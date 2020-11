Millonarios perdió contra Alianza Petrolera y quedó eliminado de todas las competencias en el 2020

BARRANCABERMEJA- COLOMBIA, 19-11-2020:Alianza Petrolera y Millonarios en partido por los octavos de final de la Copa Betplay DIMAYOR jugado en el estadio Daniel Villa Zapata de la ciudad de Barrancabermeja. / Alianza Petrolera and Millonarios in the round 16 of the DIMAYOR Betplay Cup played at Daniel Villa Zapata stadium in the city of Barrancabermeja. Photo: VizzorImage / Jose David Martinez/ Contribudor

Luego de la goleada 6-1 que le propinó Millonarios a Alianza Petrolera en el estadio ‘El Campín’, en la última fecha de la Liga BetPlay, ambos equipos se volvieron a enfrentar en la Copa Colombia, en el estadio Daniel Villa Zapata, con resultado a favor del equipo ‘petrolero’. Los dirigidos por Cesar Torres igualaron 2-2 en los 90 minutos y, posteriormente, avanzaron a los cuartos de final, tras imponerse en la tanda de penaltis.

El primer gol del partido lo marcó Diego Cuadros, a los seis minutos, luego de un fuerte remate desde fuera del área ,que le fue inatajable a ‘Juanito’ Moreno. Sería hasta el minuto 30 cuando Millonarios lograría igualar el marcador. Andrés Felipe Román se asoció con Emerson Rodríguez que habilitó al lateral derecho para quedar de cara al arco y anotar.

En el segundo tiempo, Millonarios asumiría el rol de favorito y por medio de los pasos largos se iría adelante en el marcador. Elvis Perlaza desde el campo ‘embajador’ cedió el balón a Ayron del Valle, en territorio rival, que controló e inteligentemente asistió a Cristian Arango, que llegaba de cara al arco, para rematar con potencia y mandar la pelota al fondo de la red por el palo de la mano izquierda de Ricardo Jerez.

A los 63 minutos llegaría el empate de Alianza Petrolera, tras un polémico penalti pitado por el árbitro central. Cesar Arias recibe un sutil empujón de Stiven Vega por la espalda y el atacante exagera su caída provocando la falta decretada por el juez. El mismo Arias se encargaría del cobro, engañando a Juan Moreno.

Luego en los penaltis, por el equipo de Barrancabermeja anotaron Yhormar Hurtado, Juan Portilla, Cesar Hinestroza y Julián Zea . Freddy Flórez, que cobró de primero, desperdició su cobro. En Millonarios anotaron Juan Camilo Salazar, Ricardo Márquez y Matias de los Santos . Los que erraron fueron, primero, Cristian Arango y por último Eliser Quiñones.

Alianza se medirá en los cuartos de final a Deportes Quindío, que también sorprendió eliminando al Deportivo Cali. Las otras llaves están conformadas por Deportes Tolima Vs Atlético Nacional e Independiente Medellín Vs Junior . Resta por conocer el rival de América de Cali que saldrá del ganador del partido entre Deportivo Pasto Vs Real San Andrés. Este partido inicialmente estaba programado para el 19 de noviembre, pero debido al huracán Iota que afectó a la isla se reprogramó para el día 25 de noviembre.

Los partidos de cuartos de final se jugarán a único partido a partir del 10 de enero del 2021. Los locales serán los equipos con mejor puntaje en las fases anteriores de la competencia. La Copa BetPlay otorga un cupo para la Copa Sudamericana del 2022.

