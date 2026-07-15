Gobernadora del Chocó pidió que “no haya bebés víctimas de la violencia” tras el rescate de los 45 secuestrados por el ELN

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, sostuvo en brazos a uno de los bebés que fue liberado tras la retención de 45 personas en la vía Quibdó-Medellín. - crédito @NubiaCarolinaCC/X

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, hizo un llamado a que la población civil, especialmente los menores de edad, no continúe siendo víctima del conflicto armado, luego del rescate de las 45 personas que permanecían retenidas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el corredor vial que comunica a Quibdó con Medellín.

A través de una publicación en su cuenta de X, la mandataria confirmó que durante la tarde y la noche se verificó el regreso de las personas liberadas a sus municipios de destino y reiteró la necesidad de proteger los derechos humanos de la población civil.

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“Gracias a Dios están de vuelta. Gracias a Dios sus familias ya les tienen de vuelta. Durante la tarde y la noche coordinamos y corroboramos la llegada a salvo de cada una de las personas liberadas durante los hechos violentos perpetrados por parte del ELN hacia cada uno de sus municipios de destino en el departamento”, escribió.

En el mismo mensaje, Córdoba enfatizó que el conflicto no debe seguir afectando a los niños, al recordar que entre las personas retenidas había dos bebés de apenas 2 y 8 meses de edad.

“No se puede claudicar en el llamado a respetar los derechos humanos de la población civil. No pueden haber bebés que con solo dos meses de vida ya sean víctimas de la violencia por el solo hecho de transitar una vía. Las comunidades del Chocó solo han pedido vivir sin la sombra de los violentos y sin el riesgo permanente de las armas al interior de nuestros territorios”, manifestó.

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La gobernadora agregó que las instituciones tienen la responsabilidad de evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir.

“Nuestro deber es garantizar que estos hechos no se repitan. El Estado en toda su extensión no puede fallar en su misión de proteger a la ciudadanía”, concluyó.

Nubia Carolina Córdoba reiteró que la población civil no debe seguir siendo afectada por el conflicto armado y pidió respetar los derechos humanos. - crédito @NubiaCarolinaCC/X

Las autoridades brindaron atención a las personas liberadas

Horas antes, hacia las 3:00 de la tarde del 14 de julio, la mandataria había informado que las 45 personas afectadas por el ataque ya se encontraban en las instalaciones de la XV Brigada del Ejército, en Quibdó, donde recibían atención por parte de las autoridades.

Según explicó, el grupo estaba conformado por 37 adultos, cuatro menores de edad (entre ellos dos bebés de 2 y 8 meses) y cuatro conductores de la empresa de transporte.

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“Las 45 personas afectadas por el ataque del ELN se encuentran ya sanas y salvas en las instalaciones de la XV Brigada del Ejército en Quibdó. Estamos en este momento brindándoles atención psicosocial, en la verificación de derechos a los menores y coordinando el que puedan finalmente ir a descansar después de estas horas tan difíciles”, señaló.

La gobernadora indicó además que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) participaría en la verificación de los derechos de los menores de edad y reiteró su rechazo a las acciones armadas que involucran a la población civil.

“Reiteramos nuestro rotundo rechazo a la acción criminal de los grupos que involucran a la población civil. El respeto por los derechos humanos de la población debe ser una frontera infranqueable”, afirmó.

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La mandataria informó que las 45 personas liberadas recibieron atención en la XV Brigada del Ejército y que el ICBF verificaría la situación de los menores de edad. - Crédito @NubiaCarolinaCC/X

Posteriormente, sobre las 6:00 de la tarde, informó que la vía Quibdó-Medellín había recuperado la normalidad, luego de la extracción de las personas retenidas y del aseguramiento del corredor por parte de la Fuerza Pública.

“Con la extracción de las 45 personas retenidas en la zona, el desbloqueo de la vía y el aseguramiento del sector que estuvo bajo asedio; el Ejército Nacional ha retomado el control y la transitabilidad del corredor vial Quibdó-Medellín. En este momento hay normalidad”, indicó.

Así ocurrió la retención de los pasajeros en la vía Quibdó-Carmen de Atrato

De acuerdo con la información suministrada por el Ejército Nacional, en la mañana del 14 de julio integrantes del ELN interceptaron dos buses de servicio público que transitaban por la vía entre Quibdó y Carmen de Atrato.

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Según el reporte oficial, los integrantes del grupo armado obligaron a los conductores a atravesar los vehículos sobre la carretera, bloqueando el corredor vial. Las autoridades señalaron que las personas que viajaban en los automotores permanecieron retenidas mientras se desarrollaban los hechos.

El Ejército indicó que, tras conocer la situación, unidades del Grupo Liviano de Caballería N.° 9 y del Batallón de Infantería N.° 12 Primero de Línea iniciaron una operación para recuperar el control del sector, con apoyo de la División de Aviación Asalto Aéreo y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La operación dejó dos soldados muertos y cinco heridos

Durante el desarrollo del operativo, según el Ejército, integrantes del ELN activaron artefactos explosivos y atacaron a las tropas que avanzaban hacia el lugar.

Como consecuencia de esa acción, murieron los soldados profesionales Elibert Ducuara Mosquera y Jean Carlos Vallejo Vargas, integrantes del Grupo Liviano de Caballería N.° 9, mientras que cinco militares resultaron heridos y fueron evacuados para recibir atención médica.

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Los soldados profesionales Elibert Ducuara Mosquera y Jean Carlos Vallejo Vargas murieron durante la operación militar para rescatar a las personas retenidas en Chocó. - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

Posteriormente, las autoridades confirmaron que las 45 personas fueron trasladadas en helicópteros hasta la XV Brigada del Ejército en Quibdó, donde recibieron acompañamiento institucional.

En un mensaje publicado en redes sociales, el Ejército informó que el operativo permitió rescatar de las personas y expresó sus condolencias por la muerte de los dos uniformados.

“Tras una operación militar planeada detalladamente y con un respeto absoluto por los derechos humanos, fueron rescatadas las 45 personas, entre ellas 4 menores de edad, que permanecían retenidas por el ELN en el departamento del Chocó. Aunque esta misión deja el profundo dolor por el sacrificio de dos soldados, el Ejército mantiene su compromiso de continuar desarrollando operaciones para restablecer las condiciones de seguridad en el departamento”, señaló la institución.

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Las autoridades militares atribuyeron estos hechos al Bloque Occidental del ELN, específicamente al frente Manuel Hernández, conocido como “El Boche”, estructura que, según la información oficial, sería responsable de la retención de los pasajeros, el bloqueo de la vía y el ataque contra las tropas que atendieron la emergencia.