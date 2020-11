Impresionantes videos registraron la angustia e impotencia en medio del incendio en Riosucio, Chocó

Incendio en Riosucio, Chocó

El Chocó, en el Pacífico colombiano, sigue siendo víctima de las malas noticias: primero el agua y luego el fuego. Producto de la temporada invernal, el departamento suma cerca de 35.000 damnificados y, hoy, producto de un incendio que comenzó la noche del 28 de noviembre y se propagó durante la madrugada del 29, ya van 50 familias que han perdido sus casas, luego de que quedaran incineradas.

La información fue confirmada por el alcalde del municipio de Riosucio, víctima de la conflagración, Conrad Valoyes Mendoza, quien hizo un llamado de emergencia al Gobierno Nacional debido a la gravedad de la situación y solicitó el apoyo de un helicóptero para lograr apaciguar las llamas.

Grave incendio en Chocó dejó un muerto, decenas de heridos y cientos de damnificados

“Tenemos una emergencia en la cabecera municipal de Riosucio, una gran conflagración. En este momento se han incinerado 25 viviendas (...). Quiero hacer un llamado al Gobierno Nacional para que nos ayuden, ¡por favor, se acaba mi pueblo! Que nos ayuden con helicópteros, porque tenemos varias bombas funcionando, pero no dan abasto”, fueron sus palabras, en la madrugada, en un video publicado en las redes sociales de la Gobernación del Chocó.

Horas más tarde, el alcalde Valoyes confirmó que ya no se trataba de 25 las viviendas afectadas, sino 50. Además, reportó el fallecimiento de dos ciudadanos y la desaparición de uno. Según él. no se había logrado el apoyo necesario por parte de Presidencia y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Comité de manejo adelanta Gobernación del Chocó, en Puesto de Mando Unificado donde se analiza emergencia (incendio) presentado en Riosucio, que deja parcialmente un aproximado de 50 viviendas afectadas (250 personas afectadas), dos fallecidos y un desaparecido”, escribió en su cuenta en Twitter.

Aunque se desconocen las causas del incendio en la cabecera municipal de Riosucio, en la que viven unas 1.000 personas, lo cierto es que desde las 11 p.m. sus pobladores han clamado ayuda. Al parecer, en el municipio no existen máquinas de bomberos, por lo que no se pudieron controlar las llamas.

La lideresa chocoana Yolanda Perea envió un mensaje

“Duele, porque me dicen que una joven murió conjuntamente con una niña en sus brazos, tratando de escapar de las llamas”, es una de las frases del conmovedor testimonio de la lideresa social del Pacífico, Yolanda Perea, en el que cuestiona la falta de atención al incendio presentado entre la noche del 28 de noviembre y la madrugada del 29, en el municipio de Riosucio, Chocó.

“Nunca llegaron los bomberos, porque no tenemos acueducto, por lo cual no tenemos bomberos. Cuando pasan estas cosas toca pedir ayuda a los municipios, a los departamentos cercanos”, explicó la lideresa.

Lo que más le duele, sin embargo, es que la falta de atención al incendio fue producto del abandono permanente de un pueblo que “ha sido golpeado por la violencia, por el despojo de las tierras, por el asesinato de nuestros padres y la violencia sexual que muchas tuvimos que vivir siendo niñas”. Según ella, ahora, cuando tratan de “sonreírle a la vida, pasan cosas como un incendio, en el que no se encuentra quién ayude a pagarlo”.

“Esto duele, duele muchísimo, porque no entiendo hasta cuando, nuestros pueblos negros, campesinos e indígenas vamos a seguir llevando el bulto, es duro porque hacemos de tripas corazón y sonreímos. Nos inventamos nuevas formas de vivir para que no nos vean como los pobrecitos, pero nada es suficiente, nada es suficiente, porque cuando no acaba con nosotros la violencia, lo acaba el hambre, el despojo de nuestras tierras...”, concluyó.