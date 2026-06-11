Colombia

La comunidad de Villa del Rosario, Norte de Santander, intentó linchar a un hombre que lanzó a una mascota desde un quinto piso

Al parecer, el sujeto estaba bajo el efecto de sustancias alucinógenas cuando arrojó al perro desde esa altura

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La muerte de una perrita llamada Paca, lanzada desde un quinto piso en Villa del Rosario, desató la furia de la comunidad y obligó a la Policía Metropolitana a intervenir para proteger al presunto responsable, quien ya se encuentra bajo custodia de las autoridades - crédito Cúcuta online / Facebook

Un caso de maltrato animal ocurrido en el edificio Manhattan, del municipio de Villa del Rosario, en Norte de Santander, generó indignación entre los vecinos del lugar. Un hombre arrojó a una perra llamada Paca desde un quinto piso.

Tras el hecho, la comunidad intentó agredir al hombre. Ante la tensión, la Policía Metropolitana intervino para evitar un linchamiento, retiró al señalado del lugar y luego lo entregó a las autoridades competentes.

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El animal, de raza pincher, sufrió heridas graves por la caída y, a pesar de los intentos por salvarla, falleció horas después.

Según testigos, el hombre implicado habría actuado bajo el efecto de sustancias psicoactivas. La noticia se difundió rápidamente y generó una ola de rechazo en redes sociales, donde animalistas y ciudadanos exigieron justicia y sanciones ejemplares.

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Organizaciones defensoras de los animales han advertido sobre el aumento de agresiones contra mascotas en Cúcuta y municipios cercanos. El episodio ha impulsado a la comunidad a reclamar que se aplique la legislación vigente para castigar este tipo de crueldad, mientras las autoridades continúan las investigaciones.

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