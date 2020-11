Con páginas colapsadas y filas virtuales de hasta 50 mil personas: así avanza el Día sin IVA en Colombia

Día sin IVA / Twitter

En esta ocasión a los madrugadores, que esperaban aprovechar el último Día sin IVA apenas iniciara, la suerte no les sonrió. Desde la medianoche, cuando se le daba la bienvenida a un nuevo Día sin IVA que motiva a los colombianos a reactivar la economía, especialmente con compras virtuales, se presentaron problemas.

Algunos comercios virtuales no estaban listos apenas inició la nueva jornada y los que sí, colapsaron ante la cantidad de gente que, desde el inicio del día, ya estaba realizando compras. En cuanto el calendario cambió, miles de colombianos que madrugaron, o pasaron de largo, ingresaron a las páginas de los almacenes de cadena donde esperaban aprovechar el descuento, sin embargo, se encontraron con el anuncio “¡Nos estamos preparando!”, especialmente en la página de Alkosto, aseguraron varios usuarios en redes sociales.

Esta usuaria, por ejemplo, intentó ingresar a las 12:20 a.m. y se encontró con que Alkosto solo habilitaría la tienda a las 2:00 a.m.:

Tampoco faltan quienes aprovechan las quejas para realizar memes en Twitter, aprovechando que Alkosto, Falabella, y Éxito ya son tendencia en esa red social:

#diasiniva Yo intentándo entrar a las paginas en día sin iva, y todas caídas y en mantenimiento en especial alkosto. pic.twitter.com/k6uquaI0At — Carolina Lopez (@Carolpz0) November 21, 2020

Tiempo después las páginas empezaron a habilitarse, y fue entonces cuando los ciudadanos empezaron a subir capturas de cómo estaban las filas virtuales que alcanzaron, en un primer momento, más de 50 mil usuarios:

En serio se debe pasar por esta ironía y humillación tan grande y trasnochandose para que le reciban a uno su dinero?? Mas de 1 hora en este estado... Les quedó grande montar una infraestructura tecnológica decente después de 3 #diasiniva @Alkosto @ktronixcolombia #alkomprar ... pic.twitter.com/CQDFiEsaSC — Tecnoguía (@tecnoguia_col) November 21, 2020

Otros usuarios denunciaban el tiempo que, según el comercio electrónico, debían esperar para poder realizar su compra:

Lea más: Arrancó el día sin IVA: qué comprar y qué no durante la jornada

Otros usuarios también se quejaron porque tras esperar que las páginas empezaran a funcionar, les avisaron que, ante el alto flujo de personas que querían ingresar a los comercios virtuales a realizar sus compras, especialmente de elementos tecnológicos, no los podían atender en ese momento:

#diasiniva estaba en mantenimiento la página del @almacenesexito hace 2 minutos y ahora que alto tráfico DESCARADOS!!!! pic.twitter.com/7ibT97rpnL — MONIK (@MONIKM31) November 21, 2020

Por otro lado, también hay quienes están denunciando que hay productos que siguen con el impuesto, pese que no deberían:

Que alguien me explique cuál es el beneficio comprar el día de hoy en @Falabella_co, se evidencia que efectivamente los art no tienen iva, pero obligan a que las compras sean con domicilios y el transporte es altísimo y por lo general en otras ocasiones lo envían gratis pic.twitter.com/gVUgbwX3OW — Dago DI (@dagodiazp) November 21, 2020

#diasiniva es una gran estafa, creada para engañar incautos. Revisando mismo producto, en un mismo almacén día normal y día sin iva.. Y adivinen,... Vale lo mismo pic.twitter.com/s6dv6AEZKa — Nancy Gomez (@sasy_gomez) November 21, 2020

Si van a comprar algo en el #DíaSinIVA NO lo hagan en @almacenesexito le subieron a los productos previo día descuento para quedarse con lo que debería ser un beneficio para el consumidor final | #Descarados @sicsuper — Fabian Guzmán Pardo (@FabianGPardo) November 21, 2020

Aún no hay reportes de las compras presenciales. Sin embargo, recuerde que la recomendación de las autoridades es realizar sus compras de manera virtual, pues la idea es reactivar la economía sin arriesgarse al contagio por coronavirus.

Lea más: Comerciantes esperan incrementar en un 70% sus ventas durante el día sin IVA

Esta es la razón por la que la compra de elementos electrónicos no se realiza de manera presencial, pues son los productos que más compran los colombianos en estas fechas. Los ciudadanos también denuncian que si las autoridades recomiendan las compras virtuales deberían garantizar no solo seguridad, sino eficacia y un buen funcionamiento que no haga esperar horas a los interesados en comprar.

Por otro lado, recuerde algunas recomendaciones para evitar ser víctima de ciberdelitos en esta fecha:

1. Asegúrese de que entra a páginas web oficiales de los comercios. Si se puede, corrobore que dicha página tenga un soporte en tiendas físicas, para asegurarse de que reciba su producto, en caso de que el sitio web genere dudas.

2. Utilice una red inalámbrica segura para evitar la clonación de su información por medio de conexión compartida. En el mejor de los casos, las compras online se deben hacer con la conexión de su casa, y evitar redes en hoteles, restaurantes, aeropuertos y centros comerciales.

3. Entregue los datos personales necesarios. En páginas web de dudosa reputación, nunca le pedirán datos familiares o personales, aparte de su método de pago. Además, asegúrese de no revelar datos financieros por medio de llamadas telefónicas, como el número al reverso de su tarjeta.

4. Evite los enlaces de correos o anuncios, ya que estos pueden llevar a un sitio fraudulento en el que se verá realizando una transacción a posibles criminales informáticos.

5. Revise los movimientos de su tarjeta de crédito o débito. De esta manera, puede darse cuenta de movimientos sospechosos de manera oportuna. En caso de tener indicio de posible robo o fraude, comuníquese con su entidad bancaria.

6. Refuerce sus contraseñas. Por medio de claves seguras, tanto en los comercios como en su entidad bancaria, puede asegurarse de que no se suplante su cuenta desde adentro. De esa misma manera, cámbielas periódicamente y tenga múltiples contraseñas para sus distintas cuentas.

7. Asegúrese que el comercio ofrezca métodos de pago conocidos. En Colombia, PayU, PayPal, PSE, RappiPay y MercadoPago son algunas de las metodologías más utilizadas por los comercios nacionales. Si permiten estos intermediarios, existe un mayor indicio de una compra limpia en la que ambas partes se beneficien.