Claudia Palacios reveló que su mamá fue violentada en su casa y, aún “golpeada”, decidió escapar: “Había un papá maltratador”

La periodista Claudia Palacios narra el momento en que, a sus 14 años, su madre tomó la valiente decisión de abandonar su hogar tras un episodio de violencia intrafamiliar - crédito @menopausicas_podcast/Instagram

La reconocida periodista, escritora y presentadora Claudia Palacios abrió su corazón en el pódcast Las Menopáusicas, conducido por María Elvira Samper y Yolanda Ruiz. En una íntima conversación, la comunicadora caleña relató cómo la valentía de su madre para escapar de un hogar marcado por la violencia intrafamiliar se convirtió en el motor de su vida, y cómo esa misma unión las llevó a enfrentar juntas el doloroso y silencioso camino del alzheimer.

A través de anécdotas, Claudia Palacios describió la resiliencia de una mujer que no solo levantó a su familia con sus propias manos, sino que le enseñó que la dignidad y el amor propio son innegociables, incluso en los escenarios más difíciles.

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La violencia intrafamiliar tocó una parte importante de la vida de Claudia Palacios

Para la periodista, el descubrimiento de la violencia en su hogar ocurrió de manera abrupta cuando apenas era una adolescente: “Yo no me di cuenta de que había un papá maltratador hasta que cumplí 14 años, porque fue exactamente cinco días después de mi cumpleaños que hubo un episodio de violencia intrafamiliar en frente de nosotros”.

Claudia Palacios habló sobre la influencia que tuvo su madre en su formación personal y profesional - crédito Las Menopáusicas /Youtube

Ese amargo episodio sabatino dio paso a la lección más grande que su madre, golpeada y humillada, les dejaría para siempre. Sin pensarlo dos veces, su mamá tomó una decisión radical para proteger a sus cuatro hijos, priorizando su bienestar y su educación por encima de cualquier dificultad.

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“Y ahí mi mamá me da una de las grandes lecciones de la vida, que en ese momento yo no lo entendí como una lección, pero que en la medida en que voy creciendo y ahora a mis 48 años todavía sigo como dimensionando la capacidad que ella tuvo ese día, que era un sábado, de decir: ‘Cojan sus libros y sus uniformes que nos vamos’”, relató Palacios en el pódcast.

Palacios contó: “O sea, ella estaba golpeada, ella estaba humillada, ella estaba emocionalmente destrozada. Todos estábamos llorando y ella no pensó en otra cosa sino en esa promesa de valor que ella nos había hecho a nosotros, que era en medio de las dificultades económicas y además darnos la mejor educación posible; esa no se iba a romper porque la familia se estaba rompiendo. Y salimos, ella y sus cuatro pollitos con la maleta del colegio, el uniforme del colegio (...)”.

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Esa misma determinación llevó a su progenitora a construirles un nuevo futuro de forma literal. Siendo jefe de pagaduría en la Aeronáutica Civil durante el día, llegaba por las tardes a un lote en zona rural para pegar ladrillos y baldosas con sus propias manos; esa inagotable energía marcó el ritmo de Claudia, que por ser la hermana mayor asumió muy joven un rol de liderazgo y soporte fundamental para su mamá.

Claudia Palacios compartió algunos de los episodios más personales de su vida durante una entrevista en el pódcast Las Menopáusicas - crédito Las Menopáusicas /Youtube

¿Cómo enfrentó Claudia Palacios el alzhéimer de su madre durante más de diez años?

La fuerza de esa mujer que parecía invencible empezó a desvanecerse años después con la llegada del alzheimer, un proceso que inspiró a la periodista a plasmar su vivencia en el libro testimonial Hola, mami, ¿qué hubo, mija?. Palacios explicó que, a medida que la enfermedad avanzaba y borraba las palabras de su madre, la música se transformó en su único canal de conexión.

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La periodista recordó que en su época escolar disfrutaba cantar y actuar, actividades que su madre siempre apoyó con orgullo: “Ella sí quería que uno estuviera en todo”. Detalló que de joven su mamá incluso le pagó clases de teatro en Bogotá haciendo un enorme esfuerzo económico; sin embargo, la timidez y la quiebra financiera de su hogar la hicieron enfocarse de lleno en el periodismo.

Años después, ese talento para el canto que había quedado guardado resurgió con un propósito mucho más profundo y sanador en la intimidad del hogar.

“Ella siempre me decía en el transcurso de la vida, me decía: ‘Ay, cante, cante’. Y yo: ‘Ay, no, no’. Y fue cuando ya se enfermó que yo le cantaba. Porque esa era la forma en que nos podíamos comunicar cuando ella ya no podía hablar”, confesó la presentadora.

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Claudia Palacios comparte la conmovedora historia detrás de su libro “Hola Mami, ¿Qué hubo, Mija?” - crédito @menopausicas_podcast/Instagram

Durante la conversación, la periodista recordó el papel fundamental que tuvo su madre en su vida y en la de sus hermanos; también rememoró una de las confesiones más difíciles que hizo públicamente: después de acompañarla durante diez años mientras enfrentaba la enfermedad, llegó un momento en el que deseó que pudiera morir, no por agotamiento ni por falta de amor, sino porque no quería verla seguir sufriendo.

Precisamente, ese proceso de acompañamiento, duelo y aprendizaje es el eje central de su libro, en el que narra el camino que recorrió junto a su madre y las emociones que marcaron esa experiencia.

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