‘Se dijeron de todo’: Ricardo Henao y Fabián Vargas pelearon por culpa de la Selección

Captura de pantalla ESPN FC

La derrota de la selección Colombia frente al combinado ecuatoriano, 1 - 6, en el marco de la cuarta jornada de las eliminatorias rumbo al mundial de Qatar 2022, sigue retumbando en el mundo del deporte. También lo han hecho los cuestionamientos sobre si la mayor parte de la culpa de ese resultado, y del 0 - 3 días antes frente a Uruguay, es del técnico portugués Carlos Queiroz o de algunos jugadores, a quienes se les acusa de no “dejarlo todo en la cancha”.

Somos agrandados y miramos a los demás por encima del hombro

Ha sido tal el debate acerca de la selección en los medios de comunicación especializados, que, en unos de ellos, dos de los panelistas terminaron ‘agarrados, en vivo. Sucedió este miércoles 18 de noviembre en el programa ESPN FC, donde el exfutbolista colombiano Fabián Vargas, hoy cometarista, y el periodista Ricardo Henao Calderón, se salieron de tono al referirse el tema.

Un debate nacional se ha abierto tras las derrotas por goleada de la selección Colombia.(Foto por RODRIGO BUENDIA / POOL / AFP).

La discusión se dio porque Fabián Vargas, un histórico del Boca Juniors de Argentina, cuestionó a Ricardo Henao por atribuir la culpabilidad de los resultados frente a Uruguay y Ecuador a los futbolistas; además, el comunicador habría insunuado insinuar que a Vargas le daba miedo señalarlos.

Las palabras de Henao que sacaron de casillas a Vargas fueron: “Lo más fácil es echarle la culpa al técnico, aquí nadie habla de los jugadores. ¿Por qué, usted como jugador, no se refiere a los jugadores?, ¿por qué no dice que no estuvieron en buen nivel?, ¿por qué le da miedo?; dígalo de frente, sin miedo”.

Una de las razones por las que, al parecer, al exfutbolista se disgustó con el periodista fue por haberlo acusado de tener miedo, aun cuando, un par de minutos antes, él mismo le había atribuido parte de la culpa a los jugadores, al decir: “cuando pasan este tipo de cosas, a veces me gusta, porque es una cachetada y nos aterriza. Y nos muestra el lugar donde estamos. No estoy diciendo que nuestros jugadores sean malos ni mucho menos, pero es que somos agrandados y miramos a los demás por encima del hombro”.

Fue tal la situación que, mientras la periodista Andrea Guerrero y el también exfutbolista Carlos Valdés enmudecieron en la transmisión, Andrés Marocco, presentador, afirmó: “Esto se prendió”.

Lo que acabó de hacer que Vargas “estallara” fue el momento en que Henao, visiblemente enojado, le dijo “No lo escuché —al exfutbolista—por que yo trabajo aquí”, luego de que el futbolista le dijera: “Escuche el programa de radio en donde hablé ayer, yo digo las cosas de frente”.

La discusión concluyó con un chiflido, a manera de silbatazo, de Carlos Valdés, tras la siguiente frase de Fabián Vargas: “Yo digo las cosas de frente, no como usted, que utiliza un gatico para hablar de los demás. Yo digo las cosas de frente porque no tengo miedo, señor”.