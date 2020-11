Así iniciaron los cuartos de final de la Liga BetPlay 2020

Cuartos de final - Liga BetPlay Dimayor / (Twitter: @Dimayor).

La recta final del fútbol profesional colombiano para conocer al campeón de la edición 2020 de la Liga BetPlay Dimayor ya tuvo arranque. En la jornada del sábado 21 de noviembre se enfrentaron Equidad Vs. Deportivo Cali y América de Cali Vs Atlético Nacional.

Ambos partidos contaron con la tecnología de videoasistencia arbitral (VAR), decisivo en el duelo entre escarlatas y verdolagas en el Estadio Pascual Guerrero.

Al Cali se le escapó la victoria sobre el final en Bogotá

Deportivo Cali visitó a Equidad en el Estadio Metropolitano de Techo, dominó 88 minutos y sobre el final Equidad lo empató de pelota parada / (Twitter: @Dimayor).

En el duelo de verdes hubo paridad entre aseguradores y azucareros. El partido disputado en el estadio Metropolitano de Techo mostró una superioridad de Deportivo Cali desde el inicio del compromiso. Simplemente dos minutos de juego le bastaron a Cali para ponerse arriba en el marcador de la llave. Fue Jhon Vásquez quien puso el 0-1 a favor del cuadro azucarero.

Desde ese momento hasta el minuto 89 del compromiso el Cali mantuvo su dominio y aunque hubo oportunidades para ambas escuadras, el favoritismo reposaba en el equipo vallecaucano. Sin embargo, con una brillante actuación del uruguayo Matías Mier, Equidad logró sobreponerse al marcador desde un tiro de esquina y dejar el compromiso empatado asistiendo a Joan Castro, defensor central que sentenció el 1-1 final faltando poco para acabar tras un error caleño en la marca.

Aunque hubo varios remates de media distancia y acercamientos que rodearon la portería aseguradora, el palo y las intervenciones del portero evitaron más anotaciones por parte de Angulo y Palavecino.

Alexis García, entrenador de Equidad, reconoció el talento de los jugadores caleños y mostró su balance del partido en el que los aseguradores tuvieron el 63% de posesión. “Yo creo que fue un partido muy parejo en la primera parte. Cali tiene muy buenos jugadores, se encontró en un error nuestro un gol muy temprano que condicionó totalmente el juego, lo acomodó a ellos y nos estresó a nosotros. Pero creo que después Equidad en la generalidad del partido fue el dominador del juego, fue el equipo que puso las condiciones, que merecía hace rato haber empatado”, dijo García en declaraciones posteriores de rueda de prensa.

Por su parte, el entrenador de Deportivo Cali, Alfredo Arias, se mostró conforme con el rendimiento del Cali pese a que se les escapó la victoria acabando. “Hay cosas que no se pueden analizar. Cuando un equipo crea chances claras, que van a los palos, y no recibe tantas claras del rival es porque mereció ganar. Estoy contento con lo que hizo el equipo porque se hizo un esfuerzo muy grande”, dijo el técnico uruguayo en rueda de prensa.

Jefferson Duque, jugador clave en la victoria de Nacional sobre América

Jefferson Duque, figura en el partido entre América de Cali y Atlético Nacional / (Twitter: @Dimayor).

La puesta en marcha de este partido estuvo en vilo hasta horas de la tarde del 20 de noviembre, debido a una demanda de Patriotas en donde solicitaban los tres puntos por una inscripción indebida del América de Cali. Sin embargo, la demanda no prosperó y el fallo de la Comisión Disciplinaria salió a favor de los ‘escarlatas’.

En el desarrollo del partido Adrián Ramos tuvo varias opciones claras para definir cuando el marcador estaba 0-0. Posteriormente una imprudencia presentada al minuto 26 del partido puso en ventaja a Nacional, cuando el árbitro del compromiso Edilson Ariza decidió revisar el VAR para expulsar a Rodrigo Ureña, jugador chileno del cuadro escarlata.

En una llegada de América sobre el minuto 35, los diablos rojos lograron poner la ventaja a su favor. El árbitro tuvo que recurrir nuevamente al VAR para revisar una falta dentro del área que acabó en penalti para los locales. En remate cruzado Ramos sentenció con gol el 1-0 desde los doce pasos al minuto 38.

En menos de 10 minutos, una jugada maquinada por Jefferson Duque dentro del área americana, acabó en pena máxima para el conjunto verdolaga. El mismo Duque definió con pausa y un pequeño salto desde los doce pasos, dejando descolocado al portero venezolano Joel Graterol y empatando 1-1 la serie.

Así como sucedió en Bogotá en el compromiso entre Equidad y Cali, faltando pocos minutos para dar el pitazo final del compromiso, una anotación de cabeza le permitió romper el empate a Atlético Nacional en el Pascual Guerrero, fue ‘La Fiera’, Jefferson Duque, quien puso el 1-2 final luego de una pelota cruzada de Vladimir Hernández.

Duque, figura del partido, declaró que de a poco el equipo verdolaga va recuperando el nivel que fue perdiendo. “Creo que fuimos un equipo muy comprometido, que fecha tras fecha nos vamos encontrando con ese juego que queremos. Al inicio nos costó un poco, pero siempre es importante poder aportar. Sabíamos que era un clásico y teníamos que ganarlo sí o sí”, dijo el goleador verdolaga.

Así mismo, el director técnico de América, Juan Cruz Real, criticó el arbitraje de la llave de cuartos de final en Cali. “Tuvimos llegadas, dominamos al rival y después al minuto 27 pasa algo que yo la verdad como entrenador no lo puedo entender. O sea yo estaba un poco sorprendido porque el mismo árbitro que nos dirigió hace siete días nos vuelve a dirigir hoy y en ese momento también nos expulsó a un jugador. No me gusta hablar de los árbitros pero lo tengo que hacer porque yo creo que los jugadores míos estaban muy bien, y hubo una jugada que no es para expulsión”, dijo el argentino en rueda de prensa ante Win Sports.

