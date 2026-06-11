Colombia

Capturados en Quito dos colombianos requeridos por EE. UU.: tendrían nexos con red de narcotráfico del llamado ‘Pablo Escobar ecuatoriano’

Alias Familia y “Promesa” intentaron infiltrarse en procesos de desmovilización de las Farc a través del pago de “millonarias sumas de dinero para obtener beneficios ilegales”, señaló John Reimberg, ministro del Interior ecuatoriano

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Los dos colombianos tendrán que responder por su presunta relación con la red de envío de droga de Édison Washington Prado Álava, alias Gerald, más conocido como el 'Pablo Escobar' ecuatoriano - créditos @JohnReimberg/X | archivo AFP

Dos ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron detenidos como parte de un megaoperativo que llevó a cabo la Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con agencias internacionales.

Su aprehensión ocurrió en Quito y, de acuerdo con los detalles previos antes de que se ejecutara la operación denominada Gran Fénix 29, se precisó que los hoy capturados son requeridos por la justicia de Estados Unidos por su presunta participación en delitos de narcotráfico transnacional.

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Los agentes desarrollaron la acción el 9 de junio de 2026 en el sector de San Isidro del Inca, al norte de la capital ecuatoriana, como parte de los esfuerzos de cooperación internacional para combatir estructuras criminales dedicadas al tráfico internacional de sustancias ilícitas.

crédito @JohnReimberg/X
El ministro del Interior ecuatoriano John Reimberg compartió el reporte de la operación la noche del martes 9 de junio de 2026 a través de su cuenta de X - crédito @JohnReimberg/X

Por medio de una publicación desde su cuenta de X ese mismo día, el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, confirmó que “los dos colombianos fueron identificados como Nerlin Pineda Paredes, alias Familia, Objetivo de Alto Valor, y Alver Pineda Mosquera, alias Mono o ‘Promesa’, Individuo de Interés Penal Relevante”.

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Ambos, añadió el jefe de la misma cartera, “son señalados como piezas clave de una estructura de narcotráfico internacional vinculada a Édison Washington Prado Álava, alias Gerald”, más conocido como el “Pablo Escobar” ecuatoriano, y que en 2017 fue extraditado a Estados Unidos.

El procedimiento fue realizado por la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional, en cumplimiento de órdenes de localización y captura emitidas por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, tras solicitudes formales de autoridades estadounidenses, agregó el medio ecuatoriano El Diario.

La intervención contó con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y unidades especializadas de la policía ecuatoriana.

- crédito archivo AFP
Édison Washington Prado Álava, conocido como alias Gerald o el "Pablo Escobar" ecuatoriano, fue capturado en Colombia en abril de 2017 - crédito archivo AFP

Los presuntos nexos de los dos colombianos con la organización de ‘Gerald’, el ‘Pablo Escobar’ ecuatoriano

De acuerdo con la información oficial, los capturados serían actores relevantes dentro de una red de narcotráfico internacional que habría mantenido vínculos operativos con Édison Washington Prado Álava, conocido como alias Gerald, arrestado en Colombia en 2017.

Las investigaciones determinaron que, mientras “Gerald” controlaba rutas marítimas, embarcaciones y astilleros utilizados para el transporte de drogas, los dos colombianos capturados operaban en la producción, almacenamiento y abastecimiento de sustancias ilícitas en zonas estratégicas de Colombia.

Las autoridades identificaron que las actividades de la organización se concentraban especialmente en los departamentos de Nariño y Valle del Cauca, regiones consideradas corredores clave para el tráfico internacional de drogas, y un punto donde tienen poder varios frentes armados de las disidencias de las Farc (Estado Mayor Central —EMC—) bajo el liderazgo de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

“Según las investigaciones, los capturados habrían controlado laboratorios, insumos y centros de acopio de droga en zonas estratégicas de Colombia, abasteciendo rutas hacia Centroamérica, México y Estados Unidos”, detalló el ministro Reimberg en su publicación de X.

crédito @JohnReimberg/X
Los dos colombianos serán extraditados a Estados Unidos - crédito @JohnReimberg/X

Asimismo, y después de la detención del “Pablo Escobar” ecuatoriano en Colombia, los dos colombianos “intentaron infiltrarse en procesos de desmovilización de las FARC mediante el pago de millonarias sumas de dinero para obtener beneficios ilegales”, agregó el ministro del Interior del país vecino.

Dentro de los reportes, los implicados habrían diseñado y adoptado diversos mecanismos para mantener activas las operaciones de la organización y evitar ser detectados por las autoridades de control y justicia internacional.

Proceso de extradición a EE. UU. de los dos colombianos capturados en Ecuador

Tras su detención, ambos ciudadanos colombianos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con los procesos judiciales pertinentes y las diligencias relacionadas con su extradición a Estados Unidos.

Reimberg cerró su mensaje al mencionar que “los delincuentes no tienen escondite en Ecuador, nosotros los encontramos y los atrapamos. Seguimos trabajando”.

Tras la captura de “Gerald” en Colombia en abril de 2017, el entonces director de la Policía Nacional, el general Jorge Hernando Nieto Rojas dijo sobre el narco ecuatoriano que “sin duda alguna, este delincuente lideraba la organización mafiosa más sofisticada y tecnificada del Pacífico colombiano”.

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