Procuraduría indagará las acusaciones en contra Álex Char por presunta corrupción

La procuraduría General de la Nación investigará al exalcalde de Barranquilla Álex Char luego de las denuncias recibidas por el ganadero Luis Guzmán Chams debido a presuntos delitos de concierto para delinquir; constreñimiento, instigación a delinquir y amenazas contra su integridad personal y la de su familia. La Procuraduría Provincial de Barranquilla fue quien notificó al ganadero del traspaso del caso.

El ganadero denunció, el pasado 7 de abril, supuestos hostigamientos por parte del exalcalde luego de haber revelado presuntas coimas por $2.300 millones para la adjudicación del contrato del megatanque en Barranquilla.

La denuncia, revelada por María Jimena Duzán, señala que el ganadero le prestó dinero a Alex Char. El destinatario final, Carlos Vengal y amigo de Char, firmaría un contrato para la construcción de un tanque de abastecimiento de agua en el 2014. En el entramado participaron, además, nueve personas, entre ellas la procuradora Margarita Cabello, su hermano Arturo y el empresario David Name Terán.

Entre otros implicados se encuentra Héctor Amaris, conocido como ‘Oso Yogui’ por ser intermediario o una clase de secretario privado de Álex Char; Jorge Padilla Sundein, exsecretario jurídico de la Alcaldía de Barranquilla; Jaime Buitrago, exasesor de la Alcaldía de Barranquilla y Gonzalo Baute, diputado de los Char.

Guzmán Chams denunció, desde 2017, las presuntas coimas que le pedían los Char sin recibir ningún beneficio. El trámite inició en la Fiscalía con el objetivo de recuperar su dinero. Chams también demostró cómo operaría un entramado de corrupción en Barranquilla. Estas acciones lo han convertido en víctima de hostigamientos. Además, Según el ganadero, David Name lo amenazó asegurando que haría todo lo posible para que perdiera los procesos judiciales.

El empresario Chams también señaló que Álex Char, en una reunión pactada para arreglar el problema, le había asegurado que él era intocable, “que no me metiera con él”.

Las amenazas abarcan seguimiento en vehículos particulares y motos, interceptaciones ilegales a su teléfono y hasta presuntas amenazas de muerte, señala María Jimena Duzán. También denunció que Luis Fernando Vásquez, concesionario de la Toyota en Barranquilla, lo habría amenazado de muerte. Vásquez le solicitó retirar las denuncias y demandas civiles y aceptar el pago en tierras que le ofrecía Carlos Bengal, contratista, o lo mataría, “que pensara en mis hijos. Que yo tenía unos hijos chiquitos, que él se había sentado ante una corte federal” y no tenía miedo a nada ni nadie.

Alex Char también le ofreció $5.000 millones de pesos al senador Eduardo Pulgar para convencerlo de votar a favor de María Mercedes López, quien, en ese entonces, competía con el actual procurador Fernando Carillo y con el exvicefiscal de la Nación Jorge Perdomo por el alto cargo en el Ministerio público.

Según los audios revelados por Daniel Coronell, Eduardo Pulgar, en conversación con el juez Andrés Rodríguez, aseguró:

”Alex Char me ofreció $5.000 millones de barras para que yo me torciera al Procurador General y me fuera a votar por la vieja. $5.000 millones de barras. Le he dicho al man ‘no’ y yo me quedó con Carillo (…) Eso es resto de plata. Un billete para hacer un edificio”.