sede principal incluye tres canchas reglamentarias, camerinos completamente dotados, un gimnasio moderno, oficinas para el cuerpo técnico, consultorios médicos y de fisioterapia, y zonas de recuperación.

Esta es la sede de entrenamiento de Independiente Santa Fe, que fue estrenada en 2019. En el video se expone, además, parte del proceso de construcción y cuál fue su arreglo respecto a como estaba antes - crédito Independiente Santa Fe

Sede de entrenamiento de Independiente Santa Fe

La sede de entrenamiento de Independiente Santa Fe está ubicada en el municipio de Tenjo, Cundinamarca, en el kilómetro 13 de la vía Siberia-Funza. Es un complejo moderno inaugurado en 2019 que cuenta con canchas de césped natural, camerinos, gimnasio, zonas húmedas, áreas médicas y una casa hogar para los juveniles.

El complejo fue diseñado especialmente para el equipo profesional masculino, el plantel femenino y sus divisiones menores.

Las sedes de los tres equipos de Bogotá que juegan en la primera división del fútbol profesional colombiano - crédito Santa Fe/Inter de Bogotá/Millonarios
Las sedes de tres equipos de Bogotá que juegan en la primera división del fútbol profesional colombiano - crédito Santa Fe/Inter de Bogotá/Millonarios

Sede de entrenamiento de Internacional de Bogotá

El Internacional de Bogotá (antes conocido como La Equidad) entrena en la Sede Deportiva Carlos Zuluaga, ubicada al norte de la ciudad en la Calle 193 No. 9-20 (Usaquén), al igual que los dos anteriores, cuenta con múltiples canchas de fútbol reglamentarias y zonas de recuperación.

En el mismo programa De Peláez y De Francisco, el periodista Alejandro Munévar hizo la precisión de que si bien actualmente Internacional de Bogotá entrena en esa sede, fue bajo el nombre de La Equidad que se fundó. Es decir, fueron los dueños anteriores quienes la crearon y construyeron.

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