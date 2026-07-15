Santa Fe despertó en el mercado de fichajes y anunció el primer refuerzo para la Copa Sudamericana

Santa Fe ha trabajado en la pretemporada sin caras nuevas y con buena parte de la base del primer semestre - crédito Santa Fe

Independiente Santa Fe terminó el primer semestre de 2026 con una sonrisa porque alcanzó las semifinales de la Liga BetPlay y aseguró cupo a la Copa Sudamericana, luego de ser eliminado en fase de grupos de la Libertadores, además de que arrancará la fase 1B de la Copa Colombia.

Sin embargo, los cardenales no habían anunciado refuerzos en buena parte de la pretemporada, el técnico Pablo Repetto entrenó con la base que manejó a lo largo de la temporada y espera que le vuelva a brindar alegrías, hasta que por fin llegó el primer fichaje para la defensa.

De esta manera, el equipo empezó a armarse de cara a los playoffs de la Copa Sudamericana, en la que enfrentará a Caracas de Venezuela y, en caso de pasar a los octavos de final, se verá con nada menos que River Plate, conjunto contra el que no juega desde la fatídica noche del 19 de mayo 2021 en fase de grupos de Libertadores.

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El primer refuerzo de Santa Fe

Mientras escuadras como Millonarios anunciaron tres caras nuevas y Atlético Nacional dio un timonazo y presentó a su técnico, que es Lucas González, los albirrojos no se movían en el mercado de fichajes, la hinchada empezó a impacientarse y en especial porque el primer duelo de Copa Sudamericana es el 23 de julio.

En la noche del 14 de julio, Santa Fe anunció la llegada de Kevin Balanta, defensor central de 29 años que viene de Santos Laguna de México, pasó buena parte de su vida en el exterior y regresa al fútbol colombiano después de seis años, pues previamente pasó por Deportivo Cali.

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Así fue presentado Kevin Balanta en Santa Fe para el segundo semestre de 2026 - crédito Santa Fe

“¡Kevin Balanta se une a la defensa de El Primer Campeón para la temporada 2026-II! El jugador llega procedente del Club Santos Laguna de México. ¡Bienvenido al León”, fueron las palabras del conjunto cardenal en sus redes sociales, con la imagen del jugador y la camiseta roja.

El defensor viene de disputar 13 partidos en la Liga MX, 12 en condición de titular y pasó por otras escuadras en México como Xolos de Tijuana y Gallos Blancos de Querétaro, además de Defensa y Justicia de Argentina, y debutó en el Cali en 2015, fue campeón del Torneo Apertura de ese año y tuvo un segundo ciclo en 2020.

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Kevin Balanta hizo casi toda su carrera en México y solo jugó en Colombia con el Deportivo Cali - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Por lo pronto, Santa Fe espera que se cierren más refuerzos para el segundo semestre, en especial porque se fueron el volante Yeicar Perlaza, los extremos Edwin Mosquera y Jersson González, este último estuvo a préstamo en el Deportes Tolima y ahora fue cedido al Orenburgo de Rusia.

Con miras a la Sudamericana

La eliminación en la Copa Libertadores fue un golpe duro para los rojos porque se dio en la fase de grupos, con dos triunfos en seis juegos, pero le alcanzó para ubicarse tercero y caer en los playoffs de la Copa Sudamericana, un premio de consolación para continuar en torneo internacional.

Santa Fe se verá con Caracas el 23 y 30 de julio, el primer juego será en el estadio El Campín y luego visitará al rival en el estadio Olímpico de la Universidad Central, donde el objetivo es validar su favoritismo para los aficionados y obtener el tiquete a los octavos de final.

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Santa Fe espera hacer una buena presentación en la Copa Sudamericana y arrancará contra Caracas en los playoffs a octavos - crédito Santa Fe

En esa ronda, los cardenales se volverían a ver con River Plate, en caso de superar a los venezolanos, y revivir el recuerdo del 19 de mayo de 2021, cuando se dio uno de los compromisos más virales en los últimos años por el contexto de la época y el marcador final.

Para empezar, River tenía 20 bajas por contagios de COVID-19, por eso debió colocar al volante Enzo Pérez como portero, y sin suplentes frente a un Santa Fe sin contratiempos, pero que perdió en el estadio Monumental por marcador de 2-1 y fue eliminado de la Copa Libertadores.

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