El Banquete del Millón se prepara para celebrar su versión número 60 en la virtualidad

Los fondos serán destinados a los microempresarios colombianos. Foto: Pixabay

Desde 1961 se celebra en Colombia el Banquete del Millón, un evento anual que busca reunir fondos para las personas más necesitadas del país. Este año, se realizará de forma virtual por los efectos de la pandemia y los fondos recolectados irán precisamente a los colombianos afectados por esta situación de salud mundial que ha acarreado una crisis sin precedentes.

El Canal Institucional, medio que transmitirá el evento, recordó la primera versión del Banquete del Millón se celebró el 25 de noviembre de 1961, en el hotel Tequendama de Bogotá:

“A partir de ese momento el fundador del Minuto de Dios, el padre Rafael García Herreros, invitó a los colombianos a congregarse alrededor de una mesa, para compartir una taza de caldo y un pedazo de pan en un acto simbólico de solidaridad con las personas de escasos recursos”, señaló el canal público.

Qué es el Banquete del Millón

El evento se trata de una cena donde los invitados pagan un valor o hacen la donación que deseen y a cambio reciben una humilde comida. Luego, el dinero recolectado se entrega a las causas que apoyan a los más necesitados del país.

El tradicional banquete se ha celebrado en más de 150 ocasiones, teniendo como sede a distintas ciudades del país. También ha viajado a Estados Unidos, donde personas residentes en New York, Los Ángeles, Miami se han reunido por una buena causa.

Entre los invitados al evento generalmente se encuentran expresidentes de la República, ministros, autoridades civiles y militares, diplomáticos y nuncios apostólicos, reinas de belleza, amas de casa, indios motilones y deportistas.

La versión 2020 del Banquete del Millón

Este año el banquete celebrará su versión número 60 con una edición virtual que se transmitirá el próximo jueves 26 de noviembre a las 7:00 pm desde la Casa de Nariño. En esta ocasión, las donaciones serán destinadas a cerca de 40.000 microempresarios, a fin de ayudarles con su reactivación económica gradual.

“Este sector, por las medidas del aislamiento obligatorio por la pandemia de la covid-19, sufrió profundas afectaciones económicas con la disminución de sus ventas, por no tener una red de domicilios, no realizar ventas online o no contar con canales de promoción virtual”, informó el Canal Institucional sobre la causa que promueve el Banquete este año.

Estos fondos recaudados por el Minuto de Dios brindarán a los propietarios de los micronegocios un apoyo para que puedan implementar protocolos de bioseguridad, formalizar su negocio y mejorar sus habilidades financieras. Además, recibirán asesorías grupales e individuales, servicios de microcrédito, educación financiera y marketing digital.

El Canal Institucional dio a conocer que los organizadores del Banquete del Millón aseguraron que, “realizar esta versión de manera virtual abre oportunidades de participación para que familias, amigos y empresas se puedan unir fácilmente al evento con su aporte de manera remota, como gesto solidario, manteniendo el autocuidado y los protocolos de bioseguridad”.

El evento también se realizará de manera simultánea en distintas ciudades del país y contará con el apoyo de las autoridades locales de cada región. La transmisión podrá ser seguida en internet a través de la página web del Banquete del Millón y en televisión a través de la señal del Canal Institucional, a partir de las 7:00 p.m. del próximo jueves 26 de noviembre.

