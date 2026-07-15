Colombia

Daniel Briceño renuncia al esquema de seguridad de la UNP y pide revisar quién recibe protección

El representante electo dijo que prefiere no tener escoltas de la entidad y propuso estudios de riesgo más rigurosos para políticos y líderes sociales

Guardar
Google icon
- crédito Daniel F. Briceño/Facebook
Daniel Briceño Representante a la Cámara - Centro Democrático | crédito Daniel F. Briceño/Facebook

El representante a la Cámara electo Daniel Briceño explicó por qué decidió rechazar la prestación de servicios de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, UNP, entidad a la que lanzó fuertes cuestionamientos por su funcionamiento y por presuntos hechos de corrupción.

Briceño, quien fue el congresista más votado del país, habló en el espacio “Sin Anestesia”, de La Luciérnaga en Caracol Radio, sobre las razones que lo llevaron a renunciar al esquema de seguridad. Según dijo, no confía en la entidad y considera que actualmente no ofrece garantías suficientes para quienes reciben protección.

La UNP no es una garantía de nada en estos momentos”, afirmó el representante electo durante la entrevista en Caracol Radio. Su declaración se produjo al explicar que prefiere no contar con un esquema asignado por una entidad sobre la cual mantiene reparos políticos y administrativos.

PUBLICIDAD

El congresista electo también cuestionó la presencia de firmantes de paz dentro de la Unidad Nacional de Protección. Según su postura, esa situación le genera desconfianza frente a las personas que podrían ser designadas como escoltas.

Daniel Briceño Representante a la Cámara - Centro Democrático | crédito Colprensa
Daniel Briceño Representante a la Cámara - Centro Democrático | crédito Colprensa

Es una entidad absolutamente corrupta, infiltrada por gente que salió de las Farc y usted no sabe si le están poniendo a esas personas como escolta”, sostuvo Briceño. Sus afirmaciones corresponden a su posición personal y no fueron presentadas en la entrevista como una conclusión judicial contra la entidad.

Briceño dice que prefiere estar sin esquema

El representante electo resumió su decisión con una frase directa: “Yo prefiero estar solo que mal acompañado”. Con esto justificó su renuncia al servicio de protección y dejó claro que no quiere depender de la UNP mientras mantenga las dudas que expuso públicamente.

PUBLICIDAD

Briceño señaló que su decisión no significa que el Estado no deba entregar esquemas de seguridad. Por el contrario, afirmó que el problema es la forma en que se asignan y la necesidad de que lleguen realmente a quienes enfrentan amenazas graves.

“El problema de Colombia es que no es que no se tengan que dar esquemas de seguridad, es que tienen que estar realmente para la gente que los necesita”, dijo el congresista electo.

En una oficina de la UNP en Colombia, personas revisan documentos y computadores. Detrás, a través de la ventana, se observa a escoltas y un vehículo blindado oscuro.
Funcionarios de la Unidad Nacional de Protección en Colombia revisan expedientes judiciales y tutelas en computadores, mientras escoltas y un vehículo blindado permanecen estacionados en el exterior, reflejando el ambiente institucional de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su intervención, Briceño puso como ejemplo la situación de líderes sociales asesinados en el país. Según él, cuando ocurren estos crímenes, muchas veces lo único que las víctimas tenían como medida de protección era “un botón de pánico, un celular y un chaleco antibalas de la UNP”.

Con esa crítica, el representante electo apuntó a una discusión más amplia: si los recursos de protección están llegando a las personas con mayor nivel de riesgo o si se están concentrando en funcionarios y políticos que no necesariamente enfrentan amenazas extraordinarias.

Propone estudios de riesgo más estrictos

Briceño aseguró que ha realizado estudios sobre su propia seguridad y que el resultado fue un riesgo “ordinario”. A partir de ese caso, cuestionó que otros funcionarios puedan recibir esquemas más amplios sin una evaluación suficientemente rigurosa.

UNP - Esquemas de seguridad
UNP - Esquemas de seguridad | crédito Visuales IA

El congresista electo mencionó el caso del Concejo de Bogotá para criticar lo que considera un uso desmedido de estos beneficios. Según dijo, cuando una corporación pide protección para todos sus integrantes y entrega recursos por adelantado, el resultado termina favoreciendo la clasificación de riesgo extraordinario.

“El Concejo le dice a la UNP: ‘Necesito proteger 45 concejales, ¿cuánto cuesta?’. Le dicen: ‘10 mil millones al año’. Y el Concejo pone la plata por adelantado, pues todos van a salir con riesgo extraordinario”, afirmó.

Su propuesta es que se realicen estudios de riesgo “de verdad”, capaces de evaluar con mayor precisión la situación de políticos, líderes sociales y demás personas sujetas a protección.

Briceño insiste en que la seguridad debe asignarse con criterios técnicos y no como un privilegio automático. Para él, el país necesita revisar el funcionamiento de la UNP, garantizar que los esquemas lleguen a quienes realmente los requieren y evitar que los recursos se distribuyan sin una medición clara del peligro.

Temas Relacionados

Daniel BriceñoUnidad Nacional de Protecciónesquemas de seguridadlíderes socialesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobernadora del Chocó pidió que “no haya bebés víctimas de la violencia” tras el rescate de los 45 secuestrados por el ELN

Entre las personas liberadas había cuatro menores de edad. La gobernadora confirmó que los afectados ya regresaron a sus municipios de destino y reiteró el llamado a proteger a la población civil en medio del conflicto armado

Gobernadora del Chocó pidió que “no haya bebés víctimas de la violencia” tras el rescate de los 45 secuestrados por el ELN

Conoce el clima de este día en Medellín

El clima en Medellín cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Conoce el clima de este día en Medellín

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Bogotá

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Bogotá

Clima en Cartagena de Indias: cuál será la temperatura máxima y mínima este 15 de julio

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Clima en Cartagena de Indias: cuál será la temperatura máxima y mínima este 15 de julio

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Cali este 15 de julio

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Cali este 15 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Claudia Palacios reveló que su mamá fue violentada en su casa y, aún “golpeada”, decidió escapar: “Había un papá maltratador”

Claudia Palacios reveló que su mamá fue violentada en su casa y, aún “golpeada”, decidió escapar: “Había un papá maltratador”

‘MasterChef Celebrity Colombia’ ya tiene fecha de estreno para su octava temporada: todo lo que debe saber

Le llueven críticas a Luisa Fernanda W tras aparecer cantando en redes sociales: “Borre eso”

Yeison Jiménez y Blessd, los más escuchados en Colombia durante el segundo trimestre de 2026

Karina García y Kris R respondieron inquietudes relacionadas con su bebé: revelaron si mostrarán su rostro en redes sociales

Deportes

Partidos del Mundial 2026, hoy miércoles 15 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo la semifinal Inglaterra vs. Argentina

Partidos del Mundial 2026, hoy miércoles 15 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo la semifinal Inglaterra vs. Argentina

En video: polémica entre hinchas por la sede del Inter de Bogotá: algunos la calificaron como superior a la de Millonarios y Santa Fe

Jhomier Guerrero se pronunció tras su salida de Junior y su camino para llegar a uno de los equipos de Bogotá: “No ha sido fácil”

Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

Santa Fe despertó en el mercado de fichajes y anunció el primer refuerzo para la Copa Sudamericana