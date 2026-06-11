Daniel Quintero modificó el manual de funciones de la Supersalud: creó nueve cargos nuevos

Desde su llegada a la Superintendencia de Salud, Quintero ha impulsado cambios administrativos que han generado cuestionamientos desde distintos sectores políticos - crédito Juan David Duque/Reueters

A menos de dos meses de haber llegado a la Superintendencia Nacional de Salud, Daniel Quintero quedó en el centro de una nueva controversia tras modificar el manual de funciones de la entidad y crear nueve cargos en medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano.

La decisión quedó consignada en la Resolución 2026910010006625-6 del 9 de junio de 2026, mediante la cual la Superintendencia modificó y adicionó disposiciones del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. El documento define los requisitos académicos, la experiencia y las competencias necesarias para ocupar distintos cargos dentro de la entidad.

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La reforma flexibilizó los requisitos para cuatro cargos de asesor adscritos al despacho del superintendente y, al mismo tiempo, incorporó nueve nuevos puestos a la estructura administrativa de la entidad.

El cambio se produce en momentos en que el sistema de salud enfrenta problemas de financiación, crecientes deudas con clínicas y hospitales, dificultades en la entrega de medicamentos y cuestionamientos sobre la administración de las EPS intervenidas por el Gobierno.

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El representante Andrés Forero cuestionó la flexibilización de requisitos y la creación de nuevos cargos en la Superintendencia de Salud.- crédito Andrés Forero/X

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la modificación de los perfiles correspondientes a los cargos de asesor identificados con los códigos 0039, 0040, 0041 y 0043.

Con el ajuste, quienes aspiren a esas posiciones podrán acreditar formación profesional en cualquier Núcleo Básico del Conocimiento reconocido por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), ampliando significativamente el universo de profesionales que pueden acceder a esos empleos.

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La decisión despertó cuestionamientos desde distintos sectores políticos. El representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, criticó tanto la flexibilización de los requisitos como la creación de nuevos cargos dentro de la entidad.

“¿A qué cuotas quiere meter?”, cuestionó el congresista al referirse a las modificaciones realizadas por la Superintendencia.

Los cambios coinciden con la llegada de aliados políticos de Quintero

La polémica se intensificó porque la reforma al manual de funciones coincidió con la llegada de varios exfuncionarios y colaboradores cercanos a Quintero a cargos de alto nivel dentro de la Superintendencia Nacional de Salud.

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Uno de los casos más mencionados es el de Sergio Andrés López Muñoz, arquitecto y exdirector de Planeación de Medellín durante la administración de Quintero.

La reforma al manual de funciones amplió los requisitos académicos para cuatro asesores del despacho y creó nueve nuevos cargos dentro de la Superintendencia de Salud - crédito Andrés Forero/X

Según reveló El País, la modificación de los requisitos académicos permitió la inclusión de perfiles como el suyo para ocupar cargos de asesor en la entidad.

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López está imputado por la Fiscalía por el delito de interés indebido en la celebración de contratos dentro del caso Aguas Vivas, proceso judicial que también involucra al hoy superintendente por actuaciones ocurridas durante su paso por la Alcaldía de Medellín.

Frente a las críticas, Quintero defendió la modificación argumentando que la Superintendencia requiere fortalecer su capacidad de vigilancia sobre la infraestructura hospitalaria y los requisitos de habilitación de los centros de salud.

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“En la Superintendencia hay 28 asesores, ninguno con experiencia en infraestructura. Una de las misiones de la superintendencia es hacer control sobre las infraestructuras de los centros hospitalarios, que son además requisitos de habilitación. Ese campo estaba desatendido”, afirmó al diario El País.

A la lista de nombramientos se suman otros integrantes de su círculo político. Entre ellos figura Juan David Duque, exsecretario privado de Quintero en Medellín, quien asumiría funciones relacionadas con la atención al usuario.

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También aparece Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de Medellín y gerente de la campaña presidencial que impulsó Quintero, quien llegará a la Secretaría General de la entidad.

La Superintendencia Nacional de Salud supervisa actualmente varias EPS intervenidas por el Gobierno que agrupan a más de 22 millones de afiliados - crédito Supersalud e imagen ilustrativa Infobae

Las críticas se han centrado en la falta de experiencia específica de varios de los designados en el sector salud, así como en los cuestionamientos e investigaciones que algunos enfrentan por actuaciones ocurridas durante la administración municipal de Medellín.

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Además, la Superintendencia incorporó a Johnatan Villada y Eli Shnaider, dos dirigentes cercanos al proyecto político de Quintero. Villada ocupó diferentes cargos durante la Alcaldía de Medellín, mientras que Shnaider fue director del partido político impulsado por el actual superintendente.

Forero cuestionó particularmente el nombramiento de Villada y aseguró que no contaría con la experiencia requerida para asumir responsabilidades relacionadas con el aseguramiento en salud.