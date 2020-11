La durísima carta de los hinchas Millonarios a Serpa y Camacho, principales directivos del equipo, para que “den la cara”

Foto de archivo. Hinchas de Millonarios celebran el título del campeonato clausura de la Liga colombiana después de la definición con Independiente Medellín en el estadio El Campín de Bogotá, Colombia,16 de diciembre, 2012. REUTERS/John Vizcaino

Millonarios no tuvo un buen 2020, en un mes, el equipo bogotano quedó eliminado de todas las competiciones en las que estaba, Liga Betplay, Copa BetPlay y Copa Sudamericana . Los dos últimos desde la tanda de tiros penaltis. Pesé a que su remate de temporada, futbolísticamente hablando no fue malo, esto para los hinchas no es suficiente, pues exigen títulos.

Por medio de un comunicado, firmado a nombre de los ‘Hinchas azules’, expresaron su malestar con Gustavo Serpa, máximo accionista y representante del grupo Amber Capital, dueño del club, y con Enrique Camacho, presidente de Millonarios. En la carta se alega que luego de haber sido eliminado el equipo de las competencias, ninguno ha “dado la cara” para que la hinchada sepa que viene para el club.

La carta con fecha del 20 de noviembre, también critica que en medio de la suspensión del campeonato por el COVID-19, Gustavo Serpa habló reiteradamente sobre manejos al interior de la Dimayor y criticó a los llamados ‘clubes pequeños’, y ahora se ha “olvidado” de la hinchada de Millonarios.

El acto reciente que más indignación generó en los seguidores de Millonarios, según la carta, son las declaraciones de Enrique Camacho al portal argentino Doble Amarilla. Allí se refería al interés de la Federación Colombiana de Fútbol en Migue Ángel Russo y los problemas internos en la selección Colombia . El comunicado de los hinchas del equipo ‘embajador’ calificó esto como “una cachetada a quienes seguimos y sufrimos por Millonarios (…) que hable de algo que no le atañe y no de nuestras dudas y preocupaciones, solo demuestra desinterés y desprecio hacia lo que significa Millonarios para sus hinchas”.

La carta termina pidiéndoles a los ya nombrados, que, si no están en la capacidad de respaldar a sus jugadores, al cuerpo técnico y responderle las dudas a la hinchada, “renuncien” . Además, nombran al arquero Cristian Bonilla quien rescindió su contrato recientemente y de quien aseguran los hinchas firmantes “odia a Millonarios”.

La hinchada de Millonarios exige respuestas a sus directivos tras quedar eliminados en todos los torneos.

Esta carta fue ampliamente compartida en las redes sociales por los hinchas bajo el #SerpaYCamachoPonganLaCara, el cual fue tendencia número 1 en Twitter. Millonarios jugará en el resto del año la ‘liguilla de eliminados’. Competencia que dará la oportunidad a los clubes que no clasificaron entre los ocho mejores del torneo, de luchar por un cupo a la Copa Sudamericana.

Le puede interesar:

Fechas, horarios y cómo ver los partidos: así se jugarán los cuartos de final de la Liga BetPlay en Colombia

Jhon Duque, la figura de Millonarios que será nuevo jugador del Atlético San Luis de México